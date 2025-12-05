Hétvégi programajánló: érkezik a Mikulás és fokozódik az ünnepi hangulat az országban

Akár a Mikulással találkoznánk, akár ínycsiklandó ételeket majszolnánk és ünnepi itókákat kortyolgatnánk, vagy elmerülnénk egy autentikus karácsonyi vásár forgatagában, biztosan nem fogunk csalódni: az e hétvégi programajánló kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat meglepetéseket.

Az e hétvégi programajánlóban több mikulásos eseményt is hoztunk.

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

Hétvégi programajánló: december 5-7.

Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás

Igazi Mikulás-birodalommá változik az előttünk álló napokban Hajdúszoboszló ismert tere, ahol ünnepi díszek és hangulat, számtalan program és élmény várja az egész családot. Egyebek mellett részt vehetünk a Mikulás-mentőakció játékban, tornázhatunk manókkal, meséket hallgathatunk, találkozhatunk a Télapóval és Télanyóval, sőt a krampuszokkal is. December 4-én maga Joulupukki látogat a helyszínre, amit szintén nem érdemes elmulasztani.

Időpont: december 4-7.

Helyszín: Szent István park, Hajdúszoboszló

További információk: ITT

A XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál minden bizonnyal a hétvége legillatosabb eseménye lesz.

Fotó: Kiss Zoltán / Békés Megyei Hírlap

XVI. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál

Gyula városának minden bizonnyal legédesebb gasztronómiai fesztiválja ezen a hétvégén nyitja meg kapuit, hogy újra a mézet és a méhészetet helyezze a középpontba. Itt nemcsak édes finomságokat lehet majd kóstolni, de izgalmas előadásokat is meghallgathatunk, jobban megismerhetjük a mézkészítés fortélyait, megtekinthetjük a méhészeti vásárt, és megtudhatjuk azt is, mit jelent az élményalapú mézfogyasztás.

Időpont: december 5-6.

Helyszín: Gyula

További információk: ITT

A következő napokban az ország több pontján is lehet találkozni az igazi finn Mikulással, Joulupukkival.

Fotó: posztos / Shutterstock

Joulupukki Magyarországon

Az igazi finn Mikulás ismét hazánkba látogat, hogy kicsikkel és nagyokkal, sőt azokkal a felnőttekkel is találkozzon, akik hisznek benne. A Lappföldről érkező piros ruhás öregúr több városba is elutazik ezen a hétvégén. Érdemes elcsípni őt, hiszen amellett, hogy beszélgetni és fotózkodni is lehet vele, az apróságok a kívánságlistáikat is átadhatják neki.

Időpont: december 8-ig

Helyszínek: december 5. Szarvas; december 6. Gyál, Velence; december 7. Gyula; december 8. Tarnaörs

További információk: ITT és a városok oldalain

Az óbudai adventi rendezvény jégpályája szombaton a Koris Mikulás otthonává válik.

Fotó: Nagy Zoltán / MTI

Advent és Koris Mikulás Óbudán

Advent második hétvégéjén is változatos programokkal vár Óbuda, ahova szombaton a nagy szakállú is ellátogat, méghozzá egyenesen a jégpályára. A Koris Mikulás, akivel együtt lehet siklani és aki meglepetéssel is készül, december 6-án 10:00-12:00 és 14:00-16:00 óra között várja a jégen a gyerekeket. Akik nem akarnak felmerészkedni a jégre, azok a mézeskalács házikóban is találkozhatnak a Mikulással és a manóival. A helyszínre pénteken és vasárnap is érdemes kilátogatni a különféle színpadi előadásokért és koncertekért.