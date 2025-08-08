Járványveszély! Elmarad az augusztus 20-ai ünnepség Borsodban

Nem tartják meg az augusztus 20-ai ünnepséget Borsod vármegye Onga nevű településén. A döntés azt követően született, hogy felütötte a fejét a Hepatitis A-fertőzés. A járványveszély elkerülése érdekében döntött úgy a város vezetősége, hogy nem lesz rendezvény – számolt be a döntésről a BOON oldala.
Onga már jó ideje nem ünnepelhetett városnapot: a település rendezvényét hat év kihagyás után tartották volna meg az idén, méghozzá augusztus 20-ra időzítve, azonban a Hepatitis-járvány elkerülése érdekében Dr. Trizsi Zalán polgármester úgy határozott, hogy idén se jöjjenek össze a városiak. A Facebookon közzétett hivatalos közleményben kiemelte: konzultált az egészségügyi szakemberekkel a döntés meghozatala előtt. "Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendezvény lemondása az egyetlen felelős és észszerű döntés a jelenlegi járványveszélyben" – tudatta.
Aláhúzta: semmilyen nagyobb rendezvényt nem tartanak jelenleg, ugyanis a lakosság védelme, egészsége mindennél előbbrevaló.
