Légy részese egy egyedülálló élménynek az Aquincumban: dobd fel az őszt egy római kalanddal

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:45
Budapest északi részén, Óbudán különleges időutazás várja a látogatókat. A római kor mindennapjait és élményeit idézi meg Aquincum, amely egyszerre régészeti kincsesbánya és modern turisztikai látványosság.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kevés városrésze van Budapestnek, ahol valóban úgy érezhetjük, mintha időgépre szálltunk volna. Óbuda egyik csendes szegletében azonban ma is ott állnak egy hajdani világ lenyomatai: Aquincum romjai. Évszázadokon át lüktetett itt, a Duna partján a római birodalom pannoniai központja, majd hosszú időre feledésbe merült, hogy aztán a XIX. századtól újra a felszínre kerülve ne csak a tudományt, hanem a nagyközönséget is ámulatba ejtse. Aki ide ellátogat, egyszerre kap ízelítőt a régészet izgalmából, a római mindennapok világából és egy mai múzeum interaktív programjaiból.

Aquincum, római kor, múzeum, rommező
Aquincum izgalmas szeletét rejti a múltnak, amely megismerésének, ha esélyt adunk, egészen különleges világba enged bepillantást Forrás: wikipedia

Aquincum: egy ókori város mindennapjai

Aquincum története jóval a rómaiak előtt kezdődött, hiszen először az eraviszkuszok kelta törzse telepedett meg a bő vizű források mellett. A rómaiak azonban hamar felismerték a stratégiai lehetőségeket: előbb katonai tábor épült itt, majd fokozatosan kibontakozott a civil város is. A második században Traianus császár Pannonia Inferior fővárosává tette, Hadrianus municipiummá, Septimius Severus pedig colonia rangra emelte. Lakossága elérte a 30 ezer főt, ami akkoriban hatalmas számnak számított a térségben.

Aquincum, római kor, múzeum, rekonstruált étkező
A kiállítás a római kor mindennapjaival ismerteti meg az érdeklődőket, ahogy azt is megtudjuk, milyen volt egy korabeli étkező Fotó: wikipedia

A város utcái szabályos rendben futottak, vízvezetékek és csatornák szolgálták a mindennapokat, sőt a középületekben és a tehetősebb polgárházakban a padló alatt vezetett hypocaustum fűtés (lényegében padlófűtés) is működött. Fürdők, szentélyek, amfiteátrumok és piacok tették pezsgővé az életet, miközben a helyi ipar – például a fazekasság vagy az üvegművesség – messze földön híres volt.

A Mithras-szentélyek, a légiók kaszárnyái vagy a kormányzó palotája a mai Hajógyári-szigeten mind-mind arról tanúskodtak, hogy Aquincum nem pusztán egy határvidéki poros kisváros volt, hanem a birodalom fontos tartományi központja. A IV. század után azonban a birodalom meggyengülésével a város is hanyatlásnak indult, végül elnéptelenedett.

Aquincum, római kor, múzeum, rommező
Aquincum a IV. század után elnéptelenedett, majd megszűnt létezni. Ma viszont izgalmas lenyomata egy letűnt világnak Fotó: wikipedia

A feltárások és a múzeum születése

A romok századokon át a föld alatt pihentek, míg a XVIII-XIX. század fordulóján megkezdődtek az első régészeti kutatások. Az igazi áttörés 1880-ban történt, amikor a Budapesti Történeti Múzeum égisze alatt megkezdődött a rendszeres feltárás.

A szenzációs leletek miatt hamar felmerült egy külön intézmény létrehozásának ötlete, így 1894-ben megnyílt az Aquincumi Múzeum. Azóta folyamatosan gyarapodott a gyűjtemény: ma több ezer tárgy mesél a római hétköznapokról, a katonai élet mindennapjairól vagy épp a helyi istenek kultuszáról.

Aquincum, római kor, múzeum, korabeli fotó
Az Aquincum múzeum és a mögötte épült oszlopos tornác 1904-ben Fotó: wikipedia

A romkertben sétálva ma is kirajzolódik az egykori városszerkezet. A fórum, a lakóházak, a fürdők maradványai mellett az amfiteátrum falai magasodnak. A múzeum épületében pedig mozaikok, freskók, használati tárgyak és interaktív kiállítások teszik kézzelfoghatóvá a múltat. Külön érdekesség a rekonstruált víziorgona, amely hangjával megidézi a római szórakoztatás világát. Aki ide belép, nem pusztán tárlókat lát, hanem egy letűnt korszak színes lenyomatát.

