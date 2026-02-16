Napokig senki sem kopogtat: magukra maradt idős emberek százai élnek Kárpátalján

Kárpátalján egyre több idős ember él teljes magányban. A háború következtében családok szakadtak szét: a fiatalabbak elmenekültek, katonai szolgálatot teljesítenek, vagy külföldön próbálnak megélhetést találni. Az otthon maradt idősek közül sokan betegek, mozgásukban korlátozottak, és egyre nehezebben képesek ellátni magukat.
Sokan közülük napokig, néha hetekig nem találkoznak senkivel. Ebben a kiszolgáltatott helyzetben az Ukrán Vöröskereszt, egyházi karitatív szervezetek és civil segítők jelentik az egyetlen kapaszkodót. A gondozók bevásárolnak, gyógyszert visznek, segítenek a tisztálkodásban, a háztartásban és gyakran ők az egyetlenek, akikkel az idős emberek beszélgethetnek.
Nem az a legnehezebb, hogy elfáradunk, hanem hogy tudjuk: sok helyre már nem jutunk el
– mondják a segítők, akik szerint a szükség jóval nagyobb, mint a rendelkezésre álló kapacitás.
A Kárpáti Igaz Szó beszámolója szerint az Ukrán Vöröskereszt Kárpátaljai Megyei Szervezetének „Otthoni gondozás” programja jelenleg 42 településen működik, és 242 ellátottat támogat, köztük fogyatékkal élőket és olyan embereket is, akiknek hozzátartozói a fronton szolgálnak.
Sok idős ember maradt egyedül. Hozzátartozók elvesztése, családtagok katonai szolgálata vagy elvándorlása miatt támogatás nélkül maradtak
– mondta a Kárpáti Igaz Szónak Szabó Ivanna, a szervezet elnöke. Hozzátette: munkatársaik segítenek főzni, bevásárolni, gyógyszereket beszerezni, takarítani, és ami legalább ilyen fontos, beszélgetnek az idősekkel, hogy ne érezzék magukat teljesen magukra hagyva.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy sok idős ember végül fizetős intézményekbe kerül, ahol gyakran méltatlan körülmények között élnek. Nemrég egy Ung-vidéki idősotthonról készült videó is nyilvánosságra került, amelyen ágynemű és alapvető felszerelések nélkül, bezárt szobákban tartották a gondozottakat. Az intézmény a korábbi jogsértések ellenére tovább működik, mivel formálisan más néven jegyezték be, így a felelősség elkerülhetővé vált.
A segélyszervezetek szerint a megoldás az lenne, ha több helyi lakost képeznének ki gondozói feladatokra, és az állam, valamint az önkormányzatok nagyobb szerepet vállalnának az otthoni ellátás megszervezésében. A fejlettebb országokban az otthoni gondozás a szociális rendszer alapját jelenti, Kárpátalján azonban ma még sok idős ember számára az jelenti a legnagyobb reményt, ha legalább hetente egyszer valaki rájuk nyitja az ajtót.
