Szorít a gyűrű? – Ez a súlyos betegség is állhat az állandó ujjdagadás hátterében

Számtalan oka lehet annak, ha valakinek felduzzadnak a kézujjai, azt viszont mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a tünet nem minden esetben jelent betegséget, vagy ijesztő elváltozást, viszont fontos figyelemfelkeltő tünet lehet. Az ujjdagadásra éppen ezért fontos odafigyelni, főleg, ha rendszeresen, illetve tartósan tapasztaljuk.

A meleg időtől, de akár az éjszakai kimelegedéstől is jelentkezhet ujjdagadás, a jegygyűrűt ezért érdemes levenni alvás idejére. Fotó: andriano.cz / Shutterstock

Az ujjdagadás leggyakoribb oka

A magas hőmérséklet az egész szervezetünkre hatással van: a melegtől kitágulnak a vérerek, ennek a folyamatnak az a célja, hogy szabályozni tudjuk a testhőmérsékletünket. A tágulás során azonban folyadék halmozódik fel a szövetekben, ez pedig duzzadáshoz vezethet. Ilyen időben főleg, de a mindennapok során is érdemes levenni az ékszert pár órára, a jegygyűrűt pedig egész éjszakára. Ezzel elkerülhetjük, hogy bepálljon, kipirosodjon a bőr, vagy további kellemetlenségek felmerüljenek.

Egyszerű dolgok is előidézhetik

Fizikai aktivitás és edzés során az izmainknak extra energiára van szüksége, ilyenkor szintén kitágulnak a véredények válaszul a testünk hőtermelésére. Ennek következménye a végtagokba és ujjakba jutó folyadék nyomán a puffadás. A túl sok só fogyasztása is hatással lehet az ujjainkra. A szervezetünk alapestben igyekszik fenntartani a só-víz egyensúlyt, ha viszont előbbiből többet viszünk be, azt a testünk vízvisszatartással kompenzálja, ez pedig duzzadáshoz vezet. Az ártalmatlan tünet magától elmúlik, ha viszont mégsem, fontos szakorvost felkeresni a problémával.

Áldott állapotban is tapasztalható

A terhesség sok szempontból megváltoztatja a női szervezet és a hormonrendszer működését, ilyenkor teljesen természetes a vizesedés a különféle testrészeken, így az ujjakon tapasztalható duzzadások is.

Zavar a nyirokrendszer működésében

Ha a testünkben a nyirokfolyadék valamilyen oknál kifolyólag nem tud megfelelően áramolni, a salakanyagok nem kerülnek elszállításra, mindezt nyiroködémát és végtagduzzanatot idézhet elő. A lymphoedema névre hallgató jelenség nemcsak a kéz- és lábujjak, de a karok és lábak megduzzadását is okozhatja.