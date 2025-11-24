Minőségi kirándulástipp – A Ság-hegy és Celldömölk alig ismert kincsei

A Kisalföld szélén, Szombathelytől egy 40 perces autóútra keletre egy furcsa formájú, magányos hegy magasodik, a Ság-hegy, amely a Dunántúl talán legfiatalabb vulkánja. Mutatjuk, milyen látnivalók várnak rád, ha arra kirándulsz.

A Ság-hegy lábánál elterülő Celldömölk régóta a hegy vulkanikus talaján termű szőlőnek és a mélyből feltörő gyógyvíznek köszönheti virágzását.

Fotó: FotoThalerr / wikipedia

A Ság-hegy, Celldömölk jelképe

Az 5 millió évvel ezelőtt kialakult bazaltvulkán maradványa, a Kemeneshát 279 méter magas tanúhegye a XX. század első felében bazaltbányaként működött, ma viszont az itt kialakított Sághegyi Tájvédelmi Körzet a természet szerelmeseit, és a túrázókat várja.

De mitől is olyan érdekes ez a különleges helyszín, amelynek lábánál Celldömölk városa bújik meg?

Az ókorban az itt kitermelt bazaltból készültek a közeli kereskedelmi útvonal, a borostyánút, illetve Savaria útjai, melyek részben még ma is láthatók például a szombathelyi Romkert területén.

A Ság kúpja vulkáni tufából és bazaltból áll, melynek belsejébe a bányaművelés során kialakított tereknek köszönhetően tudunk bepillantani.

Fotó: wikipedia

Tanösvény és múzeum

A hegy az 1909 és 1957 között zajló bányászat következtében nyerte el ma is látható formáját, a kitermelés lényegében “lefejezte” az egykor fenséges tanúhegyet, amely ma meddőhányókkal, belső bányaudvarokkal szabdalt felszínéről ismert.

A természet sebhelyéből azonban napjainkra izgalmas geológiai látványosság és kedvelt tanösvény (Ság Vulkánösvény) vált, melynek egyik legizgalmasabb látványossága az utolsó kitörés kürtőbe szilárdult lávája.

A Sághegyi Múzeum, melynek épületét egy korábbi bányászati épületből alakították ki.

Fotó: wikipedia

Érdemes ellátogatni a Sághegyi Múzeumba is, amelynek megújult kiállítási anyaga a hegy kialakulásának történetét, természeti élőhelyét, hely- és kultúrtörténetét, a szőlőművelés és a bányászat múltját és technikáit mutatja be. A parkjában kialakított Kőpark és játszókert pedig a gyerekek számára mutatja be a geológia érdekes világát.

A múzeum előterében látható a híres Eötvös-inga egy példánya is, amely Eötvös Loránd fizikus munkásságának állít emléket, aki 1891-ben az akkor még ép Ság-hegy tetején végzett méréseket az általa feltalált torziós ingával. Szintén a hegyen látható egy, a mérésekre emlékeztető emlékoszlop is.

Az Eötvös-emlékoszlop, amelyet Eötvös Loránd fizikus 1891-es méréseinek emlékére állítottak.

Fotó: wikipedia

A közeli Kemenes Vulkánpark Magyarország egyetlen vulkanológiai kiállításával büszkélkedik, ahol interaktív és hagyományos módon ismerhetjük meg a világ, és azon belül a Kárpát-medence vulkánjait, köztük a Ság-hegyet.