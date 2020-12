A szív megszakad: Két hét után így öleli magához szívbeteg férjét a 40 éve szerelmes magyar asszony - Fotó

Mint arról a Bors is beszámolt, egy egészen egyedi és különleges lehetőséggel segíti a betegeket és a hozzátartozókat a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. Létrehoztak egy olyan „betegsimogató szobát”, ahol a korlátozások és a látogatási tilalom ellenére is tudnak találkozni a kórházban fekvő szívbetegek és szeretteik. A steril szobából eddig csak olyan képeket láthattunk, ahol a nővérek-orvosok mutatkják meg, hogyan is képzelik az üvegfalú helyiség működését.

Majd december 6-án a Mikulás is ellátogatott egy hatéves Down-szindrómás kislányhoz a Szívünk kamráján keresztül.

Az azonban, hogy valójában mekkora jelentősége is van ennek a szobának, csak most derült ki számunkra is, amikor megláttuk a szívbeteg férjről és szerelmes feleségéről készült képeket. A bácsi két hete fekszik az intézményben, mert szívműtéten esett át. Negyven év házasság után feleségével most fordult elő először, hogy ilyen hosszú időn keresztül nem látták egymást, és úgy hitték, erre december 24-ig nem is kerülhet sor.







© Facebook / Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Valószínűleg akkor engedik majd haza a bácsit. A speciális beteglátogató szobában azonban végre találkozhattak, Szilágyi Péter tegnap a Szívünk kamrájában meg is érinthette a felesége kezét, sőt meg is csókolta.







© Facebook / Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

Nem lehet leírni azokat az érzelmeket, amelyek a Szívünk kamrájában felszínre jönnek.