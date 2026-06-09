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Megtudtuk hogyan élhette túl a 16 éves Máté azt, hogy kizuhant a fehérvári kollégium 5. emeletéről

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 19:35
diákzuhanáskollégium
Az egész tankerületet megrázta annak a fiúnak az esete, aki hétfőn éjszaka kizuhant egy kollégium ablakán. A székesfehérvári tragikus esethez a mentők azonnal nagy erőkkel rohantak és a helyszíni ellátás után kórházba szállították a fiatal diákot. Egy egyetemista szemtanú pedig döbbenetes részleteket árult el lapunknak a megrázó éjszakáról.
Bors
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Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka tragikus esemény rázta meg Székesfehérvárt, mikor egy fiatal középiskolás fiú kizuhant a József Attila kollégiumból. A kilenc emeletes épület ötödik szintjéről zuhant ki a 16 éves Máté, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ugyanis csodával határos módon túlélte az esetet. Ebben közre játszhatott az is, hogy nem az épület udvarára, hanem a kollégiumot a vele szemben lévő egyetem bentlakásos részével összekötő folyósójának a tetejére esett. 

Székesfehérvár kizuhant középiskolás kollégista 2026.06.08
A fehér épület tetejére esett rá a székesfehérvári kollégiumból kizuhant diák. Fotó: Bors

Máté kommunikált miután kizuhant az ötödikről Székesfehérváron

Egy, az egyetem kollégiumában lakó fiú, Ákos a Borsnak korábban elmondta, a szaktársa szólt neki az éjszaka közepén, hogy valaki az összekötő folyosón fekszik. Ezután nem sokkal érkeztek meg a mentők, de addig a 16 éves Máté az egyetemistákkal kommunikált. Semmi mást nem mondott, csak annyit, hogy fázik. 

A két egyetemista a kollégium ablakából látta, hogy Máté feje vérzik. Ezt megerősítette az egyik évfolyamtársa is, aki arról számolt be, hogy a fiatal fiúnak az eséstől szét nyílt a koponyája és több belső sérülése is lett. Ezért miután a kórházba szállították azonnal megműtötték. 

Az esettel kapcsolatban kerestük az országos mentőszolgálatot, akik kérdéseinkre válaszolva arról számoltak be, hogy két mentőegységet riasztottak a helyszínre. Amikor pedig a kollégiumhoz értek, akkor Máté eszméleténél volt, de fejsérülést szenvedett, belső sérülések gyanúja is felmerült. Fájdalom- és vérzéscsillapítás, teljes teströgzítés után szállították sürgősségi osztályra.

A fiú osztálytársai azt is elmondták, nem tudják pontosan mi történt, hiszen Máté viselkedése az utóbbi időben nem változott meg és jele sem volt annak, hogy depressziós lenne. A rendőrség pedig eljárást nem indított az ügyben, de vizsgálják az eset pontos körülményeit. 

Az üggyel kapcsolatban az érintett kollégium igazgatóságát is kerestük, azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre. 

Máté osztálytársainak a traumát pszichológus segíti feldolgozni

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum is beszámolt a közösségi oldalán a megrázó esetről. Hiszen Máté osztálytársai megdöbbentek mikor megtudták, hogy mi történt diáktársukkal. Emiatt pedig a Széchenyi István Műszaki Technikum tanulóihoz– ahol a kizuhant fiú informatikusnak tanult– kirendeltek pszichológusokat és mentálhigiénés szakembereket, akik segítenek a diákoknak abban, hogy könnyebben feldolgozzák a Mátéval történteket. 

Cser-Palkovics András a város polgármestere azonnal felvette a kapcsolatot az érintett tankerülettel, valamint arról is beszámolt, hogy a kollégium tanárainak és diákjainak is elérhetővé tették a pszichológiai segítséget. Sőt a polgármester a kollégiumot fenntartó tankerületnek azonnal felajánlotta a város segítségét. 

Lélekben és imáinkban is az érintett fiatallal, az Ő családjával és diáktársaival vagyunk, ahogyan a Kollégium egész közösségével is!

– írta Cser-Palkovics András a közösségi oldalán. 

Megkezdődött a vizsgálat az ügyben 

Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója Török Szabolcs azt közölte, hogy az eseményről vasárnapról hétfőre virradó éjszaka értesült, majd azonnal a helyszínre sietett. A történtek pontos körülményeinek tisztázása még mindig folyamatban van.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy a hasonló esetek megelőzése minden köznevelési intézmény számára kiemelt jelentőségű. A konkrét ügy tapasztalatait a vizsgálatok lezárását követően lehet felelősen értékelni, és azok alapján lehet szükség esetén további intézkedésekről dönteni.

Ami most valószínűnek tűnik: a fiatal fiú azért élhette túl a kegyetlen zuhanást, mert nem a egészen a földig esett (ez több, mint tíz méter lett volna), hanem a kollégiumot a vele szemben lévő egyetem bentlakásos részével összekötő folyósójának a tetejére. 

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt! 

 

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