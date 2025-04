Rémálom a Wekerlén - légpuskával lövöldöznek, a szülők féltik a gyerekeiket

Légpuskával lövöldöznek a Wekerlén. Eddig csak állatokat és autókat talált el az ismeretlen tettes, de a szülők féltik a gyerekeket is. Az állatvédők nyomravezetői információkat kérnek, mert a lövöldöző szabadlábon garázdálkodik a kerületben.

Légpuskával lőnek az állatokra ismeretlenek Wekerlén Fotó: Evgenius1985 / Fotó: Shutterstock

A Maugli Állatvédő Egyesület hívta fel a figyelmet arra, hogy Wekerletelepen valaki légpuskával vadászik madarakra és macskákra. Tette nemcsak állatkínzás, hanem az emberek testi épségét is veszélyezteti egy sűrűn lakott, családias környezetben.

Az egyesülethez egy balkáni gerle került be, amit már napokkal korábban meglőttek, de csak most találták meg, elfertőződött, bűzös sebeivel, szenvedve. A madár belső szervei is sérültek voltak, így az állatorvos kegyes halálban részesítette, mert másképp már nem lehetett segíteni rajta.

A Maugli Állatvédők szerint nem ez volt az első eset: több bejelentés érkezett meglőtt macskákról és más madarakról is, ugyanazon környék több pontjáról. A szervezet információt kér, bizalmasan kezelve minden bejelentést, hogy végre azonosíthassák a „kertvárosi mesterlövészt”.

Lakott területen belül történik mindez, ahol gyerekek, kutyasétáltatók, sétáló családok is könnyen célkeresztbe kerülhetnek , arról nem is beszélve, hogy az állatkínzás pedig különösen súlyos bűncselekmény. A Maugli Egyesület rendszeresen frissíti a térképet, ahol a meglőtt állatokat találták és bejelentést tesz a rendőrségre.

Légpuskával lőni legális?

Felmerül a kérdés, hogy lakott területen egyáltalán lehet-e használni légpuskát. A válasz nem egyszerű: a légfegyverek birtoklása nem engedélyköteles, de a használatuk szigorú szabályokhoz kötött. Lakott területen használni azokat életveszélyes és tilos.