Aquincum ma: élmény és történelem találkozása és egy ígéretes, de elsőre kevésbé jól sikerült Limes Nap

A múzeum és a romkert az elmúlt évtizedekben egyre inkább családi programok kedvelt helyszíne lett. A rendszeres időszaki kiállítások, a római kor mindennapjait bemutató rendezvények vagy a nyári fesztiválok egyaránt közel hozzák a múltat a látogatókhoz. Az interaktív foglalkozásokon a gyerekek kipróbálhatják a római játékokat, megismerkedhetnek a kor étkezési szokásaival vagy a katonák fegyverzetével, így a történelem nem távoli és unalmas, hanem élő és izgalmas élmény lesz számukra.

Aquincum, római kor, múzeum, Limes Nap
A Festőház, amely körül a Limes Nap eseményei is zajlottak Fotó: Etédi Alexa

Külön említést érdemel a 2025-ben először, de remény szerint nem utoljára megrendezett Limes Nap, amelyet augusztus utolsó szombatján tartottak meg. A program középpontjában a római határvédelem és a katonai élet állt. Legiós és lovas, fegyver-, és életmód-bemutatók, korabeli divatbemutató, katonai táborkép és tematikus séták segítették megérteni, hogyan működött a birodalom egyik legfontosabb védelmi rendszere.

A rendezvény nemcsak a történelem iránt érdeklődő felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is tartalmas szórakozást igyekezett kínálni, akik családi kincskereső túrán, útrétegtaposón, bátorságpróbán és kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki magukat. Noha a kezdeményezés ötlete és célja kifejezetten üdvözlendő, ötletes és hasznos, maga a kivitelezés nem volt éppen a helyzet magaslatán. Az ötletek akár életre szóló élményeket is adhattak volna, ha valóban izgalmasak lettek volna.

Aquincum, római kor, múzeum, modern épület
A Múzeum épülete - illetve a bent kiállított gyűjtemény egyes darabjai - a családi kincskereső verseny részét képezték, amely végigvezette az embert az intézmény egészén Fotó: wikipedia

A bátorságpróba csupán annyiból állt, hogy a gyerek választhatott, hogy légiós sisakban fekvőtámaszt nyom-e, avagy bevállalja a sisakjára mért kard (bocsánat, pilum) sújtását. Az útrétegtaposó öt vödör különböző anyagból állt – homok, kő, kavics és ezek különböző arányú összetétele –, amelyen a vállalkozó kedvű gyerekek végigmehettek. A lovasbemutató pedig egyetlen árva lovast vonultatott fel, aki a 30 perces bemutató első 25 percében a lovat szoktatta hozzá a fegyverekhez, majd 5 perc alatt legyilkolt kettő fejes káposztát. Mindehhez a produkcióhoz olyan mesze küldték a nagyérdeműt, hogy még távcsővel is nehéz lett volna követni.

Aquincum, római kor, múzeum, lovasbemutató, Limes Nap
A késő római kori lovasbemutató egyetlen lovasa - bár a felszerelés korhű volt, a produkció kissé sovány Fotó: Etédi Alexa

Mindenesetre a kezdeményezés, az irány és az ötletek jók, és noha csiszolgatni kell még egy kicsit, remélhetőleg a szervezők jövőre már tanulni fognak az első alkalom gyerekbetegségeiből, így a Limes Nap méltán válhat hagyománnyá a jövőben. Én biztosan adok neki még egy esélyt, mert érdemes rá.

Aquincum tehát egyszerre tudományos kincs és turisztikai élmény. Miközben a régészek ma is dolgoznak a romok között, a látogatók saját szemükkel láthatják, hogyan kapcsolódik össze a múlt és a jelen. Egy séta a romterületen vagy egy kiállítás megtekintése után könnyen azon kapjuk magunkat, hogy a kövek között lépkedve szinte halljuk a légiósok lépteit és a piactér zsivaját. És talán épp ez Aquincum varázsa: nemcsak a múlt emlékeit őrzi, hanem élő kapcsolatot teremt velünk, mai városlakókkal és utazókkal.

