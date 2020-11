Jó ügy mellé állt Ördög Nóra: Szívbetegeket támogat, de az ön segítségére is szüksége van!

Ördög Nóra is beszerzett egy „Szívvel élek” feliratú pólót, mellyel szívbetegeket támogat. Nóra Instagram posztjában másokat is arra buzdít, hogy ezekben a nehéz időkben is támogassák a legveszélyeztetettebb betegcsoportot, vagyis a szívbetegeket.

2020.11.19. 17:45 Bors





