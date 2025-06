Itt eheted a legfinomabb fagyit Budapesten

Íme néhány kiemelkedő budapesti fagyizó, amelyek 2025-ben is működnek, és kiváló értékelésekkel rendelkeznek! Mutatjuk, hol találod meg a legfinomabb fagyikat.

A legjobb fagyik Budapesten

Fazekas Cukrászda – XVI. kerület

A Fazekas Cukrászda nemcsak Budapest, hanem a világ fagylaltkészítőinek élvonalába tartozik. Fazekas Ádám, a cukrászda mestere, 2024-ben a Gelato Festival World Ranking világranglistáján az első helyet szerezte meg, 227 ponttal és három koronával. A kínálatban megtalálható a pisztácia, a sós karamell, valamint a különleges ízek, mint a camembert vagy a mákos guba.

MAMO Gelato – több helyszínen

Az olasz fagylaltkészítés hagyományait követő MAMO Gelato több budapesti helyszínen is elérhető, például a Ráday utcában, a Tompa utcában és az Andrássy úton. A letisztult design és a krémes, kenhető fagylaltok teszik különlegessé. Az ízek között megtalálható a pisztácia, a csokoládé és a gyümölcsös variációk is.

Gelarto Rosa – V. kerület

A Gelarto Rosa nemcsak ízletes, hanem látványos fagylaltokat is kínál: a fagyikat rózsaformában tálalják. A Szent István tér közelében található fagyizóban a klasszikus ízek mellett különleges kombinációkat is megkóstolhatunk, mint a levendulás fehér csokoládé vagy a málnás bazsalikom.

Cioccolatte Fagylaltozó – XIII. kerület

A Cioccolatte Fagylaltozó a Pozsonyi úton található, és olasz stílusú, kézműves fagylaltokat kínál. A kínálatban megtalálható a sós karamell, a pisztácia és a különféle gyümölcsös ízek. A fagyizó hangulatos környezete és barátságos kiszolgálása miatt is kedvelt a helyiek körében.

Boróka Fagyizó – több helyszínen

A Boróka Fagyizó több budapesti helyszínen is megtalálható, például a Szentendrei úton és a Thököly úton. A fagyizó különlegessége, hogy több mint százféle fagyit kínál, köztük tejmentes, gluténmentes és cukormentes változatokat is. Az ízek között szerepel a zserbó, a konyakmeggy és a sárkánygyümölcs is.

