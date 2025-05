Koccints a naplementére Szerbiában!

A szerémségi borvidék: A Vajdaság ékessége

A szerémségi borvidék (Srem) Szerbia egyik legrégebbi és legfontosabb borvidéke, amely a Fruška Gora (Tarcal-hegység) lankáin terül el. Már a rómaiak idején is termeltek itt bort, és a hagyomány azóta is él. A terület mikroklímája és a talaj összetétele ideális feltételeket biztosít a szőlőtermesztéshez. Néhány jellegzetes fajta, amivel itt találkozhatsz: Grašac (olaszrizling), Frankovka (kékfrankos), Probus és itt készül a Bermet is, ami egy igazi szerémségi bor különlegesség!

Vinarija, Forrás: Alpha Travel & meeting see Kft.

A borvidék tele van bájos borászatokkal és pincészetekkel, ahol közvetlenül a termelőktől vásárolhatsz bort és persze kóstolhatsz is. Sok helyen a bor mellé finom helyi ételeket is kínálnak, így a gasztronómiai élmény is garantált.Arról nem is beszélve , hogy Mátyás királyunk asztalán is előszeretettel szolgáltak fel Tarcal-hegyi borokat.

Vinarija Brindza, Forrás: Alpha Travel & meeting see Kft.

Tervezd meg a bortúrádat velünk!

Ha te is elmerülnél a szerbiai borok világában, akkor ne habozz! A szerbiai bortúráink egyre népszerűbbek, és mi segítünk megtervezni a tökéletes bortúrátokat. Látogass el a www.szerbiamagyarul.hu oldalra, és vedd fel velünk a kapcsolatot!

