Segélykiáltás Kárpátaljáról: napi 18 órára sötétbe borulnak az otthonok, így segíthetsz a magyar nagycsaládokon

Kárpátaljáról kérnek segítséget, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete Adj energiát! néven kampányt indított. A háború árnyékában élő magyar családok számára az áramszünet nem kényelmetlenség, hanem a túlélés kérdése. Előfordul, hogy egy nap csupán néhány órára tér vissza az áram vagy még annyira sem.

Kárpátaljáról sem érkeznek jó hírek mostanában

Fotó: Jevhen Maloletka / MTI

Reggel már nincs áram, este még nincs, és napközben sincs

– így foglalta össze lapunknak a kárpátaljai mindennapok kegyetlen valóságát a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének önkéntese.

Naponta sokszor 15–18 órán keresztül nincs áram

– magyarázta.

Van, hogy csak két órára kapcsolják vissza, aztán négy órára megint elmegy. Ebben a rövid időben kell mindent megoldani: mosni, főzni, tanulni, fürdeni.

Az áramszünet azonban nem csak a világítást érinti. Ha nincs áram, nincs fűtés és sokszor víz sem. Megtudtuk: a fűtési rendszerek keringetőszivattyúi a legtöbb othonban árammal működnek, így amikor megszűnik az ellátás, a lakások gyorsan kihűlnek. A hideg és a sötétség különösen a kisgyermekes családok számára jelent komoly megpróbáltatást.

A családok minden nap kénytelenek figyelni az energiaszolgáltató előrejelzéseit, amelyek jelzik, mikor várható áramszünet. Ezek azonban nem mindig pontosak.

Volt, hogy kiírták, hogy nem lesz áram, mégis volt. Máskor pedig nem jelezték, mégis elment. Így folyamatos bizonytalanságban élünk

– magyarázza.

A nagycsaládosok helyzete különösen nehéz. Több gyermek ellátása, taníttatása és biztonságban tartása áram nélkül szinte lehetetlen feladat. Ezért indította el az egyesület az „Adj energiát! 2026” kampányt, amelynek célja, hogy áramfejlesztőket, inverter generátorokat és akkumulátoros lámpákat juttassanak el a rászoruló magyar családokhoz.

Ezek az eszközök életmentőek lehetnek: biztosítják a világítást, a fűtést, és lehetővé teszik, hogy a gyerekek tanulni tudjanak, és ne félelemben töltsék az éjszakát.

Az egyesület most mindenkit arra kér: aki tud, segítsen. Akár egy áramfejlesztő adományozásával, akár anyagi támogatással, akár egy akkumulátoros lámpával is hatalmas segítséget lehet nyújtani. Minden felajánlás számít, írják a felhívásban, mert minden felajánlás egy családnak ad reményt, meleget és biztonságot.