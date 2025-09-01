Fedezd fel Hollókő varázslatos vidékét - A világörökségi falu, ami visszarepít az időben

Van egy hely Magyarországon, ahol valóban megállt az idő – nem múzeum ez, hanem egy élő falu, ahol a múlt és a jelen harmóniában fonódik össze. Hollókő nemcsak a palóc hagyományok őrzője, hanem az ország egyetlen olyan települése, amely az UNESCO Világörökség listáján szerepel. Ez nem véletlen: itt még ma is olyan mederben zajlik a falusi élet, amilyet már kevesen ismernek. Aki ellátogat ide, egy olyan világba csöppen, ahol a cserépzsindelyes házak a múltjukról mesélnek, a táncházban élő népzene szól, és a kézműves mesterek még saját kezükkel alkotnak.

Hollókő, a palóc falu, ahol ma is élénken lüktet a népi kultúra.

Fotó: Jane Biriukova / Shutterstock

Hollókő, ahol a hagyomány nem csak steril múzeumi látvány

Szóval mi az, amitől Hollókő valódi különlegesség? Először is az, hogy nem egy steril, kiállítótérként működő szabadtéri múzeum, hanem egy ma is élő közösség otthona, ahol a falusi élet hagyományai minden egyes házban és az utcákon is megtalálhatók. Az ófalu fehérre meszelt parasztházai a XVIII. századból származnak, de még mindig lakják őket, és eredeti rendeltetésük szerint használják.

Nem is csoda, hogy az UNESCO 1987-ben – Budapest mellett elsőként – Hollókőt is felvette a világörökségi helyszínek közé, mint a XX. századi mezőgazdasági forradalom előtti falusi élet élő példáját. Ez az apró palóc település a környező dombokkal, gyümölcsösökkel, legelőkkel és szőlőskertekkel együtt alkot egy olyan harmóniát, ami különleges és megismételhetetlen.

Hollókő Ófaluban 56 védett lakóépület találunk, aminek köszönhetően a település 1987 óta UNESCO Világörökségi helyszín.

Fotó: Kállai Márton / szabadföld

A világörökségi cím titka: az autentikus palóc kultúra

Hollókő a palóc népi építészet magasiskolája. Itt nincsenek szétdúlt, átalakított vagy modernizált házak – a zsindelyes tetők és a jellemzően fahomlokzatok a helyi mesterek keze nyomát viselik. A hagyományos építészeti megoldások mellett pedig a palóc népviselet és hagyományos mesterségek is élő hagyományként élnek tovább.

Ha valaki arra jár, szorgos munka közben látja a kosárfonókat, fazekasokat, bőrdíszműveseket, miközben a táncházban népdalok csendülnek fel, amelyet csizmatalp kopogás kísér. Ez nem csak egy olcsó színpadias bemutató, hanem maga az élő palóc kultúra. a helyi élet sava-borsa, a közösség életének része.