Titkos helyek, időtlen történelmi csodák: látogass el velünk a barokk Győr szívébe

Győr, a vizek városa, ahol a Rába, a Rábca, a Mosoni-Duna és a Duna találkozása sajátos hangulatot teremt. Itt a történelem és a természet egymásba fonódva mesélnek: a római légiósok öröksége és a barokk pompába öltöztetett terek hangulata ugyanúgy jelen van, mint a folyók csendes árnyai. Látogatóként könnyű elmerülni a belváros történelmi hangulatában, miközben a természet közelségéről sem kell lemondani.
Az egykori római Arrabona – a városnév, amely a Rába folyó ősi kelta neve, az ’Arabo’ (annyi, mint szelíd, nyugodt) és a ’bona’ (város) szavak összeolvadásából ered – már az ókorban is stratégiai központ volt: a települést előbb kelták lakták Kr. e. 500-tól, de a város a római hódítás után is megtartotta eredeti kelta nevét, szerepe pedig a későbbiekben sem halványult el.
A város szíve a szépen felújított Széchenyi tér, amely barokk díszleteivel, elegáns műemlék épületeivel, és a Loyolai Szent Ignác-templomával egy letűnt kor gazdagságát idézi. Innen indulva a belváros kacskaringós utcáin minden sarkon újabb csoda vár: a neobarokk városháza, a hatalmas bazilika és benne a Szent László-herma, vagy a püspökvári torony, ahonnan belátni a folyók és hidak hálózatát.
Aki a város és a régió múltját bemutató vallási és történelmi műtárgyakra kíváncsi, annak érdemes a Püspöki Kincstárba, a Könyvtárba és a Levéltárba is ellátogatni, ahol felbecsülhetetlen értékű kiállítási anyag várja a látogatókat.
Győr azonban nem csak a templomok és paloták városa. A Baross út sétálóutcája elegáns boltjaival, kávézóival és éttermeivel nyüzsgő központ, ahol a városi élet pezsgése és a barokk homlokzatok időtlensége harmóniában fér meg egymás mellett.
A művészet iránt érdeklődők számára igazi kincsesláda a város: a Rómer Flóris Múzeum változatos gyűjteményei (ahol most október 31-ig Munkácsy: Egy remekmű születése című tárlatán a festő monumentális ’Honfoglalás’ című festményének születésével ismerkedhetünk meg), a koncerteknek is otthont adó egykori zsinagóga, vagy a kortárs művészetek új színterei, mint az Arrabona udvar színes street art falai szintén izgalmas, felfedezésre váró látnivalók.
Ha a fő látnivalókon túl is barangolnánk Győrben, érdemes ellátogatni a Káptalandombra, ahol a város legrégebbi emlékei sorakoznak (itt terült el az ókori Arrabona, később az első székesegyház, a püspöki épületek és a székeskáptalanhoz tartozó házak is itt épültek fel, ahogy a városrész neve is sugallja), vagy egy laza sétát tenni a folyóparti sétányokon, amelyek a Radó-sziget ligeteihez vezetnek. A természet közelsége itt valóban kézzelfogható: egy karnyújtásnyira van a víz, a hidak és a parkok harmóniája.
Különleges élményt nyújt a Győri Nemzeti Színház is, amely modern épületével szinte kontrasztot képez a belváros barokk arculatával, előadásai azonban éppúgy vonzzák a közönséget, mint a város nagy kulturális fesztiváljai. Akik pedig a könnyedebb kikapcsolódást keresik, a Rába Quelle Élményfürdő medencéiben frissülhetnek fel, vagy felfedezhetik a belváros hangulatos borbárjait és kézműves kocsmáit.
A város látnivalói, hangulata és pezsgő élete arra ösztönzi az embert, hogy több napot is eltöltsön itt. Egy utazás Győrbe olyan, mint egy izgalmas időutazás, ahol a barokk paloták árnyékában, a Duna-parti sétányon, a modern kávézókban és a kézműves boltokban egyszerre van jelen a múlt és a jövő.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.