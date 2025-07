Újabb szörnyű buszbaleset: kaposvári diákokkal rohant kamionnak a turistajárat

Mint arról a Bors is beszámolt, a 77 utasból tizenkilencen - közülük 11 gyerek - sérült meg abban a buszbalesetben, ami Kungyalunál történt vasárnap (július 6.) délelőtt. A busz sofőrje letért az útról, majd az út menti árokba csapódott és felborult. Mint kiderült, az eset során egy 17 éves lányt életveszélyes, míg egy 14 éves fiút súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A buszbalesetben tizenkilencen megsérültek, köztük 11 gyerek. Egy 17 éves fiatal karját amputálni kellett - Fotó: Szoljon/Mészáros János

Pár óra alatt két buszbaleset történt

Nem sokkal később újabb szomorú hír érkezett a sérültekről: a 17 éves fiatal karját amputálni kellett a kórházban. A baleset után azonnal a helyszínre sietett nemcsak Sándor Fegyir ukrán nagykövet, hanem az ukrán konzulok is, míg a balesetet épségben átvészelő utasokat a közeli kunszentmártoni művelődési központba vitték, később innen indulhattak tovább. Úgy tudni, hogy a gyerekek egy ukrán tánccsoport tagjai voltak, akik Macedóniába igyekeztek Magyarországon keresztül. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a balesetet,egy szemtanú már korábban is találkozott az emeletes busszal, ami már a baleset előtt is veszélyesen közlekedett.

Először majdnem belerohant egy álló autóba, majd a baleset helyszínéül szolgáló 442-es útra is elsőbbségadás nélkül kanyarodott le, ezután pedig majdnem az árokba borult, közben pedig az úton cikázott.

A szemtanú azt is hozzátette, hogy ő meg sem merte előzni a járatot, így fél órán haladt a bizonytalan mozgású járat mögött. Így továbbra sem sejteni, hogy mi okozhatta a balesetet. A Tények információi szerint az ittasság kizárható, a sofőr ugyanis nem fogyasztott alkoholt.

A busz elülső része teljesen összezúzódott, szerencsére a kaposvári diákok végül sértetlenül hazatérhettek / Fotó: Pannon RTV

Nem telt bele pár óra, újabb szomorú buszbalesetről érkeztek hírek: délután fél kettő körül egy magyar diákcsoport busza balesetezett Szabadkánál.

Úgy tudni, hogy a végzős kaposvári diákok osztálykirándulásról tértek volna haza Magyarországra, a busz pedig már közeledett a kelebiai határátkelő felé, amikor a sofőr előzni kezdett, majd a busz jobb első oldalával nekirohant egy előtte haladó kamion pótkocsijának.

Információink szerint a balesetben nyolc fiatal sérült meg könnyebben, őket a szabadkai kórházba szállították. Szerencsére azonban komolyabb bajuk nem esett, a Bors úgy tudja, hogy a fiatalok azon része, aki nem sérült meg, a helyszínen maradt, majd értük egy Szegedről induló busz ment, hogy elszállítsa őket a kórházig, ahol felvették a kórházi ellátásban részesült társaikat. Ezek után végül együtt indultak el otthonuk felé.