Időtlen kalandozás Savariában: Szombathely ezer arca, ahol ma is érzed a rómaiak lüktető szívét

2025. szeptember 02.
Sokan csak egy átutazó állomásnak tekintik, pedig a Dunántúl ezen csodálatos városa több évezredes történelmet rejt a talpunk alatt, amelyet érdemes felfedezni. Barangold be a római múlt izgalmait, a zöld oázisok nyugalmát és élvezd ki a helyi ízek gazdagságát, mindezt Szombathely szívében.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Amikor Szombathelyre gondolunk, gyakran egy modern, nyüzsgő megyeszékhely képe sejlik fel. Valójában azonban a város mélyén egy igazi időutazás rejlik, ahol a több ezer éves történelem ma is elevenen él a macskaköveken, az épületek falai között és a fák árnyékában. Ez nem csupán egy kirándulás a múltba, hanem egy utazás a természet, a kultúra és a finom ízek birodalmába, távol a megszokott turistacsapások zajától.

Szombathely, Fő tér, virágos terület, épületek, padok
Szombathely megújult Fő tere a város egyik legkedveltebb találkozó pontja.
Fotó: Sudika / wikipedia

Történelmi barangolás Szombathelyen

Szombathely története egészen a római korig nyúlik vissza, amikor is Claudius császár Savaria néven megalapította a mai Magyarország legrégebbi lakott települését. A város a rómaiak egyik legfontosabb központja volt Pannóniában, és a mai napig érződik a dicső múlt nyoma. A belváros sétálóutcái alatt római maradványok rejtőznek, a felújított Iseum, és a Fő téren található nevezetességek mind arról tanúskodnak, hogy a város múltja milyen gazdag és meghatározó volt.

A város felfedezését a Fő téren érdemes kezdeni, amely a helyiek igazi találkozási pontja. A tér közelében, a Püspöki Palota impozáns épülete mellett álló Sarlós Boldogasszony Székesegyház azonnal tükrözi a hely szellemiségét. A templom monumentális látványa magával ragadó, belső terei nyugalmat árasztanak, és a művészien kialakított oltárok, festmények lenyűgöző látványt nyújtanak.

Szombathely, Sarlós Boldogasszony székesegyház
A szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyház Magyarország harmadik legnagyobb temploma
Fotó: Pan Peter 12 / wikipedia

Igazi történelmi időutazást kínál a Savaria Múzeum, amely a város római kori múltját, a feltárt leleteket és a mindennapi élet tárgyait mutatja be. Itt testközelből ismerhetjük meg, hogyan éltek a rómaiak Pannoniában, milyen öltözéket viseletek, és milyen eszközöket használtak.

Az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház a római kori Savaria egyik legfontosabb szentélyének maradványait foglalja magában. Az Isis-szentély maradványai, a szépen rekonstruált szobrok és a kiállítás interaktív elemei lehetővé teszik, hogy a látogatók ne csupán passzív szemlélői legyenek a történelemnek, hanem aktívan részt vegyenek a felfedezésben. Az élmény fokozása érdekében a múzeum gyakran tart tematikus előadásokat, amelyek még közelebb hozzák a római kor mindennapjait.

Szombathely, Iseum, múzeum
Az Iseum a római korba repít vissza, ez a város egyik legérdekesebb múzeuma.
Fotó: Covyy / wikipedia

Zöld oázisok a város szívében

Szombathely nem csupán a rómaiak egykori városa, hanem egy zöld, élhető település is, ahol a természet adta lehetőségeket maximálisan kihasználják. A Kámoni Arborétum az egyik legfontosabb ilyen pont, amely egy valóságos növénytani gyűjtemény a város határában. Több ezer fafaj, cserje, és növényfajta található itt, és a gondosan ápolt ösvények tökéletesek egy hosszú, elgondolkodtató sétához. A friss, tiszta levegő és a madarak éneke elfeledteti a város zaját.

Szombathely, Kámoni Arborétum, tó, növények
A Kámoni Arborétum tökéletes úti cél, ha kiszakadnál a városi forgatagból.
Fotó: Deadend85 / wikipedia

A pihenés tökéletes folytatása a szombathelyi Csónakázó-tó, amely a Kámoni Arborétumtól alig pár percnyi autóútra található. A tó partja egy idilli, nyugodt környezetet biztosít. Lehetőség van csónakot bérelni, és a vízen ringatózva, a fák árnyékában eltölteni pár órát. A Csónakázó-tó nem csupán a vízi sportok szerelmeseinek kínál kikapcsolódást, hanem azoknak is, akik egyszerűen csak le szeretnének ülni a partra, és gyönyörködni a tájban.

Gasztronómiai utazás

Egy utazás sem lehet teljes a helyi ízek felfedezése nélkül. Szombathely és környéke, a Vasi-Hegyhát, kulináris élményekben is gazdag. A legfontosabb helyi étel, amit mindenképpen érdemes megkóstolni, a vasi dödölle. Ez az egyszerű, de annál laktatóbb étel burgonyából és lisztből készül, és a helyi specialitások közül a leginkább számít ikonikusnak. Gyakran tejföllel vagy szalonnapörccel tálalják, és szinte minden hagyományos étterem étlapján megtalálható.

A vasi pecsenye is kihagyhatatlan. Ez a paprikás lisztben kisütött étel általában sertéshúsból készül, fokhagymával, borssal és majoránnával fűszerezve, és sült burgonyával vagy dödöllével tálalják. A hús omlós, szaftos, az ízek pedig gazdagok és harmonikusak.

Szombathely, James Joyce szobra, Fő tér
James Joyce szobra a szombathelyi Fő téren
Fotó: Pan Peter 12 / wikipedia

Travelo tippek és trükkök az utazáshoz:

  • Közlekedés: A belváros gyalogosan kényelmesen bejárható, de a Kámoni Arborétumhoz és a Csónakázó-tóhoz érdemes helyi buszt igénybe venni, vagy biciklit bérelni.
  • Belépők: A múzeumok belépői nem magasak, de érdemes készpénzt is tartani magunknál, bár a legtöbb helyen már bankkártyás fizetés is lehetséges.
  • Időzítés: A nyári hónapok ideálisak, de a tavaszi virágzás és az őszi lombhullás is csodálatos látványt nyújt a Kámoni Arborétumban. Érdemes a programot az aktuális időjáráshoz igazítani.
  • Savaria Történelmi Karnevál: Ha augusztusban utazol, semmiképpen ne hagyd ki a Savaria Történelmi Karnevál rendezvényt, amely a város legkiemelkedőbb kulturális eseménye. Az árak ebben az időszakban magasabbak lehetnek.
  • Helyi piac: Keress fel egy helyi piacot, ahol megkóstolhatod a környék borait, sajtokat és más helyi termékeket. Ez egy remek lehetőség a gasztronómiai élmények elmélyítésére.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
