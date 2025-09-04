Légy részese egy egyedülálló élménynek az Aquincumban: dobd fel az őszt egy római kalanddal

Kevés városrésze van Budapestnek, ahol valóban úgy érezhetjük, mintha időgépre szálltunk volna. Óbuda egyik csendes szegletében azonban ma is ott állnak egy hajdani világ lenyomatai: Aquincum romjai. Évszázadokon át lüktetett itt, a Duna partján a római birodalom pannoniai központja, majd hosszú időre feledésbe merült, hogy aztán a XIX. századtól újra a felszínre kerülve ne csak a tudományt, hanem a nagyközönséget is ámulatba ejtse. Aki ide ellátogat, egyszerre kap ízelítőt a régészet izgalmából, a római mindennapok világából és egy mai múzeum interaktív programjaiból.

Aquincum izgalmas szeletét rejti a múltnak, amely megismerésének, ha esélyt adunk, egészen különleges világba enged bepillantást Forrás: wikipedia

Aquincum: egy ókori város mindennapjai

Aquincum története jóval a rómaiak előtt kezdődött, hiszen először az eraviszkuszok kelta törzse telepedett meg a bő vizű források mellett. A rómaiak azonban hamar felismerték a stratégiai lehetőségeket: előbb katonai tábor épült itt, majd fokozatosan kibontakozott a civil város is. A második században Traianus császár Pannonia Inferior fővárosává tette, Hadrianus municipiummá, Septimius Severus pedig colonia rangra emelte. Lakossága elérte a 30 ezer főt, ami akkoriban hatalmas számnak számított a térségben.

A kiállítás a római kor mindennapjaival ismerteti meg az érdeklődőket, ahogy azt is megtudjuk, milyen volt egy korabeli étkező Fotó: wikipedia

A város utcái szabályos rendben futottak, vízvezetékek és csatornák szolgálták a mindennapokat, sőt a középületekben és a tehetősebb polgárházakban a padló alatt vezetett hypocaustum fűtés (lényegében padlófűtés) is működött. Fürdők, szentélyek, amfiteátrumok és piacok tették pezsgővé az életet, miközben a helyi ipar – például a fazekasság vagy az üvegművesség – messze földön híres volt.

A Mithras-szentélyek, a légiók kaszárnyái vagy a kormányzó palotája a mai Hajógyári-szigeten mind-mind arról tanúskodtak, hogy Aquincum nem pusztán egy határvidéki poros kisváros volt, hanem a birodalom fontos tartományi központja. A IV. század után azonban a birodalom meggyengülésével a város is hanyatlásnak indult, végül elnéptelenedett.

Aquincum a IV. század után elnéptelenedett, majd megszűnt létezni. Ma viszont izgalmas lenyomata egy letűnt világnak Fotó: wikipedia

A feltárások és a múzeum születése

A romok századokon át a föld alatt pihentek, míg a XVIII-XIX. század fordulóján megkezdődtek az első régészeti kutatások. Az igazi áttörés 1880-ban történt, amikor a Budapesti Történeti Múzeum égisze alatt megkezdődött a rendszeres feltárás.