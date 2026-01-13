Top 5 forralt borozó hely, ahol mindenképp állj meg pár ízletes és szívmelengető kortyra városnézés közben

Ezeken a forralt borozó helyeken nemcsak felejthetetlen ízek, de meghitt hangulat is vár rád. A budapesti téli borkínálat nagyjai következnek. Ha egy valódi fagyos, téli életérzésre, szuper ízekre és gondosan elkészített italokra vágysz, mutatjuk merre indulj!

Forralt borozók Budapesten: Top 5 hely, amit ejts útba a legközelebbi téli városnézés közben! / Fotó: Bors

Forralt borozó a Dunán: szálljatok fel a Borhajóra!

DiVino: a minőségi borok kedvelőinek.

ÉS Bisztro: ha a belvárosban keresnétek hüttehangulatot.

Vörösmarty téri karácsonyi vásár: a klasszikus élményekért.

Normafa Síház: tökéletes természetközeli téli program egy kis forró finomsággal a kézben.

Top 5 forralt borozó hely Budapesten, ahova érdemes ellátogatni

1. Borhajó Budapest 2025: korlátlan forralt bor és elképesztő kilátás

Ha igazi forralt bor rajongó vagy és készen állsz az élményt egy teljesen új szintre emelni, ideje meglátogatni ezt a különleges rendezvényhajót! Fűtött fedélzet, korlátlan mennyiségben fogyasztható, fűszeres forralt finomságok várnak, lenyűgöző dunai panorámával.

2. DiVino: ha igazán minőségi forralt bort kortyolgatnál

A Szent István téren található DiVino a borkedvelők egyik nagy kedvence. Forralt italuk alapja a valódi minőségi bor, isteni, klasszikus ízekkel, amiből biztosan kérsz még egy pohárral.

3. ÉS Bisztró: hüttehangulat a budapesti Fashion Streeten

Az ÉS Bisztró szuper választás egy belvárosi séta előtt, után vagy közben, ha megmelegednél egy kicsit a barátaiddal, saládoddal. A téli terasz és az ikonikus utca hangulatos fényei pedig, garantálják a megunhatatlan ünnepi hangulatot.

4. Vörösmarty Classic Xmas 2025: a klasszikus élmény, klasszikus ízekkel

A Vörösmarty tér adventi vására kihagyhatatlan, ha forralt borra vágytok. A karácsonyi vásáron gyorsan felmelegedhettek és a melengető ital mellé, bedobhattok egy-egy finom bejglit, kürtőskalácsot, de a különlegesebb ünnepi falatokból is széles a kínálat.

5. Normafa Síház: távol a város zajától

A Normafa Síház gőzölgő forralt boraival egészen más helyre csöppenhettek: távol a városi tömegtől és zajtól, a természetbe egy igazi természetközeli sétával fűszerezve. Ez nemcsak egy rövid pihenő, hanem egy szuper hétvégi program lehet kettesben, vagy a gyerekekkel.