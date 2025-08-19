UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tűzijáték a Balatonnál, Csopak

A Balatonnál töltenéd augusztus 20-át? Mutatjuk, hol láthatsz tűzijátékot

augusztus 20
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 16:15
programajánlótűzijátékBalaton
Sokan töltik augusztus 20-át a Balatonnál, kihasználva a nyár utolsó heteit a pihenésre. Összegyűjtöttük, hol és mikor érdemes a Balaton-parton sétálnod az államalapítás ünnepén, hogy gyönyörködhess a tűzijátékokban.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A budapesti Szent István-napi tűzijáték hagyománya 1927-ben indult, és azóta minden évben megrendezik. Augusztus 20-án azonban nem csak a fővárosban lesz tűzijáték – a Balaton körüli települések is készülnek látványos esti programmal. Mutatjuk, mely településekre látogass el, ha mozgalmas eseményekre és csodás látványra vágysz!

Tűzijáték az esti égbolton
Tűzijáték és számos program vár a Balatonnál is augusztus 20-án.
Fotó: Olena  Malik

Tűzijátékok a Balatonnál

A nyár egyik legvarázslatosabb estéje minden évben augusztus 20-án várja a magyarokat, amikor Szent István ünnepét szerte az országban, így a Balaton partján is különleges hangulat és ragyogó fényjáték kíséri. Idén azonban már augusztus 19-én is felragyognak a fények a tó felett, így akár két egymást követő este is gyönyörködhetnek a látványban, akik a magyar tengerhez utaznak.

Augusztus 19. – előesték a Balaton partján

Badacsony (Badacsonytomaj)
A Badacsonyi Fényvarázs estjén este 21 órakor látványos tűzijáték festi be az eget a mólónál. A vidék legjobb borai, élőzene és ínycsiklandó gasztroélvezetek teszik teljessé az élményt.
Balatonboglár
A Boglári Szüreti Fesztivál idején a Platán-strandon este 22 órakor kezdődő tűzijáték koronázza meg a napot. Koncertek, borászatok és egy kézműves vásár gondoskodik a fesztiválhangulatról.

Augusztus 20. – Az államalapítás ünnepnapja

Alsóörs
Az Alsóörsi Nyár záróeseményeként 22:00-kor tűzijáték világítja be a Sirály park fölötti égboltot. Egész napos vásár és zenei programok várják a látogatókat.
Balatonberény
Szentmise és kenyérszentelés után 21:00-kor zenés tűzijáték teszi emlékezetessé az ünnepi napot Balatonberény partján.
Balatonföldvár
A városi ünnepség a kikötőnél és a Balaton Klubnál zajlik, a nap fénypontja pedig a 21:30-kor kezdődő tűzijáték a víz fölött.
Balatonfüred
A Tagore sétányon egész nap kulturális és gasztronómiai élményekkel várják a vendégeket, az ünnepi fényshow pedig 22:00-kor, a Balaton fölött felvillanó tűzijátékkal veszi kezdetét.
Balatonkenese
A Széchenyi parkban 21:30-kor zenés tűzijáték színesíti a programot, melynek része még Varga Miklós ünnepi koncertje és a kenyérszentelés
Balatonlelle
Lampionos felvonulás és koncert előzi meg a 21:00-kor kezdődő tűzijátékot a Városi Rendezvényparkban – családoknak és barátoknak ideális esti program.
Balatonszemes
A nyárbúcsúztató tűzijáték 22:30-kor kezdődik a parton, a látványt a víztükör különlegesen szépen veri vissza.
Balatonvilágos
Várhatóan 22:00-kor durranak el a rakéták a település fölött, a Balaton éjszakai panorámájával a háttérben.
Csopak
A Csopak Napok záróestjén 21:30-kor indul a tűzijáték a Fürdő utcai parkoló közelében. Koncertek, finom ételek és borok teszik teljessé a hangulatot.
Gyenesdiás
A Dream Beach Party csúcspontja a 21:00 körül kezdődő tűzijáték a Diási Játékstrandon, DJ-k, koncertek és látványos fényshow kíséretében.
Keszthely
Egész napos családi és zenei programok után 21:00-kor tűzijáték ragyogja be a Balaton-partot. A PIRAMIS koncertje és az utcabál hajnalig tartó jókedvet ígér.
Siófok
A Bor és Kenyér Ünnepének egyik fénypontja a hajóállomásnál 22:00-kor kezdődő tűzijáték, amelyet a part menti teraszokról és a mólóról is remekül látni.
Sümeg
Az államalapítás ünnepén 21:30-kor indul a tűzijáték. A látványnak a történelmi vár sziluettje ad különleges hátteret.
Szigliget
A Községi Strandon 21:30-kor kezdődik a tűzijáték, amelyet ünnepi köszöntő és zenés programok vezetnek fel.
Zalakaros
Az ünnepi rendezvénysorozat 22:00-kor csúcsosodik ki egy tűzijátékkal, amely a város főteréről és a környező utcákról is remekül látszik.
Zánka
Nem klasszikus tűzijátékban, hanem látványos fényfestésben gyönyörködhetnek majd a helyiek és az ide látogatók 18:00-tól. A program során a templomfalakat és a középületek falait borítják színes fényekbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
