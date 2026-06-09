Megtudtuk hogyan élhette túl a 16 éves Máté azt, hogy kizuhant a fehérvári kollégium 5. emeletéről

Vasárnapról hétfőre virradó éjszaka tragikus esemény rázta meg Székesfehérvárt, mikor egy fiatal középiskolás fiú kizuhant a József Attila kollégiumból. A kilenc emeletes épület ötödik szintjéről zuhant ki a 16 éves Máté, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, ugyanis csodával határos módon túlélte az esetet. Ebben közre játszhatott az is, hogy nem az épület udvarára, hanem a kollégiumot a vele szemben lévő egyetem bentlakásos részével összekötő folyósójának a tetejére esett.

A fehér épület tetejére esett rá a székesfehérvári kollégiumból kizuhant diák. Fotó: Bors

Máté kommunikált miután kizuhant az ötödikről Székesfehérváron

Egy, az egyetem kollégiumában lakó fiú, Ákos a Borsnak korábban elmondta, a szaktársa szólt neki az éjszaka közepén, hogy valaki az összekötő folyosón fekszik. Ezután nem sokkal érkeztek meg a mentők, de addig a 16 éves Máté az egyetemistákkal kommunikált. Semmi mást nem mondott, csak annyit, hogy fázik.

A két egyetemista a kollégium ablakából látta, hogy Máté feje vérzik. Ezt megerősítette az egyik évfolyamtársa is, aki arról számolt be, hogy a fiatal fiúnak az eséstől szét nyílt a koponyája és több belső sérülése is lett. Ezért miután a kórházba szállították azonnal megműtötték.

Az esettel kapcsolatban kerestük az országos mentőszolgálatot, akik kérdéseinkre válaszolva arról számoltak be, hogy két mentőegységet riasztottak a helyszínre. Amikor pedig a kollégiumhoz értek, akkor Máté eszméleténél volt, de fejsérülést szenvedett, belső sérülések gyanúja is felmerült. Fájdalom- és vérzéscsillapítás, teljes teströgzítés után szállították sürgősségi osztályra.

A fiú osztálytársai azt is elmondták, nem tudják pontosan mi történt, hiszen Máté viselkedése az utóbbi időben nem változott meg és jele sem volt annak, hogy depressziós lenne. A rendőrség pedig eljárást nem indított az ügyben, de vizsgálják az eset pontos körülményeit.

Az üggyel kapcsolatban az érintett kollégium igazgatóságát is kerestük, azonban cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a kérdéseinkre.

Máté osztálytársainak a traumát pszichológus segíti feldolgozni

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum is beszámolt a közösségi oldalán a megrázó esetről. Hiszen Máté osztálytársai megdöbbentek mikor megtudták, hogy mi történt diáktársukkal. Emiatt pedig a Széchenyi István Műszaki Technikum tanulóihoz– ahol a kizuhant fiú informatikusnak tanult– kirendeltek pszichológusokat és mentálhigiénés szakembereket, akik segítenek a diákoknak abban, hogy könnyebben feldolgozzák a Mátéval történteket.