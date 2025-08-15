Három hét fekvés alatt annyit öregszik egy szervünk, mint 30 év alatt

A szív egy izom – és mint minden izom, akkor marad erős, ha rendszeresen dolgozik. Normál esetben a testmozgás, sőt már a napi járás, állás, ülés közbeni kis változások is edzésben tartják. Ám ha valaki napokon vagy heteken át mozdulatlan marad (pl. betegség vagy műtét után), a szív nem kap elegendő ingert, és gyorsan romlani kezd a teljesítménye.
Egy híres NASA-kísérletből – amelyben fiatal férfiaknak három teljes hétig fekvő életmódot kellett folytatniuk – kiderült, hogy
21 nap fekvés alatt a szív teljesítőképessége annyit csökkent, mintha 30 évet öregedett volna.
Ez nem elmélet, hanem konkrét, mérhető adat. A résztvevők szívizomzata gyengült, a maximális oxigénfelvételük jelentősen csökkent, és az állóképességük olyan szinten visszaesett, mintha hirtelen megidősödtek volna.
Amikor fekszünk, a vérkeringés megváltozik. A gravitáció hiányában a vér egyenletesebben oszlik el, így a szívnek nem kell olyan erősen dolgoznia. Ez elsőre jónak tűnhet, de hosszú távon a szerv alulműködéséhez vezet. A szívizom szó szerint „ellustul”, és elkezd leépülni. Emellett a tüdő is kevesebb oxigént juttat a vérbe, ami tovább rontja a szív hatékonyságát.
Ráadásul a visszatérés az aktív életbe ilyenkor sokkal nehezebb, mert az már nemcsak fizikailag, de mentálisan is kihívást jelent.
Sokan azt gondolják, hogy a szívbetegségek kizárólag időskorban jelentkeznek. Pedig az életmód – különösen a mozgáshiány – döntő szerepet játszik abban, hogy a szív mennyire marad „fiatal”. Ha teheted, naponta legalább egyszer mozogj valamennyit, pörgesd fel a szíved, és az szó szerint hosszú élettel fogja meghálálni.
Dr. Rhonda Patrick anti-aging szakértő az alábbi videóban kifejti, hogy a magnézium, a HIIT edzés, a kreatin és a D-vitamin hogyan előzheti meg a betegségeket, lassíthatja az öregedést és fokozhatja az agy és a szív teljesítményét.
