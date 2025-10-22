Végre itt a hosszú hétvége – Szemezgess a következő színes programajánló kínálatából

Elérkezett a hosszú hétvége, amit nem érdemes a négy fal között tölteni, főleg, hogy jobbnál jobb ingyenes kültéri lehetőségek várnak a szabadidőnk eltöltésére. Programajánlónkból a gasztronómia, a régi magyar hagyományok és a halloween szerelmesei is szemezgethetnek.
Akik szeretik a gyomrukat, semmiképp se mulasszák el a velencei mulatságot, ahol sós- és édesszájúak egyaránt jól lakhatnak. Aki igazán bátor, töltött káposzta és palacsintaevő versenyen is megmérettetheti magát, a nézelődők pedig megtekinthetik a kézműves kínálatot. A gyerekeket egyebek mellett vidámpark és ugrálóvár várja, esténként pedig DJ, jazzformáció és gitár duó gondoskodik a talpalávalóról. A rendezvény kutyabarát.
Időpont: október 23-26.
Helyszín: 2481 Velence, Tópart u. – Velence Korzó
Szombaton egy igazi autentikus programmal vár Noszvaj, ahol sok házi finomság, lekvár és persze birses ételek sorakoznak majd fel. Utóbbi számtalan formában lesz fellelhető az ünnepen: birsalmasajtban, süteményekben, befőttben, szörpben, de még pálinkában, levesben és húsos ételekben is. A legkisebbek bábszínházi előadáson és a népi játszótéren időzhetnek, de nem érdemes kihagyni a kézműves és helyi termékek megtekintését sem.
Időpont: október 25.
Helyszín: 3325 Noszvaj – Patakparti Piac, Gazdaház, vendéglátóhelyek a faluban
A 2008 óta hagyományosnak számító fesztivál, amely a hely első számú termése, a csipkebogyó köré szerveződik idén is várja a finomság rajongóit. Az országszerte ismert unikális esemény egyik fő eleme a lekvárfőzés fortélya, a folyamatot a bogyók leszedésétől egészen az üvegekbe töltésig bárki megismerheti. A teljes kikapcsolódásról zenés színpadi műsorok gondoskodnak, a kísérőprogramok között pedig szerepel lósimogató, grafikai kiállítás, látvány csipkelekvárfőzés, íjászat és termelői vásár is.
Időpont: október 25-26.
Helyszín: 3323 Szarvaskő – Állomáskert
Ha október vége, akkor töklámpások tömkelege! A különleges estére és helyszínre, azaz a budapesti Hősök terére már csak a látványért megéri ellátogatni, hiszen a megannyi világító és kifaragott termés semmihez sem fogható élményt nyújt majd. Érkezzünk párral, barátokkal, gyerekekkel, sőt, akár az egész családdal, biztosan varázslatos és misztikus órákban lesz részünk. Az alkalomra saját faragott tökkel is érkezhetünk, ha pedig fokoznánk a hangulatot, jelmezt is ölthetünk.
Időpont: október 25. 19.00-21.00
Helyszín: 1146 Budapest, Hősök tere
A nagy hagyománynak örvendő hortobágyi esemény ezúttal is a régi népszokásokat eleveníti meg: a látogatók nemcsak szemtanúi, de részesei lehetnek a szezon legfontosabb történésének, az állatok pusztai legelőkről téli szálláshelyükre való behajtásának. A kíváncsi szemek testközelből láthatnak racka juhokat, nóniusz lovakat, négyökrös bivalyfogatot és hatökrös magyar szürke szarvasmarha fogatot, de nem lesz hiány juhászokból, gulyásokból, csikósokból, ahogyan kézműves vásárból, bográcsban főtt pásztorételekből és természetismereti játékokból sem.
Időpont: október 25.
Helyszín: 4071 Hortobágy – Vásártér
