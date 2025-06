/Készülj az év egyik legizgalmasabb kalandjára – június 21-én újra Múzeumok Éjszakája!

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Miskolcon számos múzeum, intézmény és egyéb szervezet is csatlakozik a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz, hogy bemutathassák a város pezsgő kultúráját. Az esemény idei nagykövete, Gubás Gabi, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész már felfedezte a kínálatot, és egy kisfilmben is ajánlja a látogatóknak a miskolci programokat. Június 21-én bejárhatjuk a Pannon-tenger Múzeumban a Földünk múltjába vezető őserdei ösvényeket, a Virágzó Népművészet tárlaton kipróbálhatjuk a népi kismesterségeket, valamint közösen énekelhetünk is a Miskolczi Dalárdával, a Régészeti Látványraktárban pedig rendhagyó kiállítás és interaktív tárlat vár minket. A Miskolci Nemzeti Színház színészei flashmobbal készülnek, és ezen az éjszakán találkozik egymással Sisi, Laborfalvi Róza és a 200 éve született Jókai Mór is.

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Az idei év legjelentősebb kulturális jubileumához, a „mesemondó fejedelemnek” emléket állító Jókai200 emlékévhez számos programmal csatlakozik a Múzeumok Éjszakája. Jókai regényei egyszerre szórakoztatnak, formálják a személyiséget és a nemzeti öntudatot. Hősei olyan alakok, akik nagyobbá tudnak válni önmaguknál és meg tudják haladni saját sorsukat. Jókai regényíróként és államférfiként is példát állít a mai kor emberei elé, ezt helyezik fókuszba a múzeumok eseményei is.

Fotó: Múzeumok Éjszakája

Irodalmi játékok, előadások, filmvetítések és kiállítások mutatják be Jókait és korát országszerte a Múzeumok Éjszakáján. A Fiumei úti sírkertben a Jókai és kortársai sétán felidézhetjük Jókai életét és azt a kort, amelyben alkotott. Az írófejedelem politikai pályája rajzolódik ki az Országgyűlési Múzeum programján, hiszen Jókai három évtizeden keresztül országgyűlési képviselő, majd a törvényhozás főrendiházának tagja volt. Talán kevesen tudják, hogy Jókai Mór birtokán mintagazdaságot alakított ki veteményessel, rózsakerttel, szőlőültetvénnyel. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum növénytani sétája az író kertész szenvedélyének állít emléket, a Petőfi Irodalmi Múzeum pedig egy beszélgetésen ismerteti meg az érdeklődőkkel a svábhegyi Jókai-villa kertjének történetét. A gasztronómia szerelmesei pedig a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kossuth hajóján a Jókai Bableves különböző alapanyagait variálhatják kedvükre, a cél olyan keverékek összeállítása, amelyek megidézik Jókait és korát.