Megszavazták, ezek Budapest legjobb pizzázói

Basilico Pizza & Pasta, Kőfaragó utca 15.

Kövön sütött, kézzel nyújtott pizzák ahogy azt a pizza hazájában is készítik az olaszok: ez a Basilico Pizza & Pasta titka, amelyre magyar és külföldi vendégek is, mint az egyik legjobb budapesti pizzázóra esküsznek. Az adalékanyag-mentes, minőségi alapanyagokból készült pizzák között a vegetáriánusok is találnak maguknak megfelelő választékot, hiszen a Basilico legalább nyolcféle pizzát kínál, amely nem tartalmaz húst.

Il Terzo Cerchio, Dohány utca 40.

A kifinomult eleganciájú, mégis barátságos és otthonos Il Terzo Cerchio a valódi olasz ízek kedvelőinek nyújthat örömet pizzáival és tésztáival, melyek rusztikus hangulatukkal váltanak ki elismerést. Az étterem légkörét sokan melegnek és hívogatónak találják, a kiszolgálást pedig általában véve figyelmesnek ítélik meg a vendégek. Az ár-érték arány megítélése eltérő, van, aki méltányolja az autentikus élményt, míg mások a következetlenséget kifogásolják.

