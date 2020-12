Közeledik a karácsony, szupercuki betegsimogatót alakítottak ki az egyik magyar kórházban

Az emberi érintés teremtő és életben tartó szükségletünk, olyan, akár a lélegzetvétel.

Az érintésnek gyógyító és életet meghosszabbító hatása is van, ezért december 5. és január 5. között minden nap 12.00 és 16.00 óra között fél órás beosztásban lehetővé tesszük a nálunk gyógyulóknak a találkozást és az érintést - írja a Facebookon a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet.

- Magyarországon elsőként a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben álmodtunk meg egy olyan formabontó megoldást, amely lehetővé teszi, hogy

a látogatási tilalom alatt is megérintsék egymást a nálunk gyógyulók és hozzátartozóik.

A „Szívünk kamrája" egy olyan innovatív kivitelezés, amelynek lényege, hogy egy két bejárattal rendelkező teremben plexi falakkal leválasztottunk egy kis szobát, így a hozzátartozók úgy tudnak a szívbeteg gyermekekkel és felnőttekkel találkozni , hogy közben nem szegik meg a látogatási tilalmat - magyarázzák, hogyan is kell ezt elképzelni.

- Mi nem csak szívvel, hanem lélekkel is dolgozunk, és a járvány alatt sem feledkezhetünk meg arról, hogy nem csak koronavírussal fertőzöttek, hanem szívbetegek is vannak. Empátiával fordulunk a betegeinkhez, ezért nem volt nehéz elképzelni, milyen fájdalmas karácsony közeledtével a látogatási tilalom. Mi most úgy szeretjük a betegeinket, hogy megvalósítottuk számukra a „Szívünk kamráját”,

azt a helyet, ahol a látogatási tilalom alatt is találkozhatnak a szeretteikkel

- írják.