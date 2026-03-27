A kormány fokozatosan leállítja a gázszállítást Ukrajnába

A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan állítja le a kormány. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. Palóc André a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvívője a Mokkában fejtette ki, mit is jelent ez a fokozatos leállás.

A kormány leállítja a gáz szállítását Ukrajnába. Fotó: AFP

Mit is jelent a gáz szállításának fokozatos leállása?

A kormány az ukrán olajzsarolás válaszaként bejelentette, hogy leállítja a gáz szállítását Ukrajnába. Magyarország minden lehetséges eszközzel kimutatja azt, hogy nem engednek a zsarolásnak és a nyomásnak.

Van itt egy ukrán olajzsarolás. Ne felejtsük el, hogy az ukránok mindenféle technikai indok ellenére, elzárta a Barátság kőolajvezetéket. Éppen ezért mondhatjuk, nem hagyjuk magunkat, a magyarokat nem lehet zsarolni. A gázszállítás fokozatosan leállítása kerül Ukrajna irányába. Ez nagyjából 800 millió köbmétert jelent a gyakorlatban. Ez a magyar mennyiségnek, amit évente felhasználunk, a 10 százaléka, és ahelyett, hogy ezt oda szállítanánk, betárazzuk.

– magyarázta Palóc André a Mokkában. Mivel Ukrajna nagyobb ország, több helyről van erőforrásuk, de ez fontos százalékot jelent a számukra. Magyarország már kifizette a kőolajat, már tudna jönni, az ukránok pedig bevallották, hogy politikai oka van a leállásnak.

A kormány ügyelt arra is, hogy semmilyen kötelezettséget ne sértsen a leállással, ezért teszik ezt meg fokozatosan.

Van ebben egy fokozatosság, nem arról van szó, hogy egyik napról másikra történik. Itt egy politikai zsarolást folytatnak az ukránok, erre különböző válaszlépéseink vannak. Az egyik, hogy megvétóztuk Brüsszelben a 90 milliárd forintos hitelüket, másik pedig, hogy a gázszállítást fokozatosan leállítjuk az irányukba. A betárazás nem ebben az időszakban van, hanem tavasztól nyáron keresztül, a következő időszakra készülve, tehát valójában most töltődnek meg az új kapacitások. Ebben jól állunk, sőt a tavalyi évben azt lehetett látni a statisztikában, hogy európai összehasonlításban töltöttségben az egyik legjobban álltunk, idén is arra készülünk, hogy nyilvánvalóan biztosítsuk az ellátást, ami a kőolajat illeti.

Kapitány István a Tisza Párt politikusa azt mondta, hogy szerinte meg kell szüntetni az olyat, ami a védett ár, meg kell szüntetni azt, amikor az állam belép és piaci szabályozást hajt végre. Ez a gyakorlatban súlyos változásokat hozna.

A benzin esetén 595 helyett 691-et kéne literenként fizetni, 100 forint a különbség, a dízel esetén 615 helyett 781-et, tehát 170 forint majdnem a különbség minden egyes liternél. Ez az a különbség, amikor mi azt mondjuk, hogy nem ördögtől való dolog belépni, nem ördögtől való dolog védett árat, vagy bármilyen más árréscsökkentést élelmiszereknél bevezetni.

Kiemelte a szóvivő, hogy Kapitány István személyében egy Shell-től jött vezérről van szó. Nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy a szektor különadóját, amit rájuk vetettek ki, és bizonyos mértékét a profitjukat elvonja, azt Kapitány megszüntetné.

Gyakorlatilag egy nyílt lobbitevékenységet folytat a volt munkahelyéért. Nem levezeti közgazdaságát annak, hogy ez miért jó, meg miért nem jó, hanem arról van szó, hogy a volt munkahelye jobban járna, ha nem adóztatnánk őket meg pluszban, és akkor is jobban járna, ha több pénzt tudna elkérni literenként az üzemanyagért.

Virágzik a turizmus Magyarországon

A szóvivő beszámolója szerint a magyar vendégek majdnem 5 százalékkal nőttek februárban, a magyarok által eltöltött vendégéjszakák pedig több mint 6 százalékkal emelkedte. A családoknak tehát nem csak arra van pénzük, ami a muszáj, hanem egy hosszú hétvégére, üdülésre, kikapcsolódásra a családdal.