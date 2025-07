Szenzációs áttörés! Visszanyerték hallásukat siket gyerekek egy génterápiás kísérletben

A következő szakaszban 5–10 éves utánkövetésre kerül sor, hogy kiderüljön, mennyire tartós az OTOF-génterápia hatása.

Az OTOF csak a kezdet

– tette hozzá Dr. Duan.

- Mi és más kutatócsoportok is dolgozunk azon, hogy a hallásvesztést okozó más, gyakoribb gének – például a GJB2 vagy a TMC1 – esetén is működő megoldást találjunk. Ezek kezelése bonyolultabb, de az eddigi állatkísérletek biztatóak. Meggyőződésünk, hogy idővel ezekre is lesz hatékony kezelés.