Három hét fekvés alatt annyit öregszik egy szervünk, mint 30 év alatt

A szív egy izom – és mint minden izom, akkor marad erős, ha rendszeresen dolgozik. Normál esetben a testmozgás, sőt már a napi járás, állás, ülés közbeni kis változások is edzésben tartják. Ám ha valaki napokon vagy heteken át mozdulatlan marad (pl. betegség vagy műtét után), a szív nem kap elegendő ingert, és gyorsan romlani kezd a teljesítménye.

A fekvő életmód, vagyis a fizikai aktivitás hiánya, felgyorsíthatja a szívizomzat öregedését és növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát

Mi történik a szívvel, ha huzamosabb ideig fekszünk?

Egy híres NASA-kísérletből – amelyben fiatal férfiaknak három teljes hétig fekvő életmódot kellett folytatniuk – kiderült, hogy

21 nap fekvés alatt a szív teljesítőképessége annyit csökkent, mintha 30 évet öregedett volna.

Ez nem elmélet, hanem konkrét, mérhető adat. A résztvevők szívizomzata gyengült, a maximális oxigénfelvételük jelentősen csökkent, és az állóképességük olyan szinten visszaesett, mintha hirtelen megidősödtek volna.

Miért történik ez ilyen gyorsan?

Amikor fekszünk, a vérkeringés megváltozik. A gravitáció hiányában a vér egyenletesebben oszlik el, így a szívnek nem kell olyan erősen dolgoznia. Ez elsőre jónak tűnhet, de hosszú távon a szerv alulműködéséhez vezet. A szívizom szó szerint „ellustul”, és elkezd leépülni. Emellett a tüdő is kevesebb oxigént juttat a vérbe, ami tovább rontja a szív hatékonyságát.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

Idősek, akik kevesebbet mozognak

Műtét vagy baleset után lábadozók

Krónikus betegséggel ágyhoz kötöttek

Depressziós, inaktív életet élő személyek

Ráadásul a visszatérés az aktív életbe ilyenkor sokkal nehezebb, mert az már nemcsak fizikailag, de mentálisan is kihívást jelent.

Mit lehet tenni ellene?

Mozgás mindennap, még ha az csak 5-10 perc séta is!

Műtét után korai mobilizálás, amely a gyógyulás része.

Passzív mozgatás, akár gyógytornász segítségével.

Mély légzőgyakorlatok az oxigénellátás fokozására.

Figyelj a pulzusra – ha gyanúsan lassú, az a szív leépülését jelezheti.

A szív öregedése nem csak kor függvénye

Sokan azt gondolják, hogy a szívbetegségek kizárólag időskorban jelentkeznek. Pedig az életmód – különösen a mozgáshiány – döntő szerepet játszik abban, hogy a szív mennyire marad „fiatal”. Ha teheted, naponta legalább egyszer mozogj valamennyit, pörgesd fel a szíved, és az szó szerint hosszú élettel fogja meghálálni.