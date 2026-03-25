Milliárdokat ért a legendás gyár: mi lett a Tungsram örökségével?

Új fejezet kezdődhet az egykor világhírű magyar márka utóéletében: elkelt az újpesti Tungsram gyárkomplexum, amely a csődbe ment vállalat egyik legértékesebb vagyoneleme volt.
Lezárult a pályázat, amit létrehoztak a csődbe ment Tungsram legértékesebb ingatlanjára: az újpesti gyártelepre. A felszámoló által kiírt nyilvános értékesítésre március 20-tól várták az ajánlatokat, a folyamat azonban a vártnál gyorsabban zárult le: március 22-én kora reggel véget ért. Az újpesti ingatlancsomagot eredetileg mintegy 10 milliárd forintos áron hirdették meg, és a legértékesebb eleme a közel 93 ezer négyzetméteres fényforrásgyár volt, amely önmagában 56 épületből áll.
A beérkezett ajánlatok között egy 11,9 milliárd forintos ajánlat is szerepelt.
Bár a felszámoló jelenleg a pályázatok kiértékelésén dolgozik, a szabályok szerint azt az ajánlatot minősítik az előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. De hiába a magas ár, azért egyelőre még nem tudni, ki lesz a végső tulajdonos, és milyen jövő vár a területre.
A Tungsram története egészen a 19. század végéig nyúlik vissza. A vállalat elődje még 1889-ben kezdett bele az izzólámpák gyártásába, ami hamar nemzetközi sikert hozott. A két világháború közötti időszakban a Tungsram már a világ élvonalába tartozott: olyan nagy nemzetközi cégekkel emlegették együtt, mint a General Electric, az Osram vagy a Philips.
Az újpesti gyártelep ekkoriban az innovációk egyik központja volt.
A rendszerváltás után a vállalat többször gazdát cserélt, majd hosszú ideig az amerikai General Electric tulajdonában működött. 2018-ban német–magyar tulajdonba került, és újra felvette a Tungsram nevet, ám a globális piaci változásokkal már nem tudta felvenni a versenyt. Ami azzal magyarázható, hogy a cég bevételének jelentős része még sokáig a hagyományos izzók gyártásából származott, miközben Európában egyre inkább betiltották ezek használatát. A későn megkezdett technológiai váltást tovább nehezítette a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború, vagyis annak gazdasági hatásai.
2022-ben tömeges elbocsátások kezdődtek, több mint 1600 dolgozó veszítette el az állását, majd az év végére a cég teljesen leállt. 2023 februárjában hivatalosan is megindult a felszámolás, azóta pedig a cég vagyonelemeit fokozatosan értékesítik.
Az egykor pezsgő életű újpesti gyártelep mára csendes, elhagyatott ipari területté vált. A Váci úti, mintegy 15 hektáros területen több tucat épület áll, köztük olyanok is, amelyek műemléki védelem alatt állnak.
A terület látványa ma már inkább egy ipari szellemvárosra emlékeztet, miközben a régi fényképek még a magyar ipar egyik büszkeségét idézik fel.
Hogy a legendás gyár helyén mi születik majd, az még kérdés. Egy azonban biztos: az újpesti gyártelep sorsa továbbra is sokak figyelmét kíséri majd.
