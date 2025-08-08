Balaton-átúszás – A magyar nyár legnagyobb kihívása, ahol a legendák születnek

Kevés olyan nyári esemény van Magyarországon, amely ennyire összeforrt volna a balatoni életérzéssel, mint a Balaton-átúszás. Ez nem csupán egy sportesemény, hanem egyfajta rituálé, amely minden évben több ezer embert sarkall arra, hogy nekivágjon a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távnak – saját határait, kitartását és a balatoni hullámokat legyőzve. Az átúszás mára már nemcsak a sportteljesítményről szól: ez egy tömegmozgalommá nőtt hagyomány, a magyar nyár egyik legkülönlegesebb ünnepe.

A Balaton-átúszás az elmúlt évtizedekben igazi várt tömegsport eseménnyé nőtte ki magát.

Fotó: Christo / wikipedia

Balaton-átúszás: egy ötletből országos hagyomány

Az első hivatalos eseményt 1979-ben rendezték meg, de a tó átúszásának gondolata korábban is foglalkoztatta a kalandvágyókat, majd később a sportolókat. 1835-ben az árvízi hajósként elhíresült Wesselényi Miklós átúszta a tihanyi öblöt, ami akkor azért is keltett nagy feltűnést, mert az úszás, mint testmozgás csak a felvilágosodás időszakától vált elfogadott sporttá, korábban egyenesen tiltották.

Székelyhídi Szekrényessy Kálmán az első magyar úszó, első magyar sportlap-alapító, szerkesztő, író, repülőgép-konstruktőr, több sportág hazai meghonosítója, az MTK sportklub alapítója.

Fotó: wikipedia

Magyarországon a modern úszósport megszületése Szekrényessy Kálmán nevéhez fűződik, aki 1880. augusztus 29-én elsőként úszta át a Balatont keresztbe Siófok és Balatonfüred között. Ez a 14 kilométer jóval hosszabb táv, mint a jelenlegi Balaton-átúszás 5,2 kilométer hosszú távja. Szekrényessy 6 óra 40 perc alatt teljesítette. Máig ezt az alkalmat tekintjük a magyar úszósport születésnapjának.

Szekrényessy Kálmán a Balaton átúszása után. A Balaton mellett átúszta a Boden-tavat, a Boszporuszt, és a Szuezi-öblöt.

Fotó: wikipedia

Az első balatoni átúszás után az úttörő úszó még négy alkalommal teljesítette a távot, ám 16 éven keresztül senkinek sem sikerült hasonló bravúrt végrehajtania, hiába próbálkoztak többen is. Csak 1896-ban akadt újabb vállalkozó: Balatony Károly – aki korábban Gräfl néven szerepelt – sikerrel úszta át a tavat. A következő évben már megrendezték az első hivatalos Balaton-átúszó versenyt is, amelyen a Balatonfüred és Siófok közötti távon Ejury Lajos kémiatanár bizonyult a leggyorsabbnak.

Ejury Lajos gyógyszerész, kémikus, tanár, úszóbajnok, az első, 1897. évi Balaton-átúszó verseny győztese.

Fotó: wikipedia

A XX. század elején a kevés induló miatt a szervezők fokozatosan csökkentették a versenytávot: az eredeti 14 kilométert előbb 13-ra, majd 7-re, végül 5 kilométerre rövidítették. Az első világháború után a Horthy-korszak konszolidációja idején tért vissza a verseny a Siófok–Balatonfüred közötti klasszikus útvonalra, ahol 1948-tól 1967-ig minden évben megrendezték a Szekrényessy Kálmán-emlékversenyt.