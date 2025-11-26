Megjelent a Budapest legjobb vendéglátóhelyeit bemutató, hiánypótló gasztro kiadvány

A Magyar Konyha hasábjain két éve megjelenő Gasztroséták rovat abból a felismerésből született, hogy Budapest utcái tele vannak rejtett kincsekkel és izgalmas történetekkel. Az új kiskönyv arra buzdít: merjünk turisták lenni a saját fővárosunkban, keressünk kulináris kalandokat egy adott utcán és szűkebb környezetében. A bevitt kalóriákat sétáljuk le, közben pedig ismerjük meg a környék történelmét, hangulatát, a Budapest legjobb vendéglátóhelyeit bemutató kiadványban.

Budapest legjobb vendéglátóhelyeit mutatja be a Magyar Konyha magazin dupla karácsonyi számához csatolt kiadvány.

Fotó: Magyar Konyha magazin

Gasztrokönyv Budapest legjobb vendéglátóhelyeiről

Ha úgy tetszik, a kor sajátos lenyomatát tartja kézben az olvasó – a kiadvány megmutatja, mit ettünk, ittunk, mely nemzetek ízeit engedtük közel magunkhoz 2025-ben. A számvetés műfajilag vegyes: éttermek, bisztrók, kifőzdék, piacok, delikáteszek, kiskocsmák, kávézók, cukrászdák is helyet kaptak a könyvben.

A merítésben 10 utca szerepel. Budán a Frankel Leó és a Bartók Béla út, illetve a Széll Kálmán tér. A pesti oldalon a Belgrád rakpart, a Sas, a Nagymező, a Kazinczy, a Népszínház utca, a Pozsonyi út, míg Kőbányán a Jegenye utca ismeretlen arca is feltárul az olvasók előtt.

A Gasztroséták Budapesten a Magyar Konyha december–januári magazinjához csomagolva, november 25-től kerül forgalomba.

Átadták A Vendéglátás Mestere díjat

A kiskönyv bemutatása mellett a magazin szerkesztősége idén második alkalommal adta át „A Vendéglátás Mestere” díjat a KIOSK-ban. Az elismerést a tavalyi díjazott Szabadfi Szabolcs után 2025-ben Gianni Annoni vehette át. Az indoklás szerint Gianni elévülhetetlen érdemeket szerzett az olasz konyha magyarországi megismertetésében. Rovata pedig a már megszerzett tudást finomítja hónapról hónapra a Magyar Konyha hasábjain, ahol a szakember az olasz gasztronómiában tartományról tartományra kalauzolja az olvasót.

A Vendéglátás Mesteres díjas Gianni Annoniról még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: