Van már programod a nyárra? Top 5 balatoni borozó, ahonnan páratlan a kilátás

A Balaton, különösen nyáron, óriási népszerűségnek örvend, ahova évről évre turisták ezrei látogatnak el. A forró időszak azonban nem telhet el anélkül, hogy ne hűsítenénk magunkat egy jeges koktéllal vagy egy ízletes borral. A tó szerencsére számos lehetőséget kínál arra, ha a bor mellett döntenénk. Íme tehát a top 5 balatoni borozó, amit a helyedben ki nem hagynánk.

Balatoni borozók, ahol jó lenni, jó időt tölteni és ahol ízletes nedűk várnak

Fotó: Goskova Tatiana / Shutterstock

Top 5 balatoni borozó, ahol az ízek mellett a panoráma is rabul ejt

Laposa Birtok – Badacsonytomaj

A badacsonytomaji Laposa Birtok a híres bazalthegyen található, ahonnan mesés kilátás nyílik a Balatonra. A birtok nem véletlenül vált a környék egyik legnépszerűbb borászatává, ahol különleges gasztronómiai élménnyel várják a látogatókat. A borászatban a tradíciók kulcsszerepet játszanak, miközben helyi szőlőfajtákból készítik el az ízletes nedűt. A pincészet főként fehér borokat kínál, amihez klasszikus strandételek és a modern bisztró fogásai közül válogathatunk.

Pálffy Pince – Köveskál

A köveskáli pincészet nagy múltra tekint vissza, hiszen évszázadok óta öröklődik. A Pálffy Pince több szőlőfajtával is foglalkozik, miközben azon dolgoznak, hogy a legkiválóbb és legminőségibb borokat szolgálják fel a vendégeknek. A szőlők termesztéséhez semmilyen vegyszert sem használnak. Amennyiben egy kis csipegetnivalóra vágynál, sajt tál és vegyes hidegtál közül választhatsz, a nem túl nagy ételkínálatot azonban ellensúlyozza a mesés panoráma és az ízletes borok.

Homola Pincészet – Paloznak

Amennyiben egyedülálló természeti környezetben élveznéd a borok páratlan kínálatát, ne hagyd ki a paloznaki Homola Pincészetet. A sokak által kedvelt Borterasz ráadásul már egy Borbolttal is bővült, ahol kedvünkre válogathatunk a ház borai közül. A hely amellett, hogy nagy hangsúlyt fektet a tradíciókra, a kísérletezést sem mellőzi. Az étlapon csipegetnivalókra is bukkanhatunk, ha jól esne egy kis finomság a hűsítő bor mellé. A szezonban emellett izgalmas programokkal is várják a látogatókat.

Szászi Birtok – Hegymagas

A hely méltán népszerű, ugyanis hazánkban az egyik első minősített bio szőlőbirtokként tartják számon. A borászat hatalmas hangsúlyt fektet az értékteremtésre, miközben nagyra becsüli a környezetet, a borkészítéshez a hagyományos és modern technológiákat vegyítik. Azonban a borok különleges ízvilága mellett a nem mindennapi kilátás sem utolsó szempont, ugyanis a teraszról a tanúhegyeket, a Szigligeti várat és a Balatont is látni lehet. A Szászi Birtokhoz egy étterem is tartozik, ahol az étlapon helyi specialitások közül válogathatunk.

Söptei Zsolt Pincészete – Csopak

A csopaki pincészet nagy múlttal rendelkezik, ugyanis története egészen 1850-ig nyúlik vissza. A hely ebből adódóan nagy hangsúlyt fektet a tradíciókra és az évek során szerzett tapasztalatokra. Birtokain nagyon karakteres ízek születnek, csak fehér szőlőfajtákkal foglalkoznak. A Pincészet számos díjjal büszkélkedhet, 2021-ben például a Bordeaux-i Challenge International du Vin nemzetközi borversenyen ért el első helyet a Hangulat elnevezésű száraz sárgamuskotályuk. A birtok teraszáról emellett mesés kilátás tárul a látogatók elé, ezért, ha erre jársz, mindenképpen keresd fel.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan kóstolnak a szakértők:

