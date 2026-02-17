Apple Martin mean girl-ként volt kezelve az utóbbi egy évben azután, hogy elterjedt egy videófelvétel arról a pillanatról, amikor szánt szándékkal megzavarta egy másik fiatal lány fotózását. Chris Martin és Gwyneth Paltrow lánya végre reagált az őt ért támadásokra.

Gwyneth Paltrow lánya brutális vádakkal nézett szemben az elmúlt egy évben (Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto)

Gwyneth Paltrow lánya végre reagált az őt ért támadásokra.

Gwyneth Paltrow lánya reagált a zaklatási vádakra

2026. február 16-án Apple Martin Instagram-történetben reagált a zaklatási és iskolai eltanácsolásról szóló vádakra. Gwyneth Paltrow lánya közleményében egyértelműen kijelentette, hogy a történet 'teljes mértékben valótlan', és soha nem tanácsolták el egyetlen iskolából sem, különösen nem zaklatás miatt:

Szia! Nem akartam válaszolni, de ez a történet teljesen valótlan és totálisan elszabadult a kezemből. Soha nem zárták ki semmilyen iskolából, főleg nem azért, mert bárkit is zaklattam volna.

Továbbá hangsúlyozta, hogy tisztában van azzal, hogy nem mindenki kedveli őt, és ezt elfogadja. Ugyanakkor fontosnak tartotta tisztázni, hogy a róla terjedő vádak nem felelnek meg a valóságnak:

Teljesen megértem, hogy vannak, akik nem szeretnek, és ez rendben van! Az internet egy olyan hely, ahol az emberek megoszthatják a véleményüket. De ez a pletyka teljesen hamis, én nem vagyok olyan típusú ember, és aki közel áll hozzám, az tudja ezt.

Apple Martin botrányos videófelvétele

A történet egy 2024 decemberében készült videóval kezdődött, amely a párizsi Le Bal des Débutantes eseményen készült. A felvételen Apple Martin látható, amint beront egy másik debütáns lány fotózásába, mit sem törődve azzal, hogy ez nem az ő 'pillanata' lett volna. A videó azonnal terjedni kezdett a világhálón és az internet népe nagyon hamar közellenség szerepében tüntette fel Gwyneth Paltrow lányát. A felvétel után sorra érkeztek a további vádak, miszerint Apple Martin nemcsak 'mean girl', hanem még az iskolájából is kicsapták, mert zaklatott egy másik tanulót. Ezek az állítások azonban nem rendelkeztek hivatalos megerősítéssel, és nem támasztotta alá őket semmilyen dokumentum vagy hiteles forrás sem.