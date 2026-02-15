Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Makray Katalin: Nem hagyhatjuk, hogy a háború elpusztítsa a világot!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 13:40
Orbán Viktor szombaton tartotta évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Makray Katalin itt mondta el, miért támogatja a kormány békepárti törekvéseit.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton tartotta évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. Makray Katalin olimpiai ezüstérmes tornász, a Női Digitális Polgári Kör alapítója itt mondta el, miért támogatja a kormány békepárti törekvéseit.

Fotó: Kovács Dávid

Makray Katalin: Nem kell elpusztítani az emberiséget

Én háborús gyerek vagyok, háborúban születtem 1945-ben. Az egész gyerekkorom, minden arról szól, hogy egy háborúban tönkretettek egy országot, egy nép szétszéledt, és milyen nehéz volt. Senkinek nem kívánom, de az ellenségemnek sem.

 Makray Katalin ezért egyetért abban Orbán Viktorral, hogy a háborúzó feleket rá kell venni arra, hogy megegyezzenek, és végre béke legyen. 

Emberek, egyezzetek meg, nem kell elpusztítani az emberiséget, a fiatalokat, lerombolni, amit felépítettek

- nyilatkozta a Ripostnak Makray Katalin.

