UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Íme Magyarország 6 legszebb tópartja: ezeket a helyeket vedd fel a bakancslistádra

nyaralás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 10:45
belföldi utazástópartstrandoláshorgászás
Magyarország bővelkedik gyönyörű tavakban, amelyek tökéletes helyszínt kínálnak a nyári kikapcsolódáshoz. Fedezd fel ezeket a különleges tópartokat, és találd meg a kedvencedet a következő nyári kalandhoz!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Magyarországon csodás tópartokat találsz, ahol nemcsak fürdeni, de feltöltődni, kirándulni, vagy csak egyszerűen a látványban elmerülni is érdemes. Ha már unod a Balaton nyüzsgését, most bemutatjuk azt a hat tópartot, amelyek csendesebbek, nyugodtabbak, de mégis páratlan élményt nyújtanak. Szerintünk ezek a legszebbek hazánkban. 

Orfű, tópart, csónak
Ez az egyik legszebb tópart Magyarországon.
Fotó: Eszter Ivak /  Shutterstock 

1. Szelidi-tó – homokos tópart, természetes élmény

A Szelidi-tó a Duna-Tisza köze egyik legismertebb tava, mégis megőrizte családias, természetközeli hangulatát. Homokos partjai, sekély vize és a környező nádasok miatt ideális helyszín gyerekeseknek, de a sportolni vágyók is megtalálják itt a számításukat. A tóparton játszóterek, röplabdapályák, vízibicikli és csónakbérlés várja a látogatókat, miközben a természet szerelmesei a madárvilágot is megfigyelhetik. A Szelidi-tó gyógyhatású vizéről is ismert, így nemcsak hűsölni, hanem regenerálódni is érdemes itt.

Szelidi-tó, tópart, homok, strand
A Szelidi-tó homokos partja olyan érzést kelt, mintha tengerparton nyaralnánk.
Fotó: Gábor János / Petőfi Népe

2. Vadása-tó – az Őrség zöld gyöngyszeme

Az Őrség szívében, Hegyhátszentjakab mellett található a Vadása-tó, amely két összekapcsolódó tóból áll, és tizenkét forrás táplálja. A környék erdős, árnyas, igazi menedék a nyári melegben. A tó partján kiépített strand, horgászhelyek, sétányok várják a pihenni vágyókat, de a túrázók is könnyen találnak csendes ösvényeket a környező erdőkben. A Vadása-tó különlegessége, hogy a víz mindig friss, a környezet pedig szinte érintetlen.

Vadása-tó madártávlatból
A Vadása-tó nevét a környéken gyakran előforduló rókákról kapta. A vadállatok lyukakat ástak a patak partján, innen ered a név: vad által ásva – vagyis Vadása.
Fotó: Molnár-Bernáth László /  MTI

3. Deseda-tó – a természetbarátok paradicsoma

Kaposvár mellett található Magyarország leghosszabb mesterséges tava, a Deseda-tó. A tó körül kerékpárút vezet, a parton több kijelölt strand, horgászhely és vízisport-lehetőség is akad. A Deseda különlegessége, hogy a vízpart mentén tanösvények, madármegfigyelő helyek és kilátók is várják a látogatókat. Aki aktív pihenésre vágyik, itt biztosan nem fog unatkozni: minden adott a túrázáshoz, csónakázáshoz, SUP-ozáshoz, vagy csak egy laza piknikhez a fák árnyékában.

Deseda-tó
A Deseda-tavat 1974-ben hozták létre, amikor a hasonló nevű patakot egy völgyzáró gáttal felduzzasztották.
Fotó: Nemeth_Levente / Somogyi Hírlap

 

4. Orfűi-tó – a Mecsek ölelésében

Az Orfűi-tó Baranya megye egyik legkedveltebb üdülőhelye, ahol a fürdőzés, a vízi sportok és a természetjárás tökéletesen megfér egymás mellett. A tó körül több strand is található, a part mentén kávézók, éttermek, játszóterek várják a látogatókat. A közelben található a Pécsi-tó, a Herman Ottó-tó és a Kis-tó is, így akár egy egész napos tókerülő kirándulást is szervezhetsz. A Mecsek közelsége miatt a túrázás, kerékpározás is könnyen beilleszthető a programba, az Orfűi-tó pedig minden évszakban más arcát mutatja.

Orfűi-tó
A Mecsek lankái között megbújó Orfűi-tó, a tórendszer középső tagja.
Fotó: Sóki Tamás /  MTI

5. Arlói-tó – festői táj, különleges hangulat

Az Arlói-tó Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, egy földcsuszamlás következtében alakult ki, így igazán egyedi a formája és a környezete. A tó gyorsan mélyül, ezért főleg tapasztaltabb úszóknak ajánlott, de a part menti réteken, dombokon piknikezni, sétálni is érdemes. A tó környezete vadregényes, a víz tiszta, a látvány pedig minden évszakban lenyűgöző. Horgászok és természetfotósok is gyakran visszatérnek ide.

Arlói tó és strand
Az Arlói-tó alig száz éve jött létre, és igen különleges fekvésű. 
Fotó: Kállai Márton

6. Hársas-tó – nyugodt és családbarát strand

Szentgotthárd közelében található a Hársas-tó, amely bár mesterséges, mégis szinte érintetlen környezetben fekszik. A lassan mélyülő víz miatt kisgyerekes családoknak is tökéletes választás, a szabadstrand pedig sosem zsúfolt. A tó partján árnyas fák, padok, tűzrakó helyek várják a piknikezőket, a víz pedig kristálytiszta. Ha igazán nyugodt, természetközeli pihenésre vágysz, a Hársas-tó nem fog csalódást okozni.

Hársas-tó, strand
Már az építés során is az volt a cél, hogy a Hársas-tó ne csak víztározó legyen, hanem fürdőzők és horgászok kedvelt helyévé váljon.
Fotó: Faludi Imre /  MTI

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu