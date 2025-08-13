Íme Magyarország 6 legszebb tópartja: ezeket a helyeket vedd fel a bakancslistádra

Magyarországon csodás tópartokat találsz, ahol nemcsak fürdeni, de feltöltődni, kirándulni, vagy csak egyszerűen a látványban elmerülni is érdemes. Ha már unod a Balaton nyüzsgését, most bemutatjuk azt a hat tópartot, amelyek csendesebbek, nyugodtabbak, de mégis páratlan élményt nyújtanak. Szerintünk ezek a legszebbek hazánkban.

Ez az egyik legszebb tópart Magyarországon.

Fotó: Eszter Ivak / Shutterstock

1. Szelidi-tó – homokos tópart, természetes élmény

A Szelidi-tó a Duna-Tisza köze egyik legismertebb tava, mégis megőrizte családias, természetközeli hangulatát. Homokos partjai, sekély vize és a környező nádasok miatt ideális helyszín gyerekeseknek, de a sportolni vágyók is megtalálják itt a számításukat. A tóparton játszóterek, röplabdapályák, vízibicikli és csónakbérlés várja a látogatókat, miközben a természet szerelmesei a madárvilágot is megfigyelhetik. A Szelidi-tó gyógyhatású vizéről is ismert, így nemcsak hűsölni, hanem regenerálódni is érdemes itt.

A Szelidi-tó homokos partja olyan érzést kelt, mintha tengerparton nyaralnánk.

Fotó: Gábor János / Petőfi Népe

2. Vadása-tó – az Őrség zöld gyöngyszeme

Az Őrség szívében, Hegyhátszentjakab mellett található a Vadása-tó, amely két összekapcsolódó tóból áll, és tizenkét forrás táplálja. A környék erdős, árnyas, igazi menedék a nyári melegben. A tó partján kiépített strand, horgászhelyek, sétányok várják a pihenni vágyókat, de a túrázók is könnyen találnak csendes ösvényeket a környező erdőkben. A Vadása-tó különlegessége, hogy a víz mindig friss, a környezet pedig szinte érintetlen.

A Vadása-tó nevét a környéken gyakran előforduló rókákról kapta. A vadállatok lyukakat ástak a patak partján, innen ered a név: vad által ásva – vagyis Vadása.

Fotó: Molnár-Bernáth László / MTI

3. Deseda-tó – a természetbarátok paradicsoma

Kaposvár mellett található Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a Deseda-tó. A tó körül kerékpárút vezet, a parton több kijelölt strand, horgászhely és vízisport-lehetőség is akad. A Deseda különlegessége, hogy a vízpart mentén tanösvények, madármegfigyelő helyek és kilátók is várják a látogatókat. Aki aktív pihenésre vágyik, itt biztosan nem fog unatkozni: minden adott a túrázáshoz, csónakázáshoz, SUP-ozáshoz, vagy csak egy laza piknikhez a fák árnyékában.

A Deseda-tavat 1974-ben hozták létre, amikor a hasonló nevű patakot egy völgyzáró gáttal felduzzasztották.

Fotó: Nemeth_Levente / Somogyi Hírlap

4. Orfűi-tó – a Mecsek ölelésében

Az Orfűi-tó Baranya megye egyik legkedveltebb üdülőhelye, ahol a fürdőzés, a vízi sportok és a természetjárás tökéletesen megfér egymás mellett. A tó körül több strand is található, a part mentén kávézók, éttermek, játszóterek várják a látogatókat. A közelben található a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kis-tó is, így akár egy egész napos tókerülő kirándulást is szervezhetsz. A Mecsek közelsége miatt a túrázás, kerékpározás is könnyen beilleszthető a programba, az Orfűi-tó pedig minden évszakban más arcát mutatja.