Hétvégi programajánló: érkezik a Mikulás és fokozódik az ünnepi hangulat az országban

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 05. 12:45
belföldi utazásadventMagyarországtélapó
Repül az idő és újra elérkezett a hétvége, amit mi mással lehetne tölteni, mintsem ünnepi készülődéssel? Szerencsére ehhez minden adott: nemcsak a Mikulás érkezik meg, de várnak az adventi vásárok és az illatos finomságok, melyek mind segíthetnek átszellemülni a következő napokban. Következzen hétvégi programajánlónk.
László Juli
Akár a Mikulással találkoznánk, akár ínycsiklandó ételeket majszolnánk és ünnepi itókákat kortyolgatnánk, vagy elmerülnénk egy autentikus karácsonyi vásár forgatagában, biztosan nem fogunk csalódni: az e hétvégi programajánló kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat meglepetéseket.

Mikulás tematikájú hétvégi programajánló
Az e hétvégi programajánlóban több mikulásos eseményt is hoztunk.
Fotó: Roman Samborskyi /  Shutterstock 

Hétvégi programajánló: december 5-7.

Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás

Igazi Mikulás-birodalommá változik az előttünk álló napokban Hajdúszoboszló ismert tere, ahol ünnepi díszek és hangulat, számtalan program és élmény várja az egész családot. Egyebek mellett részt vehetünk a Mikulás-mentőakció játékban, tornázhatunk manókkal, meséket hallgathatunk, találkozhatunk a Télapóval és Télanyóval, sőt a krampuszokkal is. December 4-én maga Joulupukki látogat a helyszínre, amit szintén nem érdemes elmulasztani.

Időpont: december 4-7.
Helyszín: Szent István park, Hajdúszoboszló
További információk: ITT

Adventi koszorú mézeskalácsból
A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál minden bizonnyal a hétvége legillatosabb eseménye lesz.
Fotó: Kiss Zoltán / Békés Megyei Hírlap

XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál

Gyula városának minden bizonnyal legédesebb gasztronómiai fesztiválja ezen a hétvégén nyitja meg kapuit, hogy újra a mézet és a méhészetet helyezze a középpontba. Itt nemcsak édes finomságokat lehet majd kóstolni, de izgalmas előadásokat is meghallgathatunk, jobban megismerhetjük a mézkészítés fortélyait, megtekinthetjük a méhészeti vásárt, és megtudhatjuk azt is, mit jelent az élményalapú mézfogyasztás.

Időpont: december 5-6.
Helyszín: Gyula 
További információk: ITT

Joulupukki, az igazi finn Mikulás egy fotelben
A következő napokban az ország több pontján is lehet találkozni az igazi finn Mikulással, Joulupukkival.
Fotó: posztos /  Shutterstock 

Joulupukki Magyarországon

Az igazi finn Mikulás ismét hazánkba látogat, hogy kicsikkel és nagyokkal, sőt azokkal a felnőttekkel is találkozzon, akik hisznek benne. A Lappföldről érkező piros ruhás öregúr több városba is elutazik ezen a hétvégén. Érdemes elcsípni őt, hiszen amellett, hogy beszélgetni és fotózkodni is lehet vele, az apróságok a kívánságlistáikat is átadhatják neki.

Időpont: december 8-ig
Helyszínek: december 5. Szarvas; december 6. Gyál, Velence; december 7. Gyula; december 8. Tarnaörs
További információk: ITT és a városok oldalain

Korcsolyapálya az óbudai Advent rendezvényen, tele korcsolyázó emberekkel
Az óbudai adventi rendezvény jégpályája szombaton a Koris Mikulás otthonává válik.
Fotó: Nagy Zoltán /  MTI

Advent és Koris Mikulás Óbudán 

Advent második hétvégéjén is változatos programokkal vár Óbuda, ahova szombaton a nagy szakállú is ellátogat, méghozzá egyenesen a jégpályára. A Koris Mikulás, akivel együtt lehet siklani és aki meglepetéssel is készül, december 6-án 10:00-12:00 és 14:00-16:00 óra között várja a jégen a gyerekeket. Akik nem akarnak felmerészkedni a jégre, azok a mézeskalács házikóban is találkozhatnak a Mikulással és a manóival. A helyszínre pénteken és vasárnap is érdemes kilátogatni a különféle színpadi előadásokért és koncertekért.

Időpont: december 5-7. 
Helyszín: Fő tér, Óbuda
További információk: ITT

Hatalmas fénylő függődísz az Esztergomi Adventi Vásáron
Varázslatos fények otthonává változott Esztergom az adventi időszakra. 
Fotó: belizar /  Shutterstock 

Esztergomi Adventi Vásár 2025

Felöltötte téli arcát a csodás Esztergom városa és legszebb tere, hogy igazán meghitt ünnepi pillanatokban részesítse a látogatókat a karácsonyt megelőző időszakban. A hétvégi nyitvatartással működő esemény kézműves vásárral, illatos és látványos gasztronómiai ínyencségekkel, gyerekprogramokkal, szabadtéri koncertekkel és jégpályával várja az érdeklődőket.

Időpont: december 21-ig hétvégente
Helyszín: Széchenyi tér, Esztergom
További információk: ITT

Esemény-összefoglaló a hétvégi programajánlóhoz:

  • Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás
  • XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál
  • Joulupukki Magyarországon
  • Advent és Koris Mikulás Ódudán
  • Esztergomi Adventi Vásár 2025

Kíváncsi vagy, milyen volt, amikor tavaly Hajdúszoboszlóra költözött a Mikulás? Nézd meg az alábbi beszámolót:

