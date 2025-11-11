Szent Márton nyomában Európában – Zarándokút Szombathely és Tours között

November 11. Tours-i Szent Márton napja, aki Franciaország egyik legjelesebb keresztény szentje, azonban sok szállal kötődik Magyarországhoz is, minthogy a pannóniai Savariában, vagyis a mai Szombathelyen született. Így nem csoda, hogy itthon is számtalan népszokás, gasztronómiai hagyomány kapcsolódik Márton napjához, amely a gazdasági év lezárása és az újbor kóstolása köré csoportosul.

A Szent Márton tiszteletére létrehozott zarándokút 2005 óta várja a hit, a spiritualitás és a természetben való túrák iránt érdeklődőket.

Fotó: tolobalaguer.com / shutterstock

A Via Sancti Martini, vagyis a Szent Márton zarándokút, amely keresztül szeli fél Európát

Azt azonban sokkal kevesebben tudják, hogy Szent Mártonhoz egy európai zarándokút, a Via Sancti Martini is kapcsolódik, amely Magyarország mellett Franciaország, Szlovénia és Olaszország jelentős zarándokútja is.

A legtöbben a Franciaországon és Spanyolországon keresztül vezető El Caminót ismerik, mint zarándokutat, ennél azonban sokkal több akad Európában. Ilyen a Szent Márton zarándokút is, amelynek ötlete gyakorlatilag egy időben, de egymástól teljesen függetlenül született meg Magyarországon és Franciaországban azzal a céllal, hogy bemutassa Szent Márton életét és kultuszát, összekösse azokat a helyeket, ahol tisztelete meghatározó. A kezdeményezést a luxemburgi székhelyű Európai Kulturális Útvonalak Intézete 2005-ben „kiemelkedő jelentőségű európai kulturális útvonallá nyilvánított”.

Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal (Antoon Van Dyck festménye a belgiumi Zaventem Szent Márton templomában, 1618).

Fotó: wikipedia

Szent Márton valamikor a Kr. u. IV. század első felében született Savariában, egy katonai tribunus fiaként, majd ő maga is a katonai pályát választotta. Katonaként is kitűnt emberi jóságával, a rászorulók iránti érzékenységével, részvétével. 18 éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett. Ehhez a városhoz kapcsolódik egyik legismertebb tette is, amikor fele köpenyét megosztotta egy koldussal. Később álmában megjelent neki Jézus, aki elmondta neki, hogy ő volt az a koldus. Ennek hatására kilépett a hadseregből, keresztény lett és térítő útra indult.

A zarándokút lelkisége éppen Szent Márton önzetlenségén, a befogadáson, a közösség erején alapszik, miközben úton lenni egyfajta belső zarándoklatot is jelent.

A teljes zarándokút, amelynek két végpontja Savaria – mint szülőhely –, illetve Tours – mint halálának, és sírjának helye –, valamint a közbeeső Amiens – ahol Márton megtért – szimbolikus jelentőségűek. A két végpont közötti fő útvonal nagyjából 2500 kilométer hosszú, míg a teljes, a mellékútvonalakkal együtt értendő zarándokút hossza mintegy 5000 kilométer is lehet. A leágazások Horvátországot, Szlovákiát, Csehországot, Hollandiát és Németországot is érintik.