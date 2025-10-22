Végre itt a hosszú hétvége – Szemezgess a következő színes programajánló kínálatából

Elérkezett a hosszú hétvége, amit nem érdemes a négy fal között tölteni, főleg, hogy jobbnál jobb ingyenes kültéri lehetőségek várnak a szabadidőnk eltöltésére. Programajánlónkból a gasztronómia, a régi magyar hagyományok és a halloween szerelmesei is szemezgethetnek.

Hosszú hétvégi programajánlónk első pontja Velencére repít.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Felkészültél? Programajánló a hosszú hétvégére:

VI. Töltött Káposzta és Palacsinta Fesztivál

Akik szeretik a gyomrukat, semmiképp se mulasszák el a velencei mulatságot, ahol sós- és édesszájúak egyaránt jól lakhatnak. Aki igazán bátor, töltött káposzta és palacsintaevő versenyen is megmérettetheti magát, a nézelődők pedig megtekinthetik a kézműves kínálatot. A gyerekeket egyebek mellett vidámpark és ugrálóvár várja, esténként pedig DJ, jazzformáció és gitár duó gondoskodik a talpalávalóról. A rendezvény kutyabarát.

Időpont: október 23-26.

Helyszín: 2481 Velence, Tópart u. – Velence Korzó

További információk: ITT

Az idei Birsünnep Noszvajon a finomságokról fog szólni, ahogyan a programajánlóban is írjuk.

Fotó: Archív

Birsünnep Noszvaj 2025

Szombaton egy igazi autentikus programmal vár Noszvaj, ahol sok házi finomság, lekvár és persze birses ételek sorakoznak majd fel. Utóbbi számtalan formában lesz fellelhető az ünnepen: birsalmasajtban, süteményekben, befőttben, szörpben, de még pálinkában, levesben és húsos ételekben is. A legkisebbek bábszínházi előadáson és a népi játszótéren időzhetnek, de nem érdemes kihagyni a kézműves és helyi termékek megtekintését sem.

Időpont: október 25.

Helyszín: 3325 Noszvaj – Patakparti Piac, Gazdaház, vendéglátóhelyek a faluban

További információk: ITT

A Csipkebogyó Fesztivál programajánlónk következő eleme, ahol a finomságok mellett színpadi előadások is várnak.

Fotó: Archív

Csipkebogyó Fesztivál

A 2008 óta hagyományosnak számító fesztivál, amely a hely első számú termése, a csipkebogyó köré szerveződik idén is várja a finomság rajongóit. Az országszerte ismert unikális esemény egyik fő eleme a lekvárfőzés fortélya, a folyamatot a bogyók leszedésétől egészen az üvegekbe töltésig bárki megismerheti. A teljes kikapcsolódásról zenés színpadi műsorok gondoskodnak, a kísérőprogramok között pedig szerepel lósimogató, grafikai kiállítás, látvány csipkelekvárfőzés, íjászat és termelői vásár is.

Időpont: október 25-26.

Helyszín: 3323 Szarvaskő – Állomáskert

További információk: ITT