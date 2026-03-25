Milliárdokat ért a legendás gyár: mi lett a Tungsram örökségével?

Új fejezet kezdődhet az egykor világhírű magyar márka utóéletében: elkelt az újpesti Tungsram gyárkomplexum, amely a csődbe ment vállalat egyik legértékesebb vagyoneleme volt.

A Tungsram-felirat az újpesti gyárkomplexum épületén / Fotó: Faludi Imre

Milliárdokért kelhet el a legendás üzem!

Lezárult a pályázat, amit létrehoztak a csődbe ment Tungsram legértékesebb ingatlanjára: az újpesti gyártelepre. A felszámoló által kiírt nyilvános értékesítésre március 20-tól várták az ajánlatokat, a folyamat azonban a vártnál gyorsabban zárult le: március 22-én kora reggel véget ért. Az újpesti ingatlancsomagot eredetileg mintegy 10 milliárd forintos áron hirdették meg, és a legértékesebb eleme a közel 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár volt, amely önmagában 56 épületből áll.

A beérkezett ajánlatok között egy 11,9 milliárd forintos ajánlat is szerepelt.

Bár a felszámoló jelenleg a pályázatok kiértékelésén dolgozik, a szabályok szerint azt az ajánlatot minősítik az előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. De hiába a magas ár, azért egyelőre még nem tudni, ki lesz a végső tulajdonos, és milyen jövő vár a területre.