Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Előd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Végre itt a hosszú hétvége – Szemezgess a következő színes programajánló kínálatából

Végre itt a hosszú hétvége – Szemezgess a következő színes programajánló kínálatából

programajánló
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 11:15
hosszú hétvégeoktóber 23.kikapcsolódás
Kevés dolgot várunk jobban a hétköznapokon, mint a pihenőidőt, most pedig bőven kijut majd belőle. Éppen ezért érdemes megtervezni, mivel töltjük az előttünk álló napokat. Ebben legújabb programajánlónk segíthet.
László Juli
A szerző cikkei

Elérkezett a hosszú hétvége, amit nem érdemes a négy fal között tölteni, főleg, hogy jobbnál jobb ingyenes kültéri lehetőségek várnak a szabadidőnk eltöltésére. Programajánlónkból a gasztronómia, a régi magyar hagyományok és a halloween szerelmesei is szemezgethetnek.

A programajánló részeként töltött káposztta fesztivált ajánlunk.
Hosszú hétvégi programajánlónk első pontja Velencére repít.
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

Felkészültél? Programajánló a hosszú hétvégére:

VI. Töltött Káposzta és Palacsinta Fesztivál

Akik szeretik a gyomrukat, semmiképp se mulasszák el a velencei mulatságot, ahol sós- és édesszájúak egyaránt jól lakhatnak. Aki igazán bátor, töltött káposzta és palacsintaevő versenyen is megmérettetheti magát, a nézelődők pedig megtekinthetik a kézműves kínálatot. A gyerekeket egyebek mellett vidámpark és ugrálóvár várja, esténként pedig DJ, jazzformáció és gitár duó gondoskodik a talpalávalóról. A rendezvény kutyabarát.

Időpont: október 23-26.
Helyszín: 2481 Velence, Tópart u. – Velence Korzó
További információk: ITT

Birsünnep Noszvajon a programajánló részeként.
Az idei Birsünnep Noszvajon a finomságokról fog szólni, ahogyan a programajánlóban is írjuk. 
Fotó: Archív

Birsünnep Noszvaj 2025

Szombaton egy igazi autentikus programmal vár Noszvaj, ahol sok házi finomság, lekvár és persze birses ételek sorakoznak majd fel. Utóbbi számtalan formában lesz fellelhető az ünnepen: birsalmasajtban, süteményekben, befőttben, szörpben, de még pálinkában, levesben és húsos ételekben is. A legkisebbek bábszínházi előadáson és a népi játszótéren időzhetnek, de nem érdemes kihagyni a kézműves és helyi termékek megtekintését sem.

Időpont: október 25.
Helyszín: 3325 Noszvaj – Patakparti Piac, Gazdaház, vendéglátóhelyek a faluban
További információk: ITT 

Szarvaskői Csipkebogyó Fesztivál a programajánló részeként.
A Csipkebogyó Fesztivál programajánlónk következő eleme, ahol a finomságok mellett színpadi előadások is várnak. 
Fotó: Archív

Csipkebogyó Fesztivál 

A 2008 óta hagyományosnak számító fesztivál, amely a hely első számú termése, a csipkebogyó köré szerveződik idén is várja a finomság rajongóit. Az országszerte ismert unikális esemény egyik fő eleme a lekvárfőzés fortélya, a folyamatot a bogyók leszedésétől egészen az üvegekbe töltésig bárki megismerheti. A teljes kikapcsolódásról zenés színpadi műsorok gondoskodnak, a kísérőprogramok között pedig szerepel lósimogató, grafikai kiállítás, látvány csipkelekvárfőzés, íjászat és termelői vásár is.

Időpont: október 25-26. 
Helyszín: 3323 Szarvaskő – Állomáskert
További információk: ITT 

A hosszú hétvégi programajánló fő eleme a közelgő budapesti tökfesztivál.
Programajánlónk negyedik tippje szerint Budapesten a töklámpásokról fog szólni a szombat.
Fotó: Hegedus Marta / Archív

17. Töklámpás Fesztivál

Ha október vége, akkor töklámpások tömkelege! A különleges estére és helyszínre, azaz a budapesti Hősök terére már csak a látványért megéri ellátogatni, hiszen a megannyi világító és kifaragott termés semmihez sem fogható élményt nyújt majd. Érkezzünk párral, barátokkal, gyerekekkel, sőt, akár az egész családdal, biztosan varázslatos és misztikus órákban lesz részünk. Az alkalomra saját faragott tökkel is érkezhetünk, ha pedig fokoznánk a hangulatot, jelmezt is ölthetünk.

Időpont: október 25. 19.00-21.00
Helyszín: 1146 Budapest, Hősök tere
További információk: ITT

A programajánló a Hortobágyra is elcsábít, itt juhászokkal, gulyásokkal, csikósokkal találkozhatunk.
Nem érdemes lemaradni programajánlónk utolsó javaslatáról, a Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és Darufesztiválról.
Fotó: KISS ANNAMARIE / hajdú bihari napló

Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep és Darufesztivál

A nagy hagyománynak örvendő hortobágyi esemény ezúttal is a régi népszokásokat eleveníti meg: a látogatók nemcsak szemtanúi, de részesei lehetnek a szezon legfontosabb történésének, az állatok pusztai legelőkről téli szálláshelyükre való behajtásának. A kíváncsi szemek testközelből láthatnak racka juhokat, nóniusz lovakat, négyökrös bivalyfogatot és hatökrös magyar szürke szarvasmarha fogatot, de nem lesz hiány juhászokból, gulyásokból, csikósokból, ahogyan kézműves vásárból, bográcsban főtt pásztorételekből és természetismereti játékokból sem.

Időpont: október 25.
Helyszín: 4071 Hortobágy – Vásártér
További információk: ITT

Érdekel, milyen volt a 2019-es Behajtási Ünnep? Tekintsd meg ezt a videót is:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu