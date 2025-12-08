Varázslatos karácsonyi múzeumi tárlatok: fedezd fel a múlt ünnepeit Magyarországon

A karácsonyi múzeumi tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a hagyományos ünnepi szokások, mesterségek és családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá, miközben a látogatók szinte maguk is visszaléphetnek a múlt ünnepeibe.

A karácsonyi múzeumi tárlatokon nemcsak az egykori ajándékokat és szokásokat ismerhejük meg, de azt is, hogy milyen ételek, édességek voltak az ünnepi menüben

Fotó: Magyar Rendőr / Fortepan

Kézműves foglalkozások, interaktív programok és régi karácsonyi szokások bemutatása családoknak és gyermekeknek.

Nosztalgikus díszek, régi karácsonyfa-díszek és különleges képeskönyvek a kiállításokban.

Ingyenes és belépőjegyes programok, amelyek a múlt ünnepi hangulatát varázsolják a múzeumok termeibe.

Karácsonyi múzeumi tárlatok Magyarország legszebb kiállítóhelyein

A december – az adventi időszak és a karácsony – mindig különös ragyogást hoz a múzeumok termeibe: csendes derű és a régi idők ünnepeinek hangulata lengi be a kiállítótereket. Ilyenkor a tárlatok egy letűnt, mégis ismerős világ hangulatát idézik meg: a karácsony hagyományai, a mesterségek ünnepi munkái és a családi szokások története egyszerre válik élménnyé és tanulsággá.

Ilyenkor a látogatók szinte maguk is visszalépnek egy pillanatra abba az időbe, amikor az ünnep lassabb, bensőségesebb és tisztább volt. A múzeumok pedig megtartják ezt az élményt: megőrzik, elmesélik, és csendesen átadják mindazt, amit a múlt karácsonyai hordoznak. Ez a varázs teszi különlegessé az ünnepi tárlatokat évről évre.

Alábbi összeállításunkban a legizgalmasabb magyarországi, adventi, karácsonyi témájú kiállításokat mutatjuk be, amelyek segítenek megidézni a múlt ünnepeinek bensőséges hangulatát.

Régi idők karácsonya a pécsi Janus Pannonius Múzeumban

2025. 12. 06. és 20. 10.00 -12.00

A pécsi JPM Néprajzi Múzeum december 6-án és 20-án délelőtt ünnepi készülődéssel, énekkel, játékkal és kézműves programokkal várja a családokat. A látogatók mézeskalácsot készíthetnek, megismerhetik a régi idők karácsonyi szokásait, és december 6-án még a Mikulással is találkozhatnak. A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók.

Szentendre Karácsony Múzeum – Hubay Ház

Nyitva: Minden nap 10.00 – 18.00

A szentendrei Hubay Ház Karácsony Múzeuma egész évben ingyenesen látogatható, és különleges időutazást kínál az ünnepi díszek és hagyományok világába. A főtér közelében található kiállításon az 1830-as évekből származó karácsonyfa-díszeket, képeslapokat és nosztalgikus dekorációkat lehet megcsodálni, amelyek mellé egy gazdagon felszerelt karácsonyi üzlet is társul.