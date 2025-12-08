Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Mária névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Varázslatos karácsonyi múzeumi tárlatok: fedezd fel a múlt ünnepeit Magyarországon

Varázslatos karácsonyi múzeumi tárlatok: fedezd fel a múlt ünnepeit Magyarországon

múzeum
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 15:45
adventkarácsonytárlatlátogatásprogram
A december mindig különös hangulatot varázsol a múzeumok termeibe, ahol a régi idők karácsonyai elevenednek meg. E karácsonyi múzeumi tárlatok révén a látogatók bepillanthatnak a múlt ünnepi szokásaiba, és aktívan részt vehetnek az adventi programokban.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A karácsonyi múzeumi tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a hagyományos ünnepi szokások, mesterségek és családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá, miközben a látogatók szinte maguk is visszaléphetnek a múlt ünnepeibe.

a karácsonyi múzeumi tárlatokon régi idők édességeire is bukkanhatunk.
A karácsonyi múzeumi tárlatokon nemcsak az egykori ajándékokat és szokásokat ismerhejük meg, de azt is, hogy milyen ételek, édességek voltak az ünnepi menüben
Fotó: Magyar Rendőr /  Fortepan
  • Kézműves foglalkozások, interaktív programok és régi karácsonyi szokások bemutatása családoknak és gyermekeknek.
  • Nosztalgikus díszek, régi karácsonyfa-díszek és különleges képeskönyvek a kiállításokban.
  • Ingyenes és belépőjegyes programok, amelyek a múlt ünnepi hangulatát varázsolják a múzeumok termeibe.

Karácsonyi múzeumi tárlatok Magyarország legszebb kiállítóhelyein

A december – az adventi időszak és a karácsony – mindig különös ragyogást hoz a múzeumok termeibe: csendes derű és a régi idők ünnepeinek hangulata lengi be a kiállítótereket. Ilyenkor a tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a karácsony hagyományai, a mesterségek ünnepi munkái és a családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá.

Ilyenkor a látogatók szinte maguk is visszalépnek egy pillanatra abba az időbe, amikor az ünnep lassabb, bensőségesebb és tisztább volt. A múzeumok pedig megtartják ezt az élményt: megőrzik, elmesélik, és csendesen átadják mindazt, amit a múlt karácsonyai hordoznak. Ez a varázs teszi különlegessé az ünnepi tárlatokat évről évre.

Alábbi összeállításunkban a legizgalmasabb magyarországi, adventi, karácsonyi témájú kiállításokat mutatjuk be, amelyek segítenek megidézni a múlt ünnepeinek bensőséges hangulatát. 

Régi idők karácsonya a pécsi Janus Pannonius Múzeumban
2025. 12. 06. és 20. 10.00 -12.00

A pécsi JPM Néprajzi Múzeum december 6-án és 20-án délelőtt ünnepi készülődéssel, énekkel, játékkal és kézműves programokkal várja a családokat. A látogatók mézeskalácsot készíthetnek, megismerhetik a régi idők karácsonyi szokásait, és december 6-án még a Mikulással is találkozhatnak. A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók.

Szentendre Karácsony Múzeum – Hubay Ház
Nyitva: Minden nap 10.00 – 18.00

A szentendrei Hubay Ház Karácsony Múzeuma egész évben ingyenesen látogatható, és különleges időutazást kínál az ünnepi díszek és hagyományok világába. A főtér közelében található kiállításon az 1830-as évekből származó karácsonyfa-díszeket, képeslapokat és nosztalgikus dekorációkat lehet megcsodálni, amelyek mellé egy gazdagon felszerelt karácsonyi üzlet is társul.

a karácsonyi múzeumi tárlatokon régi idők karácsonyfadíszeire is bukkanhatunk.
Hogy ünnepelték a karácsonyt eleink? Régi idők karácsonyi szokásaiba pillanthatunk be a múzeumi tárlatokon
Fotó: Kölcsey Ferenc Dunakeszi Városi Könyvtár / Petanovits fényképek /  Fortepan

Adventi hagyományok a Nemzeti Múzeumban
2025. 12. 06. 10.00 – 15.00

A Magyar Nemzeti Múzeumban december 6-án ingyenes adventi programok várják a látogatókat. A résztvevők kincskeresésen, kézműves foglalkozásokon és interaktív kiállításokon vehetnek részt, megismerve a régi családok ünnepi szokásait, a rénszarvasoktól kezdve a karácsonyi képeslapokon át az ajándékozás történetéig. A programok családoknak és gyermekeknek egyaránt kínálnak élményt, a Mikulás is személyesen jelen lesz a délelőtti órákban.

Mesés karácsony adventi kiállítás és programsorozat – Ráth György-villa
2025.11. 30. – 2026. 01. 11.

Az Iparművészeti Múzeumhoz tartozó Ráth György-villában november 30. és január 11. között a „Mesés karácsony” adventi kiállítás és programsorozat a mesék világába kalauzolja a látogatókat. Kortárs és régi díszek, különleges képeskönyvek és mesefigurák idézik meg az ünnepi hangulatot, miközben barkácsműhelyek és tárlatvezetések révén a családok aktívan is részt vehetnek a programokban. A látogatók betekintést nyerhetnek a reformkori karácsonyi szokásokba, és élvezhetik a gyertyafényes, varázslatos adventi pillanatokat. A kiállítás múzeumi belépőjegyel látogatható.

Adventi készülődés a Néprajzi Múzeumban 
2025. 12. 06, 14, 18.

A Néprajzi Múzeum adventi programjai segítik a látogatókat az ünnepekre való ráhangolódásban, kézműves workshopokkal, mézeskalács-sütéssel és betlehem látogatással. A Hagyomány és design – Adventi vásár és workshop hétvége során az érdeklődők egyedi ajándékokat készíthetnek, üvegikon-festésen vehetnek részt, és megismerkedhetnek a hagyományos ütőfás mézeskalács készítés történetével. December 18-án a raktármerülés program keretében pedig a múzeum különleges betlehem gyűjteménye tárul fel, bemutatva a tárgyak történetét és készítésük titkait. A program belépőjeggyel látogatható.

Kukkants be a szentendrei Karácsony Múzeumba:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu