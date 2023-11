12+1 jel, hogy 2-es típusú cukorbetegséged lehet, de még nem tudsz róla

November hazánk mellett számos más országban is a nemzeti cukorbetegség hónapja. A kampányt minden évben megrendezik, hogy tájékoztassák az embereket a betegségről, amely milliókat érint.

Ezek a hétköznapi tünetek komoly problémára is utalhatnak / Illusztráció / Fotó: Pexels.com

A cukorbetegség, amely lehet 1-es vagy 2-es típusú, hatással van a vércukorszintre. Az előbbi egy élethosszig tartó állapot, amikor a szervezet immunrendszere elpusztítja a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeit. Míg az utóbbi sokkal gyakoribb, ebbe tartozik a cukorbetegek több mint 90%-a. Ezekben az esetekben a szervezet termel ugyan inzulint, de nem tudja azt megfelelően szabályozni.

A cukorbetegség olyan végzetes szövődményekhez vezethet, mint a szívroham és a stroke. Emellett szemproblémákhoz, veseproblémákhoz és idegkárosodáshoz is vezethet, ezért fontos, hogy mielőbb felismerjük, ha nálunk is fennáll és megfelelően kezeljük. Ennek pedig az is a része, hogy odafigyelünk a cukorbetegség figyelmeztető jeleire, és ha ezek felbukkannak nálunk, akkor bizony érdemes orvoshoz fordulni.

A 2-es típusú cukorbetegség legtipikusabb 12+1 tünete

Sokan akár évekig is szenvedhetnek 2-es típusú cukorbetegségben anélkül, hogy észrevennék, mivel a korai tünetek elég általánosak, vagy esetleg egyáltalán nincsenek is tünetek. Ezzel együtt erre a 12+1 figyelmeztető jelre érdemes odafigyelnünk!

1. Túlzott szomjúság

Az állandó szomjúságérzet a cukorbetegség egyik leggyakoribb tünete. Ez általában szájszárazsággal párosul, és az egyik első jel lehet.

2. Éhség

Az étvágy hirtelen megnövekedése, különösen az édesség utáni sóvárgás szintén az állapot tünete lehet. Ennek oka a valóban magas vagy éppen alacsony vércukorszint. Amikor a vércukorszinted csökken, az jelzi a szervezetednek, hogy enned kell valamit, ami megmagyarázhatja a nap bármely szakában jelentkező éhségérzetet.

3. Fogyás

Ha többet eszel, de mégis úgy tűnik, hogy fogysz, az arra utalhat, hogy valami nincs rendben. Mivel a szervezetedből hiányzik az inzulin, vagy inzulinérzékennyé válik, nem tudja a vércukrot az izomsejtekbe szállítani. Ennek következtében a vércukorszinted riasztóan magas lesz, és az összes felesleges cukor a vizeletedbe kerül. Ebből adódik a fogyás.

4. Gyakori vizelés

Ha úgy tűnik, hogy állandóan pisilned kell, ez is egy tünet lehet. A gyakori vizelés mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegség egyik fő tünete.

Amikor kórosan magas a vércukorszint, a vérben lévő felesleges glükóz egy része nem szívódik fel újra, és egyszerűen a vizeletben köt ki, több vizet vonva ezzel magához. Ezért nagy mennyiségű vizelet keletkezik, ami miatt gyakrabban kell vizelnie.

5. Hangulatváltozások

Hangulatingadozásaid vannak minden különösebb ok nélkül? Ez egy másik, nagyrészt ismeretlen tünete az állapotnak. Az ingadozó hangulatok hátterében a vércukorszint változása is állhat. Az is előfordulhat, hogy nincs elég energiája a szervezetednek.

6. Alvási problémák

A cukorbetegek gyakran tapasztalnak problémákat az alvással. Ezt okozhatja fájdalom, kellemetlen érzés, vizelési kényszer, nyugtalan láb szindróma és alvási apnoe is.

7. Lábzsibbadás vagy fájdalom

A lábak zsibbadása és erővesztése szintén figyelmeztető jel lehet. Mivel ezek vannak a legtávolabb a szívtől, gyakran őket sújtják a legjobban a vérproblémák.

8. Bőrproblémák

Tapasztalhatsz bőrszárazságot és viszketést vagy a bőr sötétedését (acanthosis nigricans). Ez a keringési problémáknak köszönhető.

9. Lassan gyógyuló sebek

Ha valóban 2-es típusú cukorbetegségben szenvedsz már feltűnhetett, hogy a sebeid sokkal lassabban gyógyulnak, mint másoknak. Ez azért van, mert a vér magas glükózszintje rossz vérkeringést okoz és megnehezíti, hogy a vér eljusson a sebek vagy vágások által érintett testrészekhez.

10. Fáradtság

Ez a cukorbetegség egyik leggyakoribb tünete. A vércukorszint emelkedése miatt lomhának és bágyadtnak érezheted magad.

11. Homályos látás

Bár ez extrémnek tűnhet, valójában a cukorbetegség egyik legkorábbi jelzője. Ha homályos látást tapasztalsz, mindenképp keresd fel orvosod vagy a szemészetet!

12. Fertőzések

A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők hajlamosabbak az Candida-fertőzésekre a szervezetükben lévő cukor mennyisége miatt. Nagyobb valószínűséggel kapnak húgyúti fertőzéseket is.

+1 Magas vérnyomás

Ha a fenti tünetek közül több is jelentkezik nálad, akkor érdemes az orvosodnál kérni, hogy vizsgálja meg a vérnyomásodat is, mert a cukorbetegség ezt is befolyásolhatja – írja a Daily Star.