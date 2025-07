Ez a gyilkos betegség pusztíthatja el az emberiséget – az AI szerint már elindult a visszaszámlálás

A mesterséges intelligencia jóval többre képes, mint receptet írni vagy autót vezetni: már azt is képes megjósolni racionális alapokon nyugvó tények alapján, hogy milyen betegség lesz a jövő legnagyobb gyilkosa. A válasz nem egy új, ismeretlen vírus, hanem egy csendben terjedő, már most is milliókat érintő kór, amely alattomosan kúszik be a mindennapokba: a neurodegeneratív betegségek, különösen az Alzheimer-kór jelenti a legnagyobb fenyegetést az emberiségre nézve az AI szerint.

Fotó: MUNGKHOOD STUDIO / Shutterstock

Ez a betegség okozza az emberiség végzetét az AI szerint

Az OpenAI, Google DeepMind és más orvosi adatmodellekre is specializált rendszerek szerint nem a rák, nem a szívroham, és nem is egy globális járvány lesz az emberiségre leselkedő legfőbb veszély, hanem az agy lassú pusztulása. Az Alzheimer-kór és az ahhoz hasonló demenciák már most is több tízmillió embert érintenek, de a kutatások szerint ez a szám 2050-re akár háromszorosára is nőhet. Mivel a népesség világszerte öregszik, egyre többen tartoznak majd a legveszélyeztetettebb korosztályba, miközben a gyógymód továbbra is ismeretlen.

A legmegdöbbentőbb jóslat, hogy az AI modellek szerint 50 éven belül az Alzheimer-kór lehet az első számú halálozási ok a fejlett országokban, de az elhanyagolt mentális betegségek, mint a Parkinson-kór, vagy akár a depresszióval összefüggő agyi elváltozások is globális szintű krízist okozhatnak.

A mesterséges intelligencia több millió páciens adatait elemezte ki, és olyan trendekre mutatott rá, amelyek korábban rejtve maradtak.

Az ülő életmód, a folyamatos stressz és az alváshiány nagymértékben növelik a neurodegeneratív betegségek kialakulásának kockázatát.

A légszennyezés és a mikroműanyagok is károsíthatják az agyi kapcsolatokat, különösen gyermekkorban.

A feldolgozott élelmiszerek, a cukor, valamint a krónikus gyulladások csendes katalizátorként működnek az agy leépülésében.

Mindez nemcsak egészségügyi, hanem társadalmi és gazdasági katasztrófához vezethet a mesterséges intelligencia figyelmeztetése szerint.