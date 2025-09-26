Itt a nagy hétvégi programajánló: kikapcsolódás a gasztronómiától a vonatokon át a huszárvilágig

A hűvösebb napokon sem kell lemondani a jó programokról, főleg, hogy hétről hétre változatos eseményekkel rukkolnak elő a szervezők szerte az országban. Hétvégi programajánlónkban ezekből szemezgetettünk, megemlékezve a szeptember 27-i Turizmus Világnapjáról is. Legyen szó ételről vagy italról, szüretről, utazásról és történelemről, senki sem marad ötletek nélkül.

Kezdjük a hétvégi programajánlót a Vasúttörténeti parkkal, ahol sok-sok izgalom vár mindenkire.

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361 / Szabad Föld

Lássuk a hétvégi programajánlót!

Ahol minden a vonatokról szól: LokoPiknik

„Két évszázad, két nap” – ezt a címet viseli a hétvégén megrendezésre kerülő esemény, ami minden évben a Vasúttörténeti Park egyik legnépszerűbb rendezvénye. Ez alkalommal még inkább van ok az ünneplésre, hiszen a vasút 200. jubileumát, valamint a park 25. születésnapját ünnepelhetjük. Mindennek apropóján kicsiket és nagyokat is vonatokkal kapcsolatos élvezetes programok várnak: mozdonybemutatók, interaktív és ügyességi játékok, nemzetközi járműparádé, kerti vasutak felvonultatása, kiállítások és sok egyéb izgalmas kísérőprogram. Ha pedig megpihennénk, mindenképpen térjünk be az Utasellátó étkezőkocsik valamelyikébe.

Időpont: szeptember 27-28.

Helyszín: Vasúttörténeti Park – 1142 Budapest, Tatai út 95.

További információk: ITT

Hétvégi programajánló: az idei Sparhelt Fesztiválra érdemes üres gyomorral érkezni.

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

Tiszai Hal Napja – Szolnoki Sparhelt Fesztivál

Gasztronómiai élményekre vágysz? Akkor irány Szolnok, ahol a finom ételek mellett a környezeti értékek, a hagyományőrzés és a találkozások kapják a főszerepet. Az immár 12. éve megtartott rendezvény a zenekedvelőkre is gondolt: koncertekkel várják a különféle korosztályokat, akik a rock, blues és pop dallamokon kapcsolódhatnak ki és szórakozhatnak egy jót. Fellép többek között Hevesi Tamás és a Szélfogó Gyerekzenekar, de lesz solymász bemutató, horgászverseny, haltelepítés, kézműves foglalkozások és filmvetítés is a legkisebbeknek.

Időpont: szeptember 27-28.

Helyszín: 5000 Szolnok, Tiszai Hajósok tere

További információk: ITT

Hétvégi programajánló: a budapesti Oktoberfesten megállás nélkül folyik majd a csapból a sör.

Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Sörözésre fel! Oktoberfest Budapest 2025

Ha szeptember vége, akkor Oktoberfest! Ilyenkor kezdődnek ugyanis a sör körül forgó fesztiválok szerte a nagyvilágban, köztük hazánkban is. A fővárosi, több hétvégét is magában foglaló eseményen minden a bajor életérzésről, a komlóról és az abból készült folyékony kenyérről és persze a jó hangulatról szól, amit hagyományőrző sramli zenekarok és DJ-k alapoznak majd meg. Emellett nekünk már csak azt kell eldöntenünk, melyik városrészben merülünk el a hamisítatlan sörfesztivál-hangulatban.