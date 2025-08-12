AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Szorít a gyűrű? – Ez a súlyos betegség is állhat az állandó ujjdagadás hátterében

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 15:45
Gyakori, hogy az ujjakon viselt ékszer hívja fel a figyelmet arra, valami megváltozott a testben. Az ujjdagadást sokan azért veszik észre, mert kényelmetlenné válik a napközben, vagy állandóan hordott gyűrű. Összegyűjtöttük, mitől alakulhat ki ez a jelenség.

Számtalan oka lehet annak, ha valakinek felduzzadnak a kézujjai, azt viszont mindenekelőtt érdemes tisztázni, hogy a tünet nem minden esetben jelent betegséget, vagy ijesztő elváltozást, viszont fontos figyelemfelkeltő tünet lehet. Az ujjdagadásra éppen ezért fontos odafigyelni, főleg, ha rendszeresen, illetve tartósan tapasztaljuk. 

A meleg időtől, de akár az éjszakai kimelegedéstől is jelentkezhet ujjdagadás, a jegygyűrűt ezért érdemes levenni alvás idejére. Fotó: andriano.cz /  Shutterstock 

Az ujjdagadás leggyakoribb oka

A magas hőmérséklet az egész szervezetünkre hatással van: a melegtől kitágulnak a vérerek, ennek a folyamatnak az a célja, hogy szabályozni tudjuk a testhőmérsékletünket. A tágulás során azonban folyadék halmozódik fel a szövetekben, ez pedig duzzadáshoz vezethet. Ilyen időben főleg, de a mindennapok során is érdemes levenni az ékszert pár órára, a jegygyűrűt pedig egész éjszakára. Ezzel elkerülhetjük, hogy bepálljon, kipirosodjon a bőr, vagy további kellemetlenségek felmerüljenek. 

Egyszerű dolgok is előidézhetik

Fizikai aktivitás és edzés során az izmainknak extra energiára van szüksége, ilyenkor szintén kitágulnak a véredények válaszul a testünk hőtermelésére. Ennek következménye a végtagokba és ujjakba jutó folyadék nyomán a puffadás. A túl sok só fogyasztása is hatással lehet az ujjainkra. A szervezetünk alapestben igyekszik fenntartani a só-víz egyensúlyt, ha viszont előbbiből többet viszünk be, azt a testünk vízvisszatartással kompenzálja, ez pedig duzzadáshoz vezet. Az ártalmatlan tünet magától elmúlik, ha viszont mégsem, fontos szakorvost felkeresni a problémával. 

Áldott állapotban is tapasztalható

A terhesség sok szempontból megváltoztatja a női szervezet és a hormonrendszer működését, ilyenkor teljesen természetes a vizesedés a különféle testrészeken, így az ujjakon tapasztalható duzzadások is.

Zavar a nyirokrendszer működésében

Ha a testünkben a nyirokfolyadék valamilyen oknál kifolyólag nem tud megfelelően áramolni, a salakanyagok nem kerülnek elszállításra, mindezt nyiroködémát és végtagduzzanatot idézhet elő. A lymphoedema névre hallgató jelenség nemcsak a kéz- és lábujjak, de a karok és lábak megduzzadását is okozhatja.

Ízületi problémák hatására is megjelenhet az ujjdagadás, ami az ínhüvelygyulladás egyik gyakori tünete is.  Fotó: Emily frost /  Shutterstock 

Ízületi gyulladás is állhat a háttérben

A reumatoid arthritis egy szisztémás autoimmun betegség, ami az ízületek belsejét támadja, gyulladásos elváltozást generálva. Okozhat duzzanatot, leggyakrabban a csukló és ujjízületek területén. Fontos figyelemfelhívó jele a reggeli ízületi merevség. 

Megerőltetés hatására is megjelenhet

Sokakat érint az ínhüvelygyulladás, ami komoly fájdalommal járhat, és ami jellemzően a kézfejen, csuklón jelentkezhet. Az ismétlődő, egyoldalú megerőltetés miatt a kézujjak feszítő inaiban gyulladás jelentkezik, ilyenkor az ínhüvely megduzzad, ezzel együtt fájdalmassá válik az ujjak mozgatása.

Ismert szindróma is okozhatja

A Raynaud-kór egy artériák szűkülésével járó betegség: a szűkület miatt lassul a vérkeringés, ha viszont a testet meleg éri, vagy elmúlik a kiváltó okként is emlegetett stressz, és a keringés hirtelen megindul, duzzadás figyelhető meg. A Raynaud-szindróma nem egy önálló betegség, de hasonló kellemetlenségeket okoz, viszont általában csak az egyik oldalon. 

Nem mindegy, mit szedünk

Egyes gyógyszerek okozhatnak kéz- és lábduzzadást, ezzel együtt az ujjak dagadását is. Ilyenek lehetnek a magas vérnyomásra és cukorbetegségre szedett készítmények, de akár a fogamzásgátló tabletták és szteroidok is. Ilyen mellékhatással érdemes a kezelőorvoshoz fordulni. 

Szeretnél többet megtudni a Raynaud-szindrómáról, ami az ujjvégek elszíneződését is előidézheti? Akkor nézd meg ezt a videót is:

