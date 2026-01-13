Top 5 forralt borozó hely, ahol mindenképp állj meg pár ízletes és szívmelengető kortyra városnézés közben

Ezeken a forralt borozó helyeken nemcsak felejthetetlen ízek, de meghitt hangulat is vár rád. A budapesti téli borkínálat nagyjai következnek. Ha egy valódi fagyos, téli életérzésre, szuper ízekre és gondosan elkészített italokra vágysz, mutatjuk merre indulj!
Ha igazi forralt bor rajongó vagy és készen állsz az élményt egy teljesen új szintre emelni, ideje meglátogatni ezt a különleges rendezvényhajót! Fűtött fedélzet, korlátlan mennyiségben fogyasztható, fűszeres forralt finomságok várnak, lenyűgöző dunai panorámával.
A Szent István téren található DiVino a borkedvelők egyik nagy kedvence. Forralt italuk alapja a valódi minőségi bor, isteni, klasszikus ízekkel, amiből biztosan kérsz még egy pohárral.
Az ÉS Bisztró szuper választás egy belvárosi séta előtt, után vagy közben, ha megmelegednél egy kicsit a barátaiddal, saládoddal. A téli terasz és az ikonikus utca hangulatos fényei pedig, garantálják a megunhatatlan ünnepi hangulatot.
A Vörösmarty tér adventi vására kihagyhatatlan, ha forralt borra vágytok. A karácsonyi vásáron gyorsan felmelegedhettek és a melengető ital mellé, bedobhattok egy-egy finom bejglit, kürtőskalácsot, de a különlegesebb ünnepi falatokból is széles a kínálat.
A Normafa Síház gőzölgő forralt boraival egészen más helyre csöppenhettek: távol a városi tömegtől és zajtól, a természetbe egy igazi természetközeli sétával fűszerezve. Ez nemcsak egy rövid pihenő, hanem egy szuper hétvégi program lehet kettesben, vagy a gyerekekkel.
Ha inkább bekuckóznál, az alábbi videóra kattintva megnézheted, hogyan készíthetsz isteni házi forralt bort otthon:
