Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Téli randi: így öltözz fel és garantáltan meghódítód a kiszemelted, miközben fázni sem fogsz - Jól bevált divattrükkök

Téli randi: így öltözz fel, és garantáltan meghódítód a kiszemelted, miközben fázni sem fogsz –Jól bevált divattrükkök

randi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 17:15
télstílustippdivat
Nem kell, hogy a tél miatt a stílus háttérbe szoruljon. A megfelelő darabokkal csinosan és vonzóan öltözködhetsz, így a romantikus pillanatokról sem kell lemondanod. Összegyűjtöttünk néhány jól bevált téli randi ruha trükköt, amivel az outfited egyszerre lesz elegáns, nőies és praktikus.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Ne félj, nem kell vagyonokat költened, csupán beszerezni pár jól kombinálható örök darabot, és máris készen állsz a jeles eseményre. Következzen pár jól bevált téli randi ruha tipp, amiket érdemes megfogadnod, mert a siker garantált!

Egy nő, aki követi a téli randi ruha tippjeinket.
Téli randi ruha tippek: így öltözz fel és garantáltan meghódítód a kiszemelted, miközben fázni sem fogsz - Jól bevált divattrükkök
Fotó: maxbelchenko / shutterstock
  • Rétegezz okosan: meleg, de könnyen levehető ruhadarabokkal maradsz komfortos.
  • Válassz stílusos lábbelit és kiegészítőt: csizma, sapka, sál – meleg és divatos egyszerre.
  • Játssz textúrákkal és színekkel a nőies, romantikus hatásért.

Téli randi ruha tippek: így lehetsz stílusos felfázás nélkül

1. Rétegezz okosan

A kulcs a rétegezésben rejlik. Egy könnyű, vékony, de meleg felső alatt bátran viselhetsz egy csinos inget vagy blúzt. Ha a randi egy séta vagy szabadtéri program, egy divatos bőrkabát a téli kabát alá melegen tart, miközben feldobja a megjelenésedet. A réteges öltözködés lehetővé teszi, hogy a beltéri helyszíneken könnyen levegyél egy-két réteget, anélkül, hogy elhanyagoltan néznél ki.

2. Válassz feltűnő, de praktikus lábbelit

Téli randin a cipő kulcsfontosságú. Szerezz be egy csinos boka- vagy térd csizmát, akár kis sarkú, akár lapos, egyaránt stílusos és meleg. A vastagabb talp vagy a bélelt belső gondoskodik arról, hogy a hideg aszfalt ne vegye el a kedvedet a sétától. Ha a program beltéri, egy pár elegáns, de komfortos bőrcsizma mindig jó választás.

Bors-tipp: tehetsz a cipőbe egy plusz talpbetétet, így biztosan nem fog fázni a talpad.

3. Játssz a textúrákkal

A téli divat egyik legizgalmasabb része a textúrák kombinálása. Egy meleg műszőrme kabát, alatta egy csipke vagy selyem részlet nőies csavart adnak az outfitednek. Egy jól megválasztott kiegészítő – például sál vagy elegáns kesztyű – nemcsak praktikus, de stílust is kölcsönöz a megjelenésednek.

Egy nő, aki követi a téli randi ruha tippjeinket.
Téli randi ruha tippek: játssz textúrákkal és színekkel a nőies, romantikus hatásért
Fotó: Maria Markevich / shutterstock

4. Színek és hangulat

A sötét árnyalatok télen mindig nyerők, de egy kis szín mindig feldobhatja a megjelenésedet. Bordó, smaragdzöld, mustár – ezek mind tökéletes választások a téli romantikus hangulathoz. Ne félj egy-egy feltűnő kiegészítőt – például táskát vagy sálat – választani, ami kiemeli az egész outfitet.

5. Kiegészítők, amik számítanak

Egy fülbevaló vagy gyűrű kifinomult megjelenést kölcsönözhet, kár lenne kihagyni a randi szettedből.  

6. Ne feledd a belső komfortot

Hiába a csodás outfit, ha te magad fázol. Érdemes hőszigetelő harisnyát vagy thermopólót viselni, ami láthatatlan marad, de a komfortérzetedet növeli. A magabiztosság és a jó közérzet mindig vonzó.

A téli randi nem kifogás arra, hogy visszafogd a stílusodat. A kulcs a rétegezés, a textúrák és a kiegészítők okos kombinációja, valamint a kényelem fenntartása. Ha ezeket a tippeket követed, garantáltan nemcsak melegen, hanem magabiztosan és csinosan is fogsz ragyogni a kiszemelted előtt. 

További inspirációért nézd meg az alábbi videót:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu