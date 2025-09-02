Időtlen kalandozás Savariában: Szombathely ezer arca, ahol ma is érzed a rómaiak lüktető szívét

Amikor Szombathelyre gondolunk, gyakran egy modern, nyüzsgő megyeszékhely képe sejlik fel. Valójában azonban a város mélyén egy igazi időutazás rejlik, ahol a több ezer éves történelem ma is elevenen él a macskaköveken, az épületek falai között és a fák árnyékában. Ez nem csupán egy kirándulás a múltba, hanem egy utazás a természet, a kultúra és a finom ízek birodalmába, távol a megszokott turistacsapások zajától.

Szombathely megújult Fő tere a város egyik legkedveltebb találkozó pontja.

Fotó: Sudika / wikipedia

Történelmi barangolás Szombathelyen

Szombathely története egészen a római korig nyúlik vissza, amikor is Claudius császár Savaria néven megalapította a mai Magyarország legrégebbi lakott települését. A város a rómaiak egyik legfontosabb központja volt Pannóniában, és a mai napig érződik a dicső múlt nyoma. A belváros sétálóutcái alatt római maradványok rejtőznek, a felújított Iseum, és a Fő téren található nevezetességek mind arról tanúskodnak, hogy a város múltja milyen gazdag és meghatározó volt.

A város felfedezését a Fő téren érdemes kezdeni, amely a helyiek igazi találkozási pontja. A tér közelében, a Püspöki Palota impozáns épülete mellett álló Sarlós Boldogasszony Székesegyház azonnal tükrözi a hely szellemiségét. A templom monumentális látványa magával ragadó, belső terei nyugalmat árasztanak, és a művészien kialakított oltárok, festmények lenyűgöző látványt nyújtanak.

A szombathelyi Sarlós Boldogasszony-székesegyház Magyarország harmadik legnagyobb temploma

Fotó: Pan Peter 12 / wikipedia

Igazi történelmi időutazást kínál a Savaria Múzeum, amely a város római kori múltját, a feltárt leleteket és a mindennapi élet tárgyait mutatja be. Itt testközelből ismerhetjük meg, hogyan éltek a rómaiak Pannoniában, milyen öltözéket viseletek, és milyen eszközöket használtak.

Az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház a római kori Savaria egyik legfontosabb szentélyének maradványait foglalja magában. Az Isis-szentély maradványai, a szépen rekonstruált szobrok és a kiállítás interaktív elemei lehetővé teszik, hogy a látogatók ne csupán passzív szemlélői legyenek a történelemnek, hanem aktívan részt vegyenek a felfedezésben. Az élmény fokozása érdekében a múzeum gyakran tart tematikus előadásokat, amelyek még közelebb hozzák a római kor mindennapjait.