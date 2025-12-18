Kilenc város, kilenc hangulat, de ugyanaz a varázs: gyönyörű fények az egész országban - fantasztikus képek

Ahogy sötétedik, a karácsonyi fények veszik birtokba a települések főtereit. Miskolcon az advent a fények felgyulladásával és vásárnyitással startolt, Debrecenben pedig az első gyertyagyújtással együtt borult fényárba a belváros. Nyíregyházán a főtéri ünnepi fények jelzik: itt van a forgatag ideje. Kiskunfélegyházán óriás fenyő és megújult, ragyogó adventi koszorú hívja sétára a Petőfi térre látogatókat, Pásztón pedig a feldíszített közterek hozzák az adventi hangulatot. Nagykanizsán az Erzsébet tér díszkivilágítása ad hátteret a programoknak, míg Hajdúböszörményben a gyertyagyújtások teremtik meg a meghittséget.
Tégláson még a traktorok is fénybe öltöznek, Hatvanban pedig a fényvonat is rátesz egy lapáttal. A kivilágítás a korai sötétedésben egyszerre ad kapaszkodót, díszt és közösségi teret. A kilenc településről készült képeinken ugyanaz a régi recept működik: fény + találkozás + egy bögre valami ital = ünnepi hangulat. Most egyetlen, országos „fény-térképet” raktunk össze.
