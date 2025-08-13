Íme Magyarország 6 legszebb tópartja: ezeket a helyeket vedd fel a bakancslistádra

Magyarországon csodás tópartokat találsz, ahol nemcsak fürdeni, de feltöltődni, kirándulni, vagy csak egyszerűen a látványban elmerülni is érdemes. Ha már unod a Balaton nyüzsgését, most bemutatjuk azt a hat tópartot, amelyek csendesebbek, nyugodtabbak, de mégis páratlan élményt nyújtanak. Szerintünk ezek a legszebbek hazánkban.
A Szelidi-tó a Duna-Tisza köze egyik legismertebb tava, mégis megőrizte családias, természetközeli hangulatát. Homokos partjai, sekély vize és a környező nádasok miatt ideális helyszín gyerekeseknek, de a sportolni vágyók is megtalálják itt a számításukat. A tóparton játszóterek, röplabdapályák, vízibicikli és csónakbérlés várja a látogatókat, miközben a természet szerelmesei a madárvilágot is megfigyelhetik. A Szelidi-tó gyógyhatású vizéről is ismert, így nemcsak hűsölni, hanem regenerálódni is érdemes itt.
Az Őrség szívében, Hegyhátszentjakab mellett található a Vadása-tó, amely két összekapcsolódó tóból áll, és tizenkét forrás táplálja. A környék erdős, árnyas, igazi menedék a nyári melegben. A tó partján kiépített strand, horgászhelyek, sétányok várják a pihenni vágyókat, de a túrázók is könnyen találnak csendes ösvényeket a környező erdőkben. A Vadása-tó különlegessége, hogy a víz mindig friss, a környezet pedig szinte érintetlen.
Kaposvár mellett található Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a Deseda-tó. A tó körül kerékpárút vezet, a parton több kijelölt strand, horgászhely és vízisport-lehetőség is akad. A Deseda különlegessége, hogy a vízpart mentén tanösvények, madármegfigyelő helyek és kilátók is várják a látogatókat. Aki aktív pihenésre vágyik, itt biztosan nem fog unatkozni: minden adott a túrázáshoz, csónakázáshoz, SUP-ozáshoz, vagy csak egy laza piknikhez a fák árnyékában.
Az Orfűi-tó Baranya megye egyik legkedveltebb üdülőhelye, ahol a fürdőzés, a vízi sportok és a természetjárás tökéletesen megfér egymás mellett. A tó körül több strand is található, a part mentén kávézók, éttermek, játszóterek várják a látogatókat. A közelben található a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kis-tó is, így akár egy egész napos tókerülő kirándulást is szervezhetsz. A Mecsek közelsége miatt a túrázás, kerékpározás is könnyen beilleszthető a programba, az Orfűi-tó pedig minden évszakban más arcát mutatja.
Az Arlói-tó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy földcsuszamlás következtében alakult ki, így igazán egyedi a formája és a környezete. A tó gyorsan mélyül, ezért főleg tapasztaltabb úszóknak ajánlott, de a part menti réteken, dombokon piknikezni, sétálni is érdemes. A tó környezete vadregényes, a víz tiszta, a látvány pedig minden évszakban lenyűgöző. Horgászok és természetfotósok is gyakran visszatérnek ide.
Szentgotthárd közelében található a Hársas-tó, amely bár mesterséges, mégis szinte érintetlen környezetben fekszik. A lassan mélyülő víz miatt kisgyerekes családoknak is tökéletes választás, a szabadstrand pedig sosem zsúfolt. A tó partján árnyas fák, padok, tűzrakó helyek várják a piknikezőket, a víz pedig kristálytiszta. Ha igazán nyugodt, természetközeli pihenésre vágysz, a Hársas-tó nem fog csalódást okozni.
