Adventi templomi koncertek varázsa: ünnepi élmények a legszebb budapesti szakrális terekben

A decemberi időszak el sem képzelhető a fénybe öltözött templomokban felcsendülő adventi templomi koncertek nélkül, hiszen ezek az esték egyszerre hordozzák a hagyomány, a csend és a művészi minőség erejét. Ebben az időszakban Budapest számos ikonikus szakrális helyszíne kínál különleges ünnepi műsorokat, melyek a gregoriántól a barokk mesterműveken át a modern feldolgozásokig vezetnek végig egy varázslatos zenei úton.
Megállni egy pillanatra, elmerülni a dallamok nyugtató hatásában, megcsodálni a gyönyörű szakrális környezetet, tökéletes program lehet a téli, adventi időszakban. Legyen szó egyházi zenékről – zsoltárok, gregorián, misék, passiók –, klasszikus dallamokról Bachtól Vivaldiig, vagy éppen gospelről, tökéletes lazítást jelenthet a karácsonyi ünnepek előtti rohanásban.
Ezúttal a legszebb, leghangulatosabb ünnepi koncertek közül szemezgettünk Budapest különböző templomai közül.
Budavári evangélikus templom, Táncsics Mihály utca 28. (Bécsi kapu tér)
2025. 12. 14. 18.00
Immár állandó programnak tekinthető a Budavári evangélikus templom adventi gospel koncertje, amely idén advent harmadik vasárnapjára esik. A Budavári Gospel Kórus „Karácsonyi történet” című előadása az Ige és zene egymáshoz kapcsolódásának erejével hozza el az ünnepvárás hangulatát. Az afroamerikai dallamok 2011 óta töltik meg a kis templom belsejét. Az ünnepi koncert ingyenes.
Válogatás a 2019-es ünnepi gospel koncert művei közül:
Tabáni Alexandriai Szent Katalin-templom, Attila út 11.
2025. 12. 14. 19.00
A tabáni Alexandriai Szent Katalin-templom december 14-én különleges adventi–karácsonyi koncerttel várja a közönséget, ahol a „Jer, mindnyájan örvendjünk!” című magyar népi oratórium csendül fel. Az est jótékonysági céllal valósul meg: a befolyt adományok a Démétér Házat támogatják, így a zenei élmény egyben szívet melengető összefogássá is válik. A koncert belépőhöz kötött.
Szilágyi Dezső téri református templom, Szilágyi Dezső tér 3.
2025. 12. 19. 18.30
A Sonantes Kamarakórus idén is ünnepi hangulatú karácsonyi koncerttel várja a közönséget, válogatással a gregorián dallamoktól a barokk mesterművekig és a modern kórusirodalomig. A műsorban olyan klasszikusok csendülnek fel, mint a Veni, veni, Emmanuel, az Adeste fideles vagy Pachelbel Magnificat-ja, igazi bensőséges adventi élményt ígérve. A koncert ingyenes.
Budavári Mátyás-templom, Szentháromság tér 2.
2025. 12.20. 20.00
A Mátyás-templom lenyűgöző falai között különleges, irodalmat és zenét egyesítő karácsonyi koncert várja a közönséget, Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész közreműködésével. A barokk és romantikus mesterek művei mellett Kautzky Armand adventi versei teremtik meg az ünnep bensőséges hangulatát, a neves vendégművészek pedig tovább emelik az est fényét. A koncert belépőhöz kötött.
Szent István Bazilika, Szent István tér 1.
2025. 12. 11, 18, 27, 30., 20.00
2026. 01. 03., 20.00
A Szent István Bazilika lenyűgöző neoklasszicista falai között különleges orgonakoncert várja a klasszikus zene szerelmeseit, ahol Vivaldi, Bach, Mozart és Liszt művei csendülnek fel egy kivételes trió előadásában. Teleki Miklós orgonaművész játékát Kováts Kolos áriái és Krusic Eleonóra fuvolaszólói teszik teljessé. A koncert belépőhöz kötött.
Ezek a gyönyörű adventi templomi koncertek segítenek ráhangolódni az ünnepekre. Persze nem csak Budapesten, de vidéken is számtalan hasonló kezdeményezést lehet találni, érdemes keresgélni az egyes helyszínek műsornaptáraiban.
Hallgass bele egy adventi koncert előadásába:
