Varázslatos karácsonyi múzeumi tárlatok: fedezd fel a múlt ünnepeit Magyarországon

A karácsonyi múzeumi tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a hagyományos ünnepi szokások, mesterségek és családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá, miközben a látogatók szinte maguk is visszaléphetnek a múlt ünnepeibe.
A december – az adventi időszak és a karácsony – mindig különös ragyogást hoz a múzeumok termeibe: csendes derű és a régi idők ünnepeinek hangulata lengi be a kiállítótereket. Ilyenkor a tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a karácsony hagyományai, a mesterségek ünnepi munkái és a családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá.
Ilyenkor a látogatók szinte maguk is visszalépnek egy pillanatra abba az időbe, amikor az ünnep lassabb, bensőségesebb és tisztább volt. A múzeumok pedig megtartják ezt az élményt: megőrzik, elmesélik, és csendesen átadják mindazt, amit a múlt karácsonyai hordoznak. Ez a varázs teszi különlegessé az ünnepi tárlatokat évről évre.
Alábbi összeállításunkban a legizgalmasabb magyarországi, adventi, karácsonyi témájú kiállításokat mutatjuk be, amelyek segítenek megidézni a múlt ünnepeinek bensőséges hangulatát.
A pécsi JPM Néprajzi Múzeum december 6-án és 20-án délelőtt ünnepi készülődéssel, énekkel, játékkal és kézműves programokkal várja a családokat. A látogatók mézeskalácsot készíthetnek, megismerhetik a régi idők karácsonyi szokásait, és december 6-án még a Mikulással is találkozhatnak. A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók.
A szentendrei Hubay Ház Karácsony Múzeuma egész évben ingyenesen látogatható, és különleges időutazást kínál az ünnepi díszek és hagyományok világába. A főtér közelében található kiállításon az 1830-as évekből származó karácsonyfa-díszeket, képeslapokat és nosztalgikus dekorációkat lehet megcsodálni, amelyek mellé egy gazdagon felszerelt karácsonyi üzlet is társul.
A Magyar Nemzeti Múzeumban december 6-án ingyenes adventi programok várják a látogatókat. A résztvevők kincskeresésen, kézműves foglalkozásokon és interaktív kiállításokon vehetnek részt, megismerve a régi családok ünnepi szokásait, a rénszarvasoktól kezdve a karácsonyi képeslapokon át az ajándékozás történetéig. A programok családoknak és gyermekeknek egyaránt kínálnak élményt, a Mikulás is személyesen jelen lesz a délelőtti órákban.
Az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Ráth György-villában november 30. és január 11. között a „Mesés karácsony” adventi kiállítás és programsorozat a mesék világába kalauzolja a látogatókat. Kortárs és régi díszek, különleges képeskönyvek és mesefigurák idézik meg az ünnepi hangulatot, miközben barkácsműhelyek és tárlatvezetések révén a családok aktívan is részt vehetnek a programokban. A látogatók betekintést nyerhetnek a reformkori karácsonyi szokásokba, és élvezhetik a gyertyafényes, varázslatos adventi pillanatokat. A kiállítás múzeumi belépőjegyel látogatható.
A Néprajzi Múzeum adventi programjai segítik a látogatókat az ünnepekre való ráhangolódásban, kézműves workshopokkal, mézeskalács-sütéssel és betlehem látogatással. A Hagyomány és design – Adventi vásár és workshop hétvége során az érdeklődők egyedi ajándékokat készíthetnek, üvegikon-festésen vehetnek részt, és megismerkedhetnek a hagyományos ütőfás mézeskalács készítés történetével. December 18-án a raktármerülés program keretében pedig a múzeum különleges betlehem gyűjteménye tárul fel, bemutatva a tárgyak történetét és készítésük titkait. A program belépőjeggyel látogatható.
Kukkants be a szentendrei Karácsony Múzeumba:
