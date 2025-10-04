Titkos helyek, időtlen történelmi csodák: látogass el velünk a barokk Győr szívébe

Győr, a vizek városa, ahol a Rába, a Rábca, a Mosoni-Duna és a Duna találkozása sajátos hangulatot teremt. Itt a történelem és a természet egymásba fonódva mesélnek: a római légiósok öröksége és a barokk pompába öltöztetett terek hangulata ugyanúgy jelen van, mint a folyók csendes árnyai. Látogatóként könnyű elmerülni a belváros történelmi hangulatában, miközben a természet közelségéről sem kell lemondani.

A barokk Győr egyik legszebb épülete a Loyolai Szent Ignác-templom, amely a város főterén, a Széchenyi téren található

Fotó: Andrew Mayovskyy / Shutterstock

Kultúra és művészet Győrben

Az egykori római Arrabona – a városnév, amely a Rába folyó ősi kelta neve, az ’Arabo’ (annyi, mint szelíd, nyugodt) és a ’bona’ (város) szavak összeolvadásából ered – már az ókorban is stratégiai központ volt: a települést előbb kelták lakták Kr. e. 500-tól, de a város a római hódítás után is megtartotta eredeti kelta nevét, szerepe pedig a későbbiekben sem halványult el.

A város szíve a szépen felújított Széchenyi tér, amely barokk díszleteivel, elegáns műemlék épületeivel, és a Loyolai Szent Ignác-templomával egy letűnt kor gazdagságát idézi. Innen indulva a belváros kacskaringós utcáin minden sarkon újabb csoda vár: a neobarokk városháza, a hatalmas bazilika és benne a Szent László-herma, vagy a püspökvári torony, ahonnan belátni a folyók és hidak hálózatát.

Győr szimbóluma, a városháza neobarokk tömbje a Szent István út és a Baross út metszéspontjában, Győr legfogalmasabb részén áll

Fotó: TTstudio / Shutterstock

Aki a város és a régió múltját bemutató vallási és történelmi műtárgyakra kíváncsi, annak érdemes a Püspöki Kincstárba, a Könyvtárba és a Levéltárba is ellátogatni, ahol felbecsülhetetlen értékű kiállítási anyag várja a látogatókat.

Győr azonban nem csak a templomok és paloták városa. A Baross út sétálóutcája elegáns boltjaival, kávézóival és éttermeivel nyüzsgő központ, ahol a városi élet pezsgése és a barokk homlokzatok időtlensége harmóniában fér meg egymás mellett.

A Széchenyi tér északi oldalán sorakozó barokk épületek Győr belvárosának ékességei

Fotó: Andocs / Shutterstock

A művészet iránt érdeklődők számára igazi kincsesláda a város: a Rómer Flóris Múzeum változatos gyűjteményei (ahol most október 31-ig Munkácsy: Egy remekmű születése című tárlatán a festő monumentális ’Honfoglalás’ című festményének születésével ismerkedhetünk meg), a koncerteknek is otthont adó egykori zsinagóga, vagy a kortárs művészetek új színterei, mint az Arrabona udvar színes street art falai szintén izgalmas, felfedezésre váró látnivalók.