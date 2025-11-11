Szent Márton nyomában Európában – Zarándokút Szombathely és Tours között

November 11. Tours-i Szent Márton napja, aki Franciaország egyik legjelesebb keresztény szentje, azonban sok szállal kötődik Magyarországhoz is, minthogy a pannóniai Savariában, vagyis a mai Szombathelyen született. Így nem csoda, hogy itthon is számtalan népszokás, gasztronómiai hagyomány kapcsolódik Márton napjához, amely a gazdasági év lezárása és az újbor kóstolása köré csoportosul.
Azt azonban sokkal kevesebben tudják, hogy Szent Mártonhoz egy európai zarándokút, a Via Sancti Martini is kapcsolódik, amely Magyarország mellett Franciaország, Szlovénia és Olaszország jelentős zarándokútja is.
A legtöbben a Franciaországon és Spanyolországon keresztül vezető El Caminót ismerik, mint zarándokutat, ennél azonban sokkal több akad Európában. Ilyen a Szent Márton zarándokút is, amelynek ötlete gyakorlatilag egy időben, de egymástól teljesen függetlenül született meg Magyarországon és Franciaországban azzal a céllal, hogy bemutassa Szent Márton életét és kultuszát, összekösse azokat a helyeket, ahol tisztelete meghatározó. A kezdeményezést a luxemburgi székhelyű Európai Kulturális Útvonalak Intézete 2005-ben „kiemelkedő jelentőségű európai kulturális útvonallá nyilvánított”.
Szent Márton valamikor a Kr. u. IV. század első felében született Savariában, egy katonai tribunus fiaként, majd ő maga is a katonai pályát választotta. Katonaként is kitűnt emberi jóságával, a rászorulók iránti érzékenységével, részvétével. 18 éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett. Ehhez a városhoz kapcsolódik egyik legismertebb tette is, amikor fele köpenyét megosztotta egy koldussal. Később álmában megjelent neki Jézus, aki elmondta neki, hogy ő volt az a koldus. Ennek hatására kilépett a hadseregből, keresztény lett és térítő útra indult.
A zarándokút lelkisége éppen Szent Márton önzetlenségén, a befogadáson, a közösség erején alapszik, miközben úton lenni egyfajta belső zarándoklatot is jelent.
A teljes zarándokút, amelynek két végpontja Savaria – mint szülőhely –, illetve Tours – mint halálának, és sírjának helye –, valamint a közbeeső Amiens – ahol Márton megtért – szimbolikus jelentőségűek. A két végpont közötti fő útvonal nagyjából 2500 kilométer hosszú, míg a teljes, a mellékútvonalakkal együtt értendő zarándokút hossza mintegy 5000 kilométer is lehet. A leágazások Horvátországot, Szlovákiát, Csehországot, Hollandiát és Németországot is érintik.
A Szent Márton zarándokút Magyarországon is számos gyalogos útvonalra oszlik, a két főbb útvonal, az északi és a déli kiindulópontja Szombathely. Északon Pozsonyig vezet (ez nagyjából 220 kilométer hosszú táv), míg a déli útvonal szlovéniai végpontja Martjanci (Mártonhely), ez 125 kilométer hosszú.
Emellett több kiegészítő útvonal is csatlakozik a Szent Márton zarándokút magyarországi szakaszához, amelyek olyan helyszíneken vezetnek keresztül, mint az Alföld, vagy Baranya vármegye, illetve van egy Pannonhalmát is érintő gyalogos út. Aki kerékpáron szeretné teljesíteni az útvonalat, az a Pozsony-Szombathely vonalon teheti meg, ez nagyjából hét nap alatt teljesíthető.
Az egyik legérdekesebb választási lehetőség egy „mini” zarándokút, amely egy 4 kilométeres szombathelyi történelmi városi séta, amely azokat a helyszíneket érinti, amelyek a város ókeresztény hagyományaihoz kapcsolódnak.
De bármerre is induljon az ember, bármelyik útvonalat is válassza, mindenütt különleges spirituális, és kulturális élmények várják: a szombathelyi Szent Márton-templomtól és látogatóközponttól, múzeumokig és római kori emlékekig, miközben a túrázás, a természet közelsége is extra élményekkel tölti fel az úton lévőt.
A Szent Márton Gyalogos Vándorút végigjárását jelvények megszerzésével lehet igazolni, amelyek többfélék is lehetnek, így például jelvény jár a 100, a 300 és az 1000 kilométeres táv megtétele után is, ezek lehetnek külföldi szakaszok is, a legfontosabb azonban, hogy a megtett útvonal feltétlenül érintse Szombathelyet.
Az útvonal további részei először Szlovénián (Lendvát, Maribort és Celjét érintve), majd Olaszországban Friulit és a Pó-vidéket érintve halad tovább. Ez a rész különleges kulturális örökségeket és lenyűgöző borvidékeket érint, hiszen Márton a szőlő és a bortermelők védőszentje is. Olaszországból Franciaországba a gyönyörű Kis Szent Bernát-hágón át vezet a gyalogút, miközben a vándor gyönyörködhet a meseszerű alpesi tájban is.
Franciaország két legfontosabb állomása Amiens és Tours, a zarándokút végpontja.
A hagyomány szerint Márton Amiens-ben a városfal mellett vette észre a fázó koldust, akivel megosztotta köpenyét. Az amiens-i bíróság falán ma is látható egy ezt a jelenetet ábrázoló dombormű, sőt, az Église Saint‑Martin d’Amiens templom bejárata feletti timpanonján is megfigyelhető egy másik alkotás.
A tours-i Szent Márton bazilika – ahol a szent sírja található – a zarándokút végállomása és egyben lelki csúcspontja is. A bazilika hosszú történelemre tekint vissza, az első templomépület még az V. században épült, a jelenlegi neobizánci stílusú épület a XIX-XX. század között készült el. A városban tematikus sétákat tehetünk, kiállításokat találunk Szent Márton életéhez kapcsolódóan.
