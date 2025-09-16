Miért van ennyi autizmussal élő gyerek? Meglepő választ adtak a kutatók

Az autizmus spektrumzavar ma már nem számít ritkaságnak. Az Egyesült Államokban körülbelül minden 31. gyereknél diagnosztizálják, világszinten pedig nagyjából minden századik gyerek érintett. A diagnosztikában történt fejlődés, a tudatosság és az orvosi szűrések rengeteget számítanak, akárcsak az újabb és újabb kutatások. Egy nemrég végzett tanulmányban például a tudósok meglepő eredményre jutottak.

Az autizmus spektrumzavar diagnózisa napjainkban gyakori.

Fotó: Maskot

A Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban megjelent tanulmány azt állítja, hogy az autizmus kialakulása szorosan összefügghet azzal, hogyan fejlődött az emberi agy.

Az autizmus és az emberi agy különleges kapcsolata

A tudósok szerint az autizmus és a skizofrénia kifejezetten emberi jelenség. Más főemlősöknél csak elvétve fordulnak elő hasonló viselkedésminták, és ezek sem igazán hasonlíthatók az emberi tünetekhez. Ennek az egyik oka, hogy ezek a rendellenességek olyan képességekkel kapcsolódnak össze, mint a beszéd vagy a beszéd megértése, amelyek szinte teljes egészében az ember sajátjai.

A friss kutatás során több emlősfaj agyát vizsgálták, és azt találták, hogy az emberi agy bizonyos idegsejtjei sokkal gyorsabban fejlődtek, mint például a majmoké. Érdekes módon ezzel párhuzamosan jelentős eltérések mutatkoztak azon gének esetében is, amelyek az autizmushoz köthetők.

A jelek arra utalnak, hogy mindez a természetes szelekció következtében alakult így az emberi fejlődés során.

Hogy ez miért volt előnyös az őseinknek, azt a kutatók sem tudják pontosan. Feltételezések szerint ezek a genetikai változások lassíthatták a gyerekkorban zajló agyfejlődést, ami több időt adott a tanulásra és a nyelvi képességek kialakulására. A hosszabb érési folyamat így előnyt jelentett az emberi evolúcióban, mert hozzájárult a bonyolultabb gondolkodás kialakulásához.

Egy másik felvetés szerint a génszabályozás változása finomhangolta az idegsejtek közötti kommunikációt, és ez hozzájárulhatott ahhoz, hogy az ember kiemelkedjen a főemlősök közül.

A pozitív szelekció tehát előnyökkel járt, a mellékhatásaként ugyanakkor megnőtt az autizmusra való hajlam kockázata.