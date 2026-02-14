Így udvaroltak a férfiak, amikor még nem volt Tinder és Facebook – Galéria!

Ma már egy szívecskés emoji, egy gyors üzenet, vagy egy jobbra húzás a Tinderen is elindíthat egy románcot. De hogyan udvaroltak a férfiak régen, amikor még nem volt telefon a zsebben, és elképzelhetetlen volt, hogy valaki Facebook-csoportokba posztolja: „keresi azt a lányt, akivel összemosolygott a metrón”? Valentin-nap alkalmából idézzük fel, hogyan udvaroltak a férfiak az 1900-as években.

Valentin-napi múltidézés. A fotón 1930-ban randevúzó pár látható, mellettük a gardedámmal. Fotó: Fortepan

A Valentin-nap eredete

A Valentin-nap eredete egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza. A legenda szerint Szent Bálint titokban adott össze szerelmespárokat, ezért február 14-ét a szerelmesek napjaként kezdték ünnepelni. A modern, ajándékozós Valentin-nap Angliában és Amerikában terjedt el, Magyarországon pedig igazán csak a ’90-es évektől lett népszerű. A rendszerváltás után robbant be a virágboltok és ajándéküzletek kínálatába.

Így udvaroltak régen a férfiak

A kávéházak, táncmulatságok, bálok és sétaterek voltak az ismerkedés fő színterei. A komoly udvarlószándékú férfi bemutatkozott a nő családjának és ha szükséges volt, akkor gardedámmal vitte randevúra.

A múlt fotói megmutatják, hogyan sétáltak karon fogva a párok a ligetekben, hogyan várta a fiú csokor virággal a lányt a kapu előtt, vagy hogyan táncoltak szorosan egy kultúrház parkettjén. A levelezésnek is komoly szerepe volt: kézzel írt szerelmes levelek, illatos papíron, gondosan megfogalmazott sorokkal. Egy-egy válaszra napokat, heteket kellett várni – és pont ez adta az izgalmát. A romantika nem tűnt el a napjainkból, csak kissé átalakult. Egy kis romantikus időutazáshoz kattints a képre!