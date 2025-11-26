Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megjelent a Budapest legjobb vendéglátóhelyeit bemutató, hiánypótló gasztro kiadvány

Gianni Annoni
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 13:25
étteremmagyar konyha
Megjelent a Gasztroséták Budapesten, a Magyar Konyha magazin karácsonyi dupla számának mellékleteként. A hiánypótló kiadvány Budapest legjobb vendéglátóhelyeit mutatja be a legfrekventáltabb utcákból összegyűjtve.
Bors
A szerző cikkei

A Magyar Konyha hasábjain két éve megjelenő Gasztroséták rovat abból a felismerésből született, hogy Budapest utcái tele vannak rejtett kincsekkel és izgalmas történetekkel. Az új kiskönyv arra buzdít: merjünk turisták lenni a saját fővárosunkban, keressünk kulináris kalandokat egy adott utcán és szűkebb környezetében. A bevitt kalóriákat sétáljuk le, közben pedig ismerjük meg a környék történelmét, hangulatát, a Budapest legjobb vendéglátóhelyeit bemutató kiadványban.

Budapest legjobb vendéglátóhelyeit bemutató kiadvány.
Budapest legjobb vendéglátóhelyeit mutatja be a Magyar Konyha magazin dupla karácsonyi számához csatolt kiadvány. 
Fotó: Magyar Konyha magazin

Gasztrokönyv Budapest legjobb vendéglátóhelyeiről

Ha úgy tetszik, a kor sajátos lenyomatát tartja kézben az olvasó – a kiadvány megmutatja, mit ettünk, ittunk, mely nemzetek ízeit engedtük közel magunkhoz 2025-ben. A számvetés műfajilag vegyes: éttermek, bisztrók, kifőzdék, piacok, delikáteszek, kiskocsmák, kávézók, cukrászdák is helyet kaptak a könyvben.

A merítésben 10 utca szerepel. Budán a Frankel Leó és a Bartók Béla út, illetve a Széll Kálmán tér. A pesti oldalon a Belgrád rakpart, a Sas, a Nagymező, a Kazinczy, a Népszínház utca, a Pozsonyi út, míg Kőbányán a Jegenye utca ismeretlen arca is feltárul az olvasók előtt.

A Gasztroséták Budapesten a Magyar Konyha december–januári magazinjához csomagolva, november 25-től kerül forgalomba.

Átadták A Vendéglátás Mestere díjat

A kiskönyv bemutatása mellett a magazin szerkesztősége idén második alkalommal adta át „A Vendéglátás Mestere” díjat a KIOSK-ban. Az elismerést a tavalyi díjazott Szabadfi Szabolcs után 2025-ben Gianni Annoni vehette át. Az indoklás szerint Gianni elévülhetetlen érdemeket szerzett az olasz konyha magyarországi megismertetésében. Rovata pedig a már megszerzett tudást finomítja hónapról hónapra a Magyar Konyha hasábjain, ahol a szakember az olasz gasztronómiában tartományról tartományra kalauzolja az olvasót.

A Vendéglátás Mesteres díjas Gianni Annoniról még többet tudhatsz meg az alábbi videóból:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu