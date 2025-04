Élve temették el a szegedi lányt? Ma is suttog a sírja! - videó

Szeged belvárosában áll egy régi temető, amely ma már csak emlékhely, de a föld mélye még mindig őriz egy megrázó titkot. Egy fiatal lány, akit a 19. század végén helyeztek örök nyugalomra – talán mégsem volt egészen halott. A történet, amely generációk óta kering a városban, ma is hidegrázást okoz a helyieknek.

A szegedi, belvárosi temető rejtélye: élve temethettek el egy lányt Fotó: illusztráció/Pexels

A szegedi temető rejtélye: a suttogó sír

A legenda szerint a lány, akit hirtelen betegsége után temettek el, valójában narkolepsziában szenvedett – a kór akkor még ismeretlen volt. Lényege, hogy egyik pillanatról a másikra képes valaki mély álomba zuhanni...Ez történt a lánnyal is, akiről mindenki azt hitte, hogy halott.

A temetés után néhány nappal azonban különös hangokat hallottak a kriptájából.

A sírásók eleinte hallucinációnak vélték, de a család kérésére mégis felnyitották a sírt. A látvány sokkoló volt: a koporsó belső falán karmolásnyomok, a holttest körmei letörve, arca pedig eltorzult a pániktól. A boncolási jegyzőkönyv rejtélyes módon eltűnt, a család pedig örökre hallgatásba burkolózott. Hogy pontosan ki volt a lány, és mi történt vele, azt ma már senki sem tudja biztosan. Egyesek szerint csak városi legenda, mások szerint viszont túl sokan tudnak róla ahhoz , hogy ne legyen valóság alapja.

Tokaji Rebeka sírja is elátkozott Fotó: enying.eu

Hasonlóan hátborzongató történet az enyingi Tokaji Rebeka legendája, aki kőkoporsóban fekszik a településen. A mítosz szerint a fiatal lányt megátkozták a városban, miután több házas férfival is kikezdett. Az átok után maga a gonosz szállta meg a lányt, aki a halála után sem tudott nyugodni: többször is kivetette a föld a koporsóját. Ezért a városi tanács úgy döntött, hogy nem a föld alá, hanem egy kőkoporsóba temetik el, amit a város szélén állítottak fel. A helyiek szerint éjjelente többször lehet őt látni üldögélni a koporsónál lévő padon és szokták azt is hallani, ahogyan sír.