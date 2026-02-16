Úgy tűnik, nem múlik el nap áramszünet nélkül a háború sújtotta Ukrajnában

Az orosz hadak kritikus csapásokat mértek Ukrajna energialétesítményeire. Ennek következtében több településen is áramkimaradások történtek, hétfőre pedig szintén korlátozásokat jelentettek be.

Ukrajnai háború Fotó: AFP / AFP

Ukrajna állami tulajdonú villamosenergia-átviteli rendszer üzemeltetője, az Ukrenerho közölte, hogy február 16-án, hétfőn Ukrajna legtöbb régiójában továbbra is óránkénti áramszüneti menetrend lesz érvényben, ugyanakkor bizonyos korlátozásokat enyhítettek.

A tájékoztatás szerint a nap folyamán alkalmazzák az ütemezett lakossági lekapcsolásokat, valamint a teljesítménykorlátozásokat az ipari fogyasztók számára.

A megszorítások oka az orosz rakéta- és dróntámadások következtében megrongálódott energetikai létesítmények helyreállítása.

A rendszer stabilitása érdekében továbbra is szükség van az óvintézkedésekre.

A lakosságot arra kérik, hogy az adott címre vonatkozó pontos lekapcsolási időpontokról az illetékes áramszolgáltatók hivatalos felületein tájékozódjanak, mivel a helyzet az energiarendszer terhelésétől függően változhat.

A társaság hangsúlyozta:

amikor az áramszolgáltatás a menetrend szerint helyreáll, a fogyasztók takarékosan használják az elektromos energiát.

Az ukránok a támadások alatt továbbra is dolgoznak, a gyermekek online tanórákon vesznek részt. Az efféle szolgáltatás-kiesések ellehetetlenítik a mindennapjaikat, elvágják a fűtést és az alapvető szükségleteket - írja a Ripost.