Segítség: azt hiszem, bipoláris a párom

Tíz éve élek együtt a bipoláris zavarral küzdő feleségemmel. Bár csak két komoly epizódja volt, a mostani már hónapok óta tart, és ez a gyerekeinket is megviseli. A kapcsolatunkban a kommunikáció fontos szerepet játszik, mindig igyekszünk megbeszélni, ha valami nincs rendben. Sokszor ő maga is szeretne segítséget kérni, de nehezen talál olyan megoldást, amit valóban elfogad. Én közben folyamatosan bátorítom, hogy bízzon az orvosokban és a gyógyszerekben. Mivel kreatív személyiség, ösztönzöm arra, hogy alkosson, mert az segít neki a nehezebb időszakokban, ahogy a közös napi rutin is, amiben igyekszem támogatni. Csodálom az erejét, és engem is inspirál, ahogy újra és újra megküzd a saját boldogságáért. Hiszem, hogy egy ilyen kapcsolat is működhet, de több figyelmet, türelmet és önismeretet igényel, mint egy átlagos párkapcsolat. Ehhez elengedhetetlen, hogy én is törődjek magammal – hiszen csak akkor tudok igazán segíteni neki. És mindig emlékeztetem, hogy gondolkodjon a szívével, mert az nem veri át.