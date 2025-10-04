Titkos helyek, időtlen történelmi csodák: látogass el velünk a barokk Győr szívébe

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 14:15
Aki ide ellátogat, egyszerre érezheti át a történelmi városközpont hangulatát és a folyók által nyújtott nyugalmat. Győr olyan város, ahol a múlt és a jelen, a barokk és a street art különleges harmóniában él.
Etédi Alexa
Győr, a vizek városa, ahol a Rába, a Rábca, a Mosoni-Duna és a Duna találkozása sajátos hangulatot teremt. Itt a történelem és a természet egymásba fonódva mesélnek: a római légiósok öröksége és a barokk pompába öltöztetett terek hangulata ugyanúgy jelen van, mint a folyók csendes árnyai. Látogatóként könnyű elmerülni a belváros történelmi hangulatában, miközben a természet közelségéről sem kell lemondani.

Győr, Loyolai Szent Ignác-templom, Széchenyi tér este
A barokk Győr egyik legszebb épülete a Loyolai Szent Ignác-templom, amely a város főterén, a Széchenyi téren található
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Kultúra és művészet Győrben

Az egykori római Arrabona – a városnév, amely a Rába folyó ősi kelta neve, az ’Arabo’ (annyi, mint szelíd, nyugodt) és a ’bona’ (város)  szavak összeolvadásából ered – már az ókorban is stratégiai központ volt: a települést előbb kelták lakták Kr. e. 500-tól, de a város a római hódítás után is megtartotta eredeti kelta nevét, szerepe pedig a későbbiekben sem halványult el.

A város szíve a szépen felújított Széchenyi tér, amely barokk díszleteivel, elegáns műemlék épületeivel, és a Loyolai Szent Ignác-templomával egy letűnt kor gazdagságát idézi. Innen indulva a belváros kacskaringós utcáin minden sarkon újabb csoda vár: a neobarokk városháza, a hatalmas bazilika és benne a Szent László-herma, vagy a püspökvári torony, ahonnan belátni a folyók és hidak hálózatát.

Győr, Városháza, neobarokk épület
Győr szimbóluma, a városháza neobarokk tömbje a Szent István út és a Baross út metszéspontjában, Győr legfogalmasabb részén áll
Fotó: TTstudio / Shutterstock

Aki a város és a régió múltját bemutató vallási és történelmi műtárgyakra kíváncsi, annak érdemes a Püspöki Kincstárba, a Könyvtárba és a Levéltárba is ellátogatni, ahol felbecsülhetetlen értékű kiállítási anyag várja a látogatókat.

Győr azonban nem csak a templomok és paloták városa. A Baross út sétálóutcája elegáns boltjaival, kávézóival és éttermeivel nyüzsgő központ, ahol a városi élet pezsgése és a barokk homlokzatok időtlensége harmóniában fér meg egymás mellett.

Győr, barokk házak, Széchenyi tér
A Széchenyi tér északi oldalán sorakozó barokk épületek Győr belvárosának ékességei
Fotó: Andocs / Shutterstock

A művészet iránt érdeklődők számára igazi kincsesláda a város: a Rómer Flóris Múzeum változatos gyűjteményei (ahol most október 31-ig Munkácsy: Egy remekmű születése című tárlatán a festő monumentális ’Honfoglalás’ című festményének születésével ismerkedhetünk meg), a koncerteknek is otthont adó egykori zsinagóga, vagy a kortárs művészetek új színterei, mint az Arrabona udvar színes street art falai szintén izgalmas, felfedezésre váró látnivalók.

Rejtett gyöngyszemek

Ha a fő látnivalókon túl is barangolnánk Győrben, érdemes ellátogatni a Káptalandombra, ahol a város legrégebbi emlékei sorakoznak (itt terült el az ókori Arrabona, később az első székesegyház, a püspöki épületek és a székeskáptalanhoz tartozó házak is itt épültek fel, ahogy a városrész neve is sugallja), vagy egy laza sétát tenni a folyóparti sétányokon, amelyek a Radó-sziget ligeteihez vezetnek. A természet közelsége itt valóban kézzelfogható: egy karnyújtásnyira van a víz, a hidak és a parkok harmóniája.

Foggy,Morning,View,Of,Popular,Tourist,Attraction,-,Regi,Csonakhaz.
A Radó-sziget és a Régi Csónakház Győr hangulatos látványosságai - különösen ködös reggeleken
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Különleges élményt nyújt a Győri Nemzeti Színház is, amely modern épületével szinte kontrasztot képez a belváros barokk arculatával, előadásai azonban éppúgy vonzzák a közönséget, mint a város nagy kulturális fesztiváljai. Akik pedig a könnyedebb kikapcsolódást keresik, a Rába Quelle Élményfürdő medencéiben frissülhetnek fel, vagy felfedezhetik a belváros hangulatos borbárjait és kézműves kocsmáit.

A város látnivalói, hangulata és pezsgő élete arra ösztönzi az embert, hogy több napot is eltöltsön itt. Egy utazás Győrbe olyan, mint egy izgalmas időutazás, ahol a barokk paloták árnyékában, a Duna-parti sétányon, a modern kávézókban és a kézműves boltokban egyszerre van jelen a múlt és a jövő.

Győr, Kármel-hegyi Miasszonyunk templom, városrészlet
A győri Kármel-hegyi Miasszonyunk templom egy színpompás naplemente idején
Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Mit és hol kóstolj Győrben

  • Westy Hajó Étterem & Pub (Móricz Zsigmond rkp. 2 )
    A WESTY Hajó nemcsak gyönyörű folyóparti kilátással, hanem százféle ízzel és igazi győri vendégszeretettel vár minden alkalomra.
  • Pálffy Étterem (Jedlik Ányos utca 18)
    A Pálffy Étterem Győr ikonikus találkahelye, ahol elegancia, ízélmény és pezsgő közösségi élet találkozik egy helyen.
  • Zöld Elefánt Étterem (Lajta út 15.)
    A Zöld Elefánt étterem otthonos hangulattal, házias ízekkel és bőséges adagokkal várja vendégeit Győr szívében.
  • Lamareda Étterem és Bisztró (Apáca utca 4.)
    Egy, a Michelin Guide Hungary által ajánlott fine dining étterem egy patinás, XVII. századi épületben – garancia a minőségi ízekre.
  • Bécsi Kávéház és Cukrászda (arany János utca 18.)
    Házias sütemények, egyedi torták és minőségi nápolyi kávék várják a vendégeket, legyen szó helyben fogyasztásról, rendelésről vagy akár különleges eseményre készített desszertről.
Győr, utcarészlet, barokk házak
Bájos barokk utcarészlet Győr óvárosában
Fotó: Wirestock Creators

