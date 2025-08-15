UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Három hét fekvés alatt annyit öregszik egy szervünk, mint 30 év alatt

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 15. 11:45
Gondoltad volna, hogyha három hétig csak fekszel, az egyik szerved akár évtizedeket is öregedhet? Kutatások szerint a hosszan tartó inaktivitás – legyen szó betegségről, műtét utáni lábadozásról vagy egyszerű lustaságról – drámaian ronthatja a szíved teljesítményét. Ez a változás visszafordíthatatlan is lehet, ha nem teszel ellene időben.
Bors
A szerző cikkei

A szív egy izom – és mint minden izom, akkor marad erős, ha rendszeresen dolgozik. Normál esetben a testmozgás, sőt már a napi járás, állás, ülés közbeni kis változások is edzésben tartják. Ám ha valaki napokon vagy heteken át mozdulatlan marad (pl. betegség vagy műtét után), a szív nem kap elegendő ingert, és gyorsan romlani kezd a teljesítménye. 

Szívén fekvő fiatal nő egy fehér párnán
A fekvő életmód, vagyis a fizikai aktivitás hiánya, felgyorsíthatja a szívizomzat öregedését és növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát
Fotó: YAKISTUDIO /  Shutterstock 

Mi történik a szívvel, ha huzamosabb ideig fekszünk?

Egy híres NASA-kísérletből – amelyben fiatal férfiaknak három teljes hétig fekvő életmódot kellett folytatniuk – kiderült, hogy 

21 nap fekvés alatt a szív teljesítőképessége annyit csökkent, mintha 30 évet öregedett volna.

Ez nem elmélet, hanem konkrét, mérhető adat. A résztvevők szívizomzata gyengült, a maximális oxigénfelvételük jelentősen csökkent, és az állóképességük olyan szinten visszaesett, mintha hirtelen megidősödtek volna.

Miért történik ez ilyen gyorsan?

Amikor fekszünk, a vérkeringés megváltozik. A gravitáció hiányában a vér egyenletesebben oszlik el, így a szívnek nem kell olyan erősen dolgoznia. Ez elsőre jónak tűnhet, de hosszú távon a szerv alulműködéséhez vezet. A szívizom szó szerint „ellustul”, és elkezd leépülni. Emellett a tüdő is kevesebb oxigént juttat a vérbe, ami tovább rontja a szív hatékonyságát.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

  • Idősek, akik kevesebbet mozognak
  • Műtét vagy baleset után lábadozók
  • Krónikus betegséggel ágyhoz kötöttek
  • Depressziós, inaktív életet élő személyek

Ráadásul a visszatérés az aktív életbe ilyenkor sokkal nehezebb, mert az már nemcsak fizikailag, de mentálisan is kihívást jelent.

Mit lehet tenni ellene?

  • Mozgás mindennap, még ha az csak 5-10 perc séta is!
  • Műtét után korai mobilizálás, amely a gyógyulás része.
  • Passzív mozgatás, akár gyógytornász segítségével.
  • Mély légzőgyakorlatok az oxigénellátás fokozására.
  • Figyelj a pulzusra – ha gyanúsan lassú, az a szív leépülését jelezheti.

A szív öregedése nem csak kor függvénye

Sokan azt gondolják, hogy a szívbetegségek kizárólag időskorban jelentkeznek. Pedig az életmód – különösen a mozgáshiány – döntő szerepet játszik abban, hogy a szív mennyire marad „fiatal”. Ha teheted, naponta legalább egyszer mozogj valamennyit, pörgesd fel a szíved, és az szó szerint hosszú élettel fogja meghálálni. 

Dr. Rhonda Patrick anti-aging szakértő az alábbi videóban kifejti, hogy a magnézium, a HIIT edzés, a kreatin és a D-vitamin hogyan előzheti meg a betegségeket, lassíthatja az öregedést és fokozhatja az agy és a szív teljesítményét.

