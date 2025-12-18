Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kilenc város, kilenc hangulat, de ugyanaz a varázs: gyönyörű fények az egész országban - fantasztikus képek

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 20:15
Az adventi időszakban minden településen tesznek valami különlegeset, hogy segítsenek az ünnepre hangolódni. Van, ahol egyszerűbbek a karácsonyi fények, van, ahol ötletesek, de közös a cél: segíteni a karácsonyi hangulatteremtést.

Ahogy sötétedik, a karácsonyi fények veszik birtokba a települések főtereit. Miskolcon az advent a fények felgyulladásával és vásárnyitással startolt, Debrecenben pedig az első gyertyagyújtással együtt borult fényárba a belváros. Nyíregyházán a főtéri ünnepi fények jelzik: itt van a forgatag ideje. Kiskunfélegyházán óriás fenyő és megújult, ragyogó adventi koszorú hívja sétára a Petőfi térre látogatókat, Pásztón pedig a feldíszített közterek hozzák az adventi hangulatot. Nagykanizsán az Erzsébet tér díszkivilágítása ad hátteret a programoknak, míg Hajdúböszörményben a gyertyagyújtások teremtik meg a meghittséget.

Karácsonyi fények Hajdúböszörmény főterén.
Hajdúböszörményi karácsonyi fények. Fotó: Vida Márton Péter / Hajdú-Bihari Napló

Tégláson még a traktorok is fénybe öltöznek, Hatvanban pedig a fényvonat is rátesz egy lapáttal. A kivilágítás a korai sötétedésben egyszerre ad kapaszkodót, díszt és közösségi teret. A kilenc településről készült képeinken ugyanaz a régi recept működik: fény + találkozás + egy bögre valami ital = ünnepi hangulat. Most egyetlen, országos „fény-térképet” raktunk össze.

VMP20251203_Hajdúböszörmény_fényei_HAON_010 Vidéki karácsonyi fények Hajdúböszörmény
Karácsonyi fények Kiskunfélegyházán
02__LSZ4577 Vidéki karácsonyi fények Nagykanizsa 20251206, Nagykanizsa, Nagykanizsán az Erzsébet téren merültünk el a szombati adventi forgatagban Hegyi Barnabás, a nagykanizsai Kóborló tulajdonosa is kitelepült Grácz Péter, a Grácz Pepper tulajdonosa csi
Második adventi gyertya6 Vidéki karácsonyi fények Miskolc
SPS_9538 Vidéki karácsonyi fények Nyíregyháza
20251209_debrecen_adventi_vásár_hangulat_HAON_015 Vidéki karácsonyi fények Debrecen
20251212_Téglás traktorfelvonulás_KÁ_HBN (20) Vidéki karácsonyi fények Téglás
5S5A6998 Vidéki karácsonyi fények Pásztó
advent_3vas_16 Vidéki karácsonyi fények Hatvan 20251215 Hatvan Az evangelikus templomban léptek fel a Kocsi Albert AMI tanárai és tanítványai, majd a Kossuth téren Kocsik Mónika evangelikus lelkész gyújtotta a harmadik adventi gyertyát.Fotó: Albert Péter
Hajdúböszörmény kivilágított fenyőfája.

 

