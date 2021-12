A múlt és a jelen fonódik egybe a szentendrei Karácsonyi szalonban

A fővárostól szinte pár lépésnyire található Szentendre bármikor rabul ejti a látogatókat. Ide álmodott meg egy karácsonyról szóló múzeumot és boltot Hubay Éva. Az ötletgazda-tulajdonos a Borsnak elmesélte, már gyerekkora óta a karácsony bűvöletében él.

A helyszín biztos volt

– Már egészen kis koromban gyűjtöttem a karácsonyi díszeket. Ahogy csillogtak, ragyogtak az ünnepi fán, egészen ámulatba ejtett. De nemcsak az ép, hanem a sérült vagy törött díszeket is megőriztem, hátha ezeket később fel tudom használni valamire – avatta be lapunkat a kezdetekbe Hubay Éva, akit később másfelé sodort az élet, de a karácsony gondolatát mindig magával vitte.

– Amikor elhatároztam, hogy a gyűjteményemet be szeretném mutatni, elkezdtem keresni a helyszínt. Abban biztos voltam, hogy ennek Szentendrén lesz a helye, mert egyrészt ide kötött a munkám, másrészt óriási vonzereje van a városnak. Nem véletlen, hogy már a rómaiak is imádták, most pedig több vallás és kultúra él egymás mellett – mesélte az ötletgazda.

Fotó: Knap Zoltán

Karácsony: múlt és jelen

Amikor a lakóházat megvásárolták, a leendő múzeumnak megfelelően felújították, a berendezést követően pedig a 2010-es advent első vasárnapján megnyitott a Karácsonyi szalon.

– A kiállítás nagyobb része állandó, de azért ez is időről időre változik. Nemcsak hazai, hanem külföldi díszeink is vannak, hiszen az elmúlt 150 év történelme más nemzetiségekkel is megismertetett minket. Így megtalálhatók osztrák, cseh és orosz elemek is a kiállításban, természetesen a magyar díszek mellett. A legrégebbi darabunk egy 1874-ből származó papír betlehem – magyarázta a tulajdonos.

– A másik, kicsit kisebb rész leköveti az európai és nemzetközi trendeket. Ezt egy európai bizottság dönti el már január-februárban, hogy milyen színek dominálnak majd az adott év karácsonyán. A gyártók pedig ehhez igazodnak, igaz, nem mindenki követi teljesen az aktuális divatot – mesélte Hubay Éva, akitől azt is megtudtuk, az idei év slágere a borostyánsárga szín, de másokat is kedvelnek a látogatók.

– A türkizkék is megy, de van, aki a fehérért és az ezüstért van oda. A klasszikus karácsonyi színek, mint a piros és az arany viszont soha nem fognak kimenni a divatból.

Fotó: Knap Zoltán

Egész évben ünnep

A szalonban és a hozzá tartozó üzletben a díszek teljes garmadája megtalálható, legyen az üveg, fém, vagy műanyag, a saját tervezésű és készítésű elemekről nem is beszélve. A kínálat pedig egyszerre szűk és bő.

– Nálunk semmiből nincs sok. Ha valamelyik dísz elfogy, azt mindig mással pótoljuk. Ez ad egyfajta lüktetést a kiállításnak is, ezt pedig imádják a látogatók – mesélte a Hubay-ház első embere. A közönség pedig visszajár, legyen szó nézelődésről vagy vásárlásról. Olyan törzsvendégről is tudnak, aki kéthavonta tesz egy órás sétát a karácsonyi világban.

– Mi attól vagyunk különlegesek, hogy egész évben, télen-nyáron nyitva vagyunk! Természetesen az ünnepekkor dömping van, de tavasszal vagy ősszel is érkeznek látogatók. Iskoláktól jönnek hozzánk gyerekek kihelyezett tanóra vagy osztálykirándulás keretében. Éves szinten több, mint 50 ezer ember fordul meg a szalonban – ecsetelte a kiállítás ötletgazdája. A házat igazi családi vállalkozásként működtetik, öt fős csapat dolgozik benne egész évben.

– Tényleg az egész család bedolgozik, fiúk, lányok, unokák, vők. Nálunk mindenki a karácsonyra fókuszál – zárta a beszélgetést Hubay Éva.