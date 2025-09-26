Itt a nagy hétvégi programajánló: kikapcsolódás a gasztronómiától a vonatokon át a huszárvilágig

A hűvösebb napokon sem kell lemondani a jó programokról, főleg, hogy hétről hétre változatos eseményekkel rukkolnak elő a szervezők szerte az országban. Hétvégi programajánlónkban ezekből szemezgetettünk, megemlékezve a szeptember 27-i Turizmus Világnapjáról is. Legyen szó ételről vagy italról, szüretről, utazásról és történelemről, senki sem marad ötletek nélkül.
„Két évszázad, két nap” – ezt a címet viseli a hétvégén megrendezésre kerülő esemény, ami minden évben a Vasúttörténeti Park egyik legnépszerűbb rendezvénye. Ez alkalommal még inkább van ok az ünneplésre, hiszen a vasút 200. jubileumát, valamint a park 25. születésnapját ünnepelhetjük. Mindennek apropóján kicsiket és nagyokat is vonatokkal kapcsolatos élvezetes programok várnak: mozdonybemutatók, interaktív és ügyességi játékok, nemzetközi járműparádé, kerti vasutak felvonultatása, kiállítások és sok egyéb izgalmas kísérőprogram. Ha pedig megpihennénk, mindenképpen térjünk be az Utasellátó étkezőkocsik valamelyikébe.
Időpont: szeptember 27-28.
Helyszín: Vasúttörténeti Park – 1142 Budapest, Tatai út 95.
További információk: ITT
Gasztronómiai élményekre vágysz? Akkor irány Szolnok, ahol a finom ételek mellett a környezeti értékek, a hagyományőrzés és a találkozások kapják a főszerepet. Az immár 12. éve megtartott rendezvény a zenekedvelőkre is gondolt: koncertekkel várják a különféle korosztályokat, akik a rock, blues és pop dallamokon kapcsolódhatnak ki és szórakozhatnak egy jót. Fellép többek között Hevesi Tamás és a Szélfogó Gyerekzenekar, de lesz solymász bemutató, horgászverseny, haltelepítés, kézműves foglalkozások és filmvetítés is a legkisebbeknek.
Időpont: szeptember 27-28.
Helyszín: 5000 Szolnok, Tiszai Hajósok tere
További információk: ITT
Ha szeptember vége, akkor Oktoberfest! Ilyenkor kezdődnek ugyanis a sör körül forgó fesztiválok szerte a nagyvilágban, köztük hazánkban is. A fővárosi, több hétvégét is magában foglaló eseményen minden a bajor életérzésről, a komlóról és az abból készült folyékony kenyérről és persze a jó hangulatról szól, amit hagyományőrző sramli zenekarok és DJ-k alapoznak majd meg. Emellett nekünk már csak azt kell eldöntenünk, melyik városrészben merülünk el a hamisítatlan sörfesztivál-hangulatban.
Időpont: szeptember 26-28., október 3-5., 11.
Helyszín: Budapest, 1138 Margitsziget Gasztro sétány; 1051 Erzsébet tér, 1014 Szent György tér
További információk: ITT
Az ország nyugati felébe is érdemes ellátogatni a következő napokban, hiszen Kőszeg városa igazi szüreti forgataggal és nemzetközi fúvószenekar találkozóval várja a látogatókat. Megnézhetjük az első hordó bor csapra verését, időzhetünk a vidámparkban és a kirakodóvásárban, kóstolhatunk ételkülönlegességeket, különféle fúvós zenekarokat hallgathatunk meg, ezen kívül szüreti bál és megannyi meglepetés vár a részt vevőkre. A színpadon olyan előadókat láthatunk, mint Gájer Bálint, a Soulwave, a Sing Sing és a Zorall.
Időpont: szeptember 26-28.
Helyszín: 9730 Kőszeg, több helyszínen
További információk: ITT
177 éve történt a Pákozd-Pátka-sukorói győztes csata, aminek alkalmából idén is, immár 16. alkalommal rendezik meg a családok és történelemrajongók kedvenc eseményét Pákozdon. Szerepelnek majd a fesztiválon hagyományőrző csapatok, láthatunk huszár virtus versenyt, lovas, tűzfegyver, gyalogsági egyenruha, illetve felszerelés, és számtalan egyéb izgalmas bemutatót, kiállítást. A bátrabbak beülhetnek a repülőgép szimulátorba és megmérettethetik magukat lézerlövészetben. Az érdeklődőkre koncertek, népi játékok és családi programok is várnak.
Időpont: szeptember 27-29.
Helyszín: 8095 Pákozd, Katonai Emlékpark
További információk: ITT
Érdekel, milyen volt 2023-ban a Honvédfesztivál? Nézd meg ezt az összefoglaló videót, és készülj fel az idei eseményre:
