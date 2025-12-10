Adventi templomi koncertek varázsa: ünnepi élmények a legszebb budapesti szakrális terekben

A decemberi időszak el sem képzelhető a fénybe öltözött templomokban felcsendülő adventi templomi koncertek nélkül, hiszen ezek az esték egyszerre hordozzák a hagyomány, a csend és a művészi minőség erejét. Ebben az időszakban Budapest számos ikonikus szakrális helyszíne kínál különleges ünnepi műsorokat, melyek a gregoriántól a barokk mesterműveken át a modern feldolgozásokig vezetnek végig egy varázslatos zenei úton.

Adventi templomi koncertek érhetőek el Budapest több helyszínén is, mint például a Szilágyi Dezső téri református templomban / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Hangulatos adventi templomi koncertek várják a közönséget Budapest legszebb szakrális tereiben, a gregoriántól a gospelig.

A programok között ingyenes és jótékonysági estek, valamint különleges összművészeti előadások is szerepelnek.

A történelmi templomok ünnepi atmoszférája és a kiemelkedő művészek közreműködése különleges zenei feltöltődést kínál a karácsonyi készülődésben.

Adventi templomi koncertek: ahol a zene a szakrális tér ünnepi csendjével találkozik

Megállni egy pillanatra, elmerülni a dallamok nyugtató hatásában, megcsodálni a gyönyörű szakrális környezetet, tökéletes program lehet a téli, adventi időszakban. Legyen szó egyházi zenékről – zsoltárok, gregorián, misék, passiók –, klasszikus dallamokról Bachtól Vivaldiig, vagy éppen gospelről, tökéletes lazítást jelenthet a karácsonyi ünnepek előtti rohanásban.

Ezúttal a legszebb, leghangulatosabb ünnepi koncertek közül szemezgettünk Budapest különböző templomai közül.

Budavári evangélikus templom, Táncsics Mihály utca 28. (Bécsi kapu tér)

2025. 12. 14. 18.00

Immár állandó programnak tekinthető a Budavári evangélikus templom adventi gospel koncertje, amely idén advent harmadik vasárnapjára esik. A Budavári Gospel Kórus „Karácsonyi történet” című előadása az Ige és zene egymáshoz kapcsolódásának erejével hozza el az ünnepvárás hangulatát. Az afroamerikai dallamok 2011 óta töltik meg a kis templom belsejét. Az ünnepi koncert ingyenes.

Válogatás a 2019-es ünnepi gospel koncert művei közül:

Tabáni Alexandriai Szent Katalin-templom, Attila út 11.

2025. 12. 14. 19.00

A tabáni Alexandriai Szent Katalin-templom december 14-én különleges adventi–karácsonyi koncerttel várja a közönséget, ahol a „Jer, mindnyájan örvendjünk!” című magyar népi oratórium csendül fel. Az est jótékonysági céllal valósul meg: a befolyt adományok a Démétér Házat támogatják, így a zenei élmény egyben szívet melengető összefogássá is válik. A koncert belépőhöz kötött.