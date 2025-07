Rekordlétszámú indulót várnak a 43. LIDL Balaton-átúszásra: meglesz a 250 ezredik induló?

Az elmúlt több mint négy és fél évtizedben – az első nagy próbát még 1979-ben rendezték – jó néhány ismert ember is átszelte a Balatont.

A Lidl Balaton-átúszás kifejezetten amatőr és hobbi úszóknak szóló nyílt vízi úszóesemény, ennek ellenére fantasztikus eredmények születtek az elmúlt évek során. 2017 óta több mint 66 ezren úszták át a magyar tengert – ha mind egyszerre lettek volna a vízben, a tó teljes vízfelületének közel 4,5 százalékát foglalták volna el – tájékoztattak a szervezők. Ez több mint 25 focipályányi területet jelent. A teljes táv teljesítésének átlagos ideje 2 óra 50 perc, de az indulók háromnegyede 3 óra 10 perc alatt célba ér. A teljes, 5,2 km-es táv átúszása alkalmával egy úszó átlagosan 3000 karcsapást tesz, ami jól mutatja, mennyire fontos a táv teljesítéséhez a monotonitás tűrése. Ez alatt az úszók átlagosan kb. 1800 kalóriát égetnek el, ami nagyjából 3 sajtos-tejfölös lángosnak felel meg. Az eddigi legszelesebb átúszás 2021-ben volt, amikor az erős délnyugati szél nemcsak a parthoz közel, de a víz közepén is lassította az úszókat. A legmelegebb, 2022-es Lidl Balaton-átúszáson a víz 27°C-os, a levegő pedig 32–36°C meleg volt – írja a Sonline cikke.

Jön a 43. Balaton-átúszás, idén akár meglehet a negyedmilliomodik induló is! Fotó: Kovács Tibor / Sonline

Balaton-átúszás: közel a 250 ezredik induló!

A Balaton-átúszás teljes, 5,2 km-es távjának rekordját két nyílt vízi olimpikonunk tartja: Risztov Éva 2016-ban alig több mint 1 óra alatt, 60:58 idővel tette meg, Rasovszky Kristóf pedig 2020-ban 57:00 idővel úszta meg a távot. Féltávon ugyanakkor női rekordtartó van, 2021-ben a leggyorsabb női induló 25:16 idővel teljesítette a távot, míg a legjobb féltávos idő a férfiak között 30:06 (2021). A deszkás áthúzás eddigi rekordja a férfiaknál 37:53 (2024), a nőknél 43:22 (2022). A verseny történetének legidősebb átúszója 2023-ban 86 évesen vágott neki a Lidl Balaton-átúszásnak. Idén a legidősebb nevező 84 éves, de több 80 év fölötti induló is van az úszók között. A legtöbbször induló úszó idén 43. alkalommal fogja teljesíteni a távot.

Két évvel ezelőtt Novák Katalin volt köztársasági elnök is ott volt az elszánt próbázók között (2012-ben már sikerrel teljesítette a Balaton-átúszást), előtte pedig Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter is átúszta a magyar tengert. A három éve ehunyt egykori Fradi-elnök, Berki Krisztián is sikeresen teljesítette a nagy próbát; egy mozgássérült nőt kísért.