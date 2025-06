A lány, akit az ördögfiak védtek – Hollókő legendája

Hollókő nem csak látványával és húsvéti ünnepségeivel csábítja a látogatókat, hátborzongató legendák is övezik a falut. A Nógrád vármegyében található kis község az UNESCO Világörökség listáján szerepel, és most kiderül, miért is épp Hollókő lett a neve. Lássuk a legendát!

Hollókő, a mesebeli település Fotó: Kállai Márton / szabadföld

Miért épp Hollókő? Lássuk, miről szól a legenda, amely a nevet ihlette!

A kis történelemi település, amely minden évben hatalmas tömeget vonz a húsvéti ünnepek alkalmával egy különös legenda alapján kapta a Hollókő nevet.

A legenda

A legenda szerint Nógrád megyében fekvő Hollókő vára nem a megszokott módon épült fel. A történet, több mint 700 évvel ezelőttre nyúlik vissza, mikor a környéken élt egy Kacsics András nevű nemes, egy gazdag befolyásos család sarja.

Kacsics egy nap megpillantott egy gyönyörű lányt és azonnal beleszeretett. A férfi nem bírta volna elviselni, hogy lány másé legyen, ezért elrabolta és az éppen épülő várának tornyába zárta.

A vár, amit ma is látogathatunk! Fotó: Vendel Lajos

A lány dajkája azonban nem hagyta annyiban a dolgot, elhatározta, hogy kiszabadítja a foglyot. Az ördögfiakkal szövetkezett, akik megígérték, hogy segítenek kiszabadítani a lányt.

Az ördögfiak este hollókká változtak, majd elrepültek a várhoz, és a tornyot kövenként lebontották, majd a szemben lévő hegy sziklacsúcsára hordták át. Itt emelték fel a várat, amelyet ma is Hollókő váraként ismerünk, és ma is látogathatunk.

A hollóknak – vagyis ördögfiaknak – köszönhetően megépült Hollókő vára, és a lány is kiszabadult Kacsics fogságából.

Ha még többet szeretnél megtudni Hollókőről és a hozzá kapcsolódó történetekről, nézd meg az alábbi videót: