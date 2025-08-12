Szorít a gyűrű? – Ez a súlyos betegség is állhat az állandó ujjdagadás hátterében

Számtalan oka lehet annak, ha valakinek felduzzadnak a kézujjai, azt viszont mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a tünet nem minden esetben jelent betegséget, vagy ijesztő elváltozást, viszont fontos figyelemfelkeltő tünet lehet. Az ujjdagadásra éppen ezért fontos odafigyelni, főleg, ha rendszeresen, illetve tartósan tapasztaljuk.
A magas hőmérséklet az egész szervezetünkre hatással van: a melegtől kitágulnak a vérerek, ennek a folyamatnak az a célja, hogy szabályozni tudjuk a testhőmérsékletünket. A tágulás során azonban folyadék halmozódik fel a szövetekben, ez pedig duzzadáshoz vezethet. Ilyen időben főleg, de a mindennapok során is érdemes levenni az ékszert pár órára, a jegygyűrűt pedig egész éjszakára. Ezzel elkerülhetjük, hogy bepálljon, kipirosodjon a bőr, vagy további kellemetlenségek felmerüljenek.
Fizikai aktivitás és edzés során az izmainknak extra energiára van szüksége, ilyenkor szintén kitágulnak a véredények válaszul a testünk hőtermelésére. Ennek következménye a végtagokba és ujjakba jutó folyadék nyomán a puffadás. A túl sok só fogyasztása is hatással lehet az ujjainkra. A szervezetünk alapestben igyekszik fenntartani a só-víz egyensúlyt, ha viszont előbbiből többet viszünk be, azt a testünk vízvisszatartással kompenzálja, ez pedig duzzadáshoz vezet. Az ártalmatlan tünet magától elmúlik, ha viszont mégsem, fontos szakorvost felkeresni a problémával.
A terhesség sok szempontból megváltoztatja a női szervezet és a hormonrendszer működését, ilyenkor teljesen természetes a vizesedés a különféle testrészeken, így az ujjakon tapasztalható duzzadások is.
Ha a testünkben a nyirokfolyadék valamilyen oknál kifolyólag nem tud megfelelően áramolni, a salakanyagok nem kerülnek elszállításra, mindezt nyiroködémát és végtagduzzanatot idézhet elő. A lymphoedema névre hallgató jelenség nemcsak a kéz- és lábujjak, de a karok és lábak megduzzadását is okozhatja.
A reumatoid arthritis egy szisztémás autoimmun betegség, ami az ízületek belsejét támadja, gyulladásos elváltozást generálva. Okozhat duzzanatot, leggyakrabban a csukló és ujjízületek területén. Fontos figyelemfelhívó jele a reggeli ízületi merevség.
Sokakat érint az ínhüvelygyulladás, ami komoly fájdalommal járhat, és ami jellemzően a kézfejen, csuklón jelentkezhet. Az ismétlődő, egyoldalú megerőltetés miatt a kézujjak feszítő inaiban gyulladás jelentkezik, ilyenkor az ínhüvely megduzzad, ezzel együtt fájdalmassá válik az ujjak mozgatása.
A Raynaud-kór egy artériák szűkülésével járó betegség: a szűkület miatt lassul a vérkeringés, ha viszont a testet meleg éri, vagy elmúlik a kiváltó okként is emlegetett stressz, és a keringés hirtelen megindul, duzzadás figyelhető meg. A Raynaud-szindróma nem egy önálló betegség, de hasonló kellemetlenségeket okoz, viszont általában csak az egyik oldalon.
Egyes gyógyszerek okozhatnak kéz- és lábduzzadást, ezzel együtt az ujjak dagadását is. Ilyenek lehetnek a magas vérnyomásra és cukorbetegségre szedett készítmények, de akár a fogamzásgátló tabletták és szteroidok is. Ilyen mellékhatással érdemes a kezelőorvoshoz fordulni.
Szeretnél többet megtudni a Raynaud-szindrómáról, ami az ujjvégek elszíneződését is előidézheti? Akkor nézd meg ezt a videót is:
