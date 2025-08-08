Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

László névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Balaton-átúszás – A magyar nyár legnagyobb kihívása, ahol a legendák születnek

Balaton
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 08. 11:15
Balaton-átúszástömegsport
Van egy nyári nap, amikor a Balaton nemcsak a pihenésről, hanem a teljesítményről is szól. Ekkor rendezik meg ugyanis a Balaton-átúszás nevű tömegsport-eseményt, amely évtizedek óta ezrek kihívása és közös élménye.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Kevés olyan nyári esemény van Magyarországon, amely ennyire összeforrt volna a balatoni életérzéssel, mint a Balaton-átúszás. Ez nem csupán egy sportesemény, hanem egyfajta rituálé, amely minden évben több ezer embert sarkall arra, hogy nekivágjon a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távnak – saját határait, kitartását és a balatoni hullámokat legyőzve. Az átúszás mára már nemcsak a sportteljesítményről szól: ez egy tömegmozgalommá nőtt hagyomány, a magyar nyár egyik legkülönlegesebb ünnepe.

Balaton-átúszás, Balaton, Boglár
A Balaton-átúszás az elmúlt évtizedekben igazi várt tömegsport eseménnyé nőtte ki magát.
Fotó: Christo / wikipedia

Balaton-átúszás: egy ötletből országos hagyomány

Az első hivatalos eseményt 1979-ben rendezték meg, de a tó átúszásának gondolata korábban is foglalkoztatta a kalandvágyókat, majd később a sportolókat. 1835-ben az árvízi hajósként elhíresült Wesselényi Miklós átúszta a tihanyi öblöt, ami akkor azért is keltett nagy feltűnést, mert az úszás, mint testmozgás csak a felvilágosodás időszakától vált elfogadott sporttá, korábban egyenesen tiltották.

Szekrényessy Kálmán, a Balaton átúszója
Székelyhídi Szekrényessy Kálmán az első magyar úszó, első magyar sportlap-alapító, szerkesztő, író, repülőgép-konstruktőr, több sportág hazai meghonosítója, az MTK sportklub alapítója.
Fotó: wikipedia

Magyarországon a modern úszósport megszületése Szekrényessy Kálmán nevéhez fűződik, aki 1880. augusztus 29-én elsőként úszta át a Balatont keresztbe Siófok és Balatonfüred között. Ez a 14 kilométer jóval hosszabb táv, mint a jelenlegi Balaton-átúszás 5,2 kilométer hosszú távja. Szekrényessy 6 óra 40 perc alatt teljesítette. Máig ezt az alkalmat tekintjük a magyar úszósport születésnapjának.

Szekrényessy Kálmán, a Balaton átúszója
Szekrényessy Kálmán a Balaton átúszása után. A Balaton mellett átúszta a Boden-tavat, a Boszporuszt, és a Szuezi-öblöt.
Fotó: wikipedia

Az első balatoni átúszás után az úttörő úszó még négy alkalommal teljesítette a távot, ám 16 éven keresztül senkinek sem sikerült hasonló bravúrt végrehajtania, hiába próbálkoztak többen is. Csak 1896-ban akadt újabb vállalkozó: Balatony Károly – aki korábban Gräfl néven szerepelt – sikerrel úszta át a tavat. A következő évben már megrendezték az első hivatalos Balaton-átúszó versenyt is, amelyen a Balatonfüred és Siófok közötti távon Ejury Lajos kémiatanár bizonyult a leggyorsabbnak.

Ejury Lajos, a Balaton első átúszásának bajnoka
Ejury Lajos gyógyszerész, kémikus, tanár, úszóbajnok, az első, 1897. évi Balaton-átúszó verseny győztese.
Fotó: wikipedia

A XX. század elején a kevés induló miatt a szervezők fokozatosan csökkentették a versenytávot: az eredeti 14 kilométert előbb 13-ra, majd 7-re, végül 5 kilométerre rövidítették. Az első világháború után a Horthy-korszak konszolidációja idején tért vissza a verseny a Siófok–Balatonfüred közötti klasszikus útvonalra, ahol 1948-tól 1967-ig minden évben megrendezték a Szekrényessy Kálmán-emlékversenyt.

A leghosszabb távot 1982-ben úszta le újra versenyszerűen Sáthy István, az FTC úszója, aki csaknem három óra alatt teljesítette a 14 kilométeres szakaszt. Ez az esemény számított a legrégebbi hagyományokra épülő magyar nyílt vízi versenynek, amely egy időben Európa legnagyobb ilyen típusú megmérettetése volt – legutóbb 1997-ben rendezték meg, a siófoki Szekrényessy-szobor avatásához kapcsolódva.

A hosszú táv azonban nem bizonyult ideálisnak a tömegsport számára, így a tömegeket vonzó amatőr eseményeknél a rövidebb, átlagos fizikai felkészüléssel is teljesíthető útvonal vált meghatározóvá.

A jelenlegi táv és helyszín

Balaton-átúszás, Balaton, Révfülöpi móló
A révfülöpi móló, ahonnan a jelenlegi Balaton-átúszás indul.
Fotó: Inritter / wikipedia

A Balaton nyugati medencéjében, Révfülöp és Balatonboglár között húzódó 5,2 kilométeres szakaszon a tóátúszás a Kádár-korszak végére vált valódi tömegsportrendezvénnyé. Az esemény megszületését elsősorban a KISZ Központi Bizottsága és a Szakszervezetek Országos Tanácsa kezdeményezte, több állami szerv támogatásával. 1983-ban már 2500 úszó sorakozott fel a révfülöpi mólónál a rajthoz. A próbatétel gyorsan kinőtte magát: már a nyolcvanas évek végére is több ezren indultak el a vízen, és ez a lelkesedés azóta is töretlen.

A helyszínválasztás nem véletlen. A Révfülöp–Balatonboglár szakasz a Balaton egyik legideálisabb része: a távolság kihívást jelent, de nem teljesíthetetlent, a két part közötti vízáramlás kedvező, a tó mélysége és adottságai biztonságos körülményeket teremtenek.

Már a 80-as években is 2500 úszó mérettette meg magát a révfülöpi hajóállomás mólójánál, azóta a létszám évről évre nőtt, a jubileumi 30. átúszáson több mint 10 ezren álltak rajthoz.
Fotó: wikipedia

A Balaton-élmény új szemszögből

Az eseményt minden évben július végén vagy augusztus elején tartják, mindig egy olyan szombaton, amikor az időjárás és a vízhőmérséklet is optimális. Ha a tó túlságosan hullámos vagy a hőmérséklet 20 °C alá esik, halasztanak – a biztonság az első. A szervezők mintegy 150 hajóval, orvosi csapattal és több száz önkéntessel ügyelnek arra, hogy mindenki épségben célba érjen.

A Balaton-átúszás különlegessége, hogy résztvevői a legkülönfélébb háttérrel érkeznek: gyerekek, nagyszülők, hobbisportolók és komoly versenyzők egyaránt nekivágnak. Az úszók között gyakran felbukkannak közéleti szereplők és olimpikonok is – bár az esemény elsősorban nem a rivaldafényről szól, hanem az egyéni teljesítményről, a közösségi élményről és arról a különös érzésről, amikor az ember félúton megáll egy bójánál, és egyszerre látja a túlpartot és az eget.

Balaton-átúszás résztvevői Révfülöpön.
Fotó: Christo / wikipedia

A rekorderek között több olimpiai bajnokunk neve is felbukkan, mint Risztov Éva, Rasovszky Kristóf, vagy éppen Papp Márk.

Ez az a nap, amikor a Balaton nem csak fürdésre csábít, hanem páratlan kihívásra is. Aki átússza, nemcsak egy sporteseményt teljesít – hanem egy darabot is elvisz magával abból, amit úgy hívunk: magyar nyár.

Ilyen volt a Balaton átúszás 2 éve:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu