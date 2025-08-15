Óriási buli a hétvégén a Lupán, csúszdabajnoksággal és Forma-1-es autóval

Míg egy gumiszerelőnél akár órákat is kell várni egy kerékcserére, addig a Forma-1-ben ez másodpercek alatt lezajlik. Aki kíváncsi, mennyi idő alatt tudna kereket cserélni egy Forma-1-es autón, az vegye az irányt a hétvégén, augusztus 16-án és 17-én a Lupa Beach felé, ahol a Pit Stop Challenge játékon akár meg is döntheti a Red Bull Racing csapatának 1,82 másodperces rekordját.

A Lupa Beach-en Forma-1-es versenyautón próbálhatod ki a kerékcserét, és bulizhatsz is

Fotó: Balogh Dávid / Archív

Forma-1, bulik, extrém csúszdabajnokság

Az elmúlt 30 év és napjaink legnagyobb magyar és külföldi r’n’b, hip-hop, latin és funky slágereire rúghatjuk a homokot a Shake It on the beach fergeteges daytime strandbuliban, ahol a hideg italok és a jó hangulat garantált, és Rihanna, Tyga, Shakira, Karol G, Bad Bunny, Eminem, Sean Paul és megannyi sztár legnagyobb slágerei gondoskodnak majd arról, hogy bírjuk a táncot.

De még nincs vége a Lupa hétvégének. Augusztus 17-én az extrém csobbanás napja lesz. A Placcs! Slip and fly - Extrém csúszdabajnokság várja a jelentkezőket a nyár legőrültebb versenyébe. Délelőtt kezdődik a bemelegítő edzés, déltől pedig este 6-ig indul a placcs bajnokság.

