Ónos esőHavazásTisza-AdóFidesz-kongresszusGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Top 5 forralt borozó hely, ahol mindenképp állj meg pár ízletes és szívmelengető kortyra városnézés közben

Budapesti Karácsonyi Vásár
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 10:45
télprogramajánlónormafaforralt borNormafa Síház
Imádjuk a didergős, de utánozhatatlanul meghitt téli sétákat és a romantikus városnézéseket, amikor a legmelegebb kesztyűnkkel indulunk útnak és az arcunkat pirosra csípi a hideg. Most összegyűjtöttük a legjobb forralt borozó helyeket, ahova érdemes betérned a legközelebbi családi kirándulás során, hogy megállj egy percre és néhány ízletes, karácsonyt idéző korttyal felmelegítsd a testedet és a lelkedet is. Mutatjuk a leghangulatosabb megállókat!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Ezeken a forralt borozó helyeken nemcsak felejthetetlen ízek, de meghitt hangulat is vár rád. A budapesti téli borkínálat nagyjai következnek. Ha egy valódi fagyos, téli életérzésre, szuper ízekre és gondosan elkészített italokra vágysz, mutatjuk merre indulj!

Vörösmarty téri adventi vásár forralt borozója.
Forralt borozók Budapesten: Top 5 hely, amit ejts útba a legközelebbi téli városnézés közben! / Fotó:   Bors
  • Forralt borozó a Dunán: szálljatok fel a Borhajóra!
  • DiVino: a minőségi borok kedvelőinek.
  • ÉS Bisztro: ha a belvárosban keresnétek hüttehangulatot.
  • Vörösmarty téri karácsonyi vásár: a klasszikus élményekért.
  • Normafa Síház: tökéletes természetközeli téli program egy kis forró finomsággal a kézben.

Top 5 forralt borozó hely Budapesten, ahova érdemes ellátogatni

1. Borhajó Budapest 2025: korlátlan forralt bor és elképesztő kilátás

Ha igazi forralt bor rajongó vagy és készen állsz az élményt egy teljesen új szintre emelni, ideje meglátogatni ezt a különleges rendezvényhajót! Fűtött fedélzet, korlátlan mennyiségben fogyasztható, fűszeres forralt finomságok várnak, lenyűgöző dunai panorámával.

2. DiVino: ha igazán minőségi forralt bort kortyolgatnál

A Szent István téren található DiVino a borkedvelők egyik nagy kedvence. Forralt italuk alapja a valódi minőségi bor, isteni, klasszikus ízekkel, amiből biztosan kérsz még egy pohárral.

3. ÉS Bisztró: hüttehangulat a budapesti Fashion Streeten

Az ÉS Bisztró szuper választás egy belvárosi séta előtt, után vagy közben, ha megmelegednél egy kicsit a barátaiddal, saládoddal. A téli terasz és az ikonikus utca hangulatos fényei pedig, garantálják a megunhatatlan ünnepi hangulatot.

4. Vörösmarty Classic Xmas 2025: a klasszikus élmény, klasszikus ízekkel

A Vörösmarty tér adventi vására kihagyhatatlan, ha forralt borra vágytok. A karácsonyi vásáron gyorsan felmelegedhettek és a melengető ital mellé, bedobhattok egy-egy finom bejglit, kürtőskalácsot, de a különlegesebb ünnepi falatokból is széles a kínálat.

5. Normafa Síház: távol a város zajától

A Normafa Síház gőzölgő forralt boraival egészen más helyre csöppenhettek: távol a városi tömegtől és zajtól, a természetbe egy igazi természetközeli sétával fűszerezve. Ez nemcsak egy rövid pihenő, hanem egy szuper hétvégi program lehet kettesben, vagy a gyerekekkel.

Ha inkább bekuckóznál, az alábbi videóra kattintva megnézheted, hogyan készíthetsz isteni házi forralt bort otthon:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